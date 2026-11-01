ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ നീക്കണം; മോദിക്കും അമിത് ഷായ്ക്കും മുന്നറിയിപ്പുമായി കോൺഗ്രസ്, ഡൽഹിയിൽ മഹാറാലി
ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധമായിരിക്കും ഡൽഹിയിൽ നടക്കുകയെന്ന്
By PTI
Published : November 1, 2026 at 11:04 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കുമുള്ള ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ. ഞായറാഴ്ച ഡൽഹിയിലെ രാംലീല മൈതാനിയിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധ റാലിക്ക് മുന്നോടിയായി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധമായിരിക്കും ഡൽഹിയിൽ നടക്കുകയെന്ന് വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ജനപിന്തുണ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെയും സമചിത്തതയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നുവെന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ച കോൺഗ്രസ്, മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രതിഷേധ റാലി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
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പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിയും ജനപിന്തുണയും കണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും സമചിത്തത നഷ്ടപ്പെട്ട നിലയിലാണെന്നും വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ അരാജകവാദികളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും പ്രക്ഷോഭം പാർലമെൻ്റിനോടുള്ള അപമാനമാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
INDIA will be gathering in large numbers. 1st November will be a historic day! Chalo Dilli! Vote Bachao, Desh Bachao! https://t.co/Hur2BLkfY5— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) October 29, 2026
"പ്രതിഷേധത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ജനപിന്തുണയുടെ വ്യാപ്തി കണ്ട് അവർക്ക് സമചിത്തത നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രതിഷേധിക്കുന്നവർ അരാജകവാദികളാണെന്നും പ്രക്ഷോഭം പാർലമെൻ്റിനോടുള്ള അപമാനമാണെന്നും അവർ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഈ പ്രതിഷേധം അവർക്ക് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ്," വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കുമെന്നും വേണുഗോപാൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗ്യാനേഷിനെ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കും. ഞങ്ങളിൽനിന്ന് ഉറപ്പായി കേട്ടോളൂ," എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. പൊലീസ് പ്രതിഷേധക്കാരോട് സഹകരിക്കണമെന്നും വേണുഗോപാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പൊലീസ് സഹകരിച്ചാൽ അത് അവർക്കുതന്നെ നല്ലതായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രതിഷേധ റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ഡൽഹിയിലെത്തിയ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ. മുരളീധരനും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് മുരളീധരൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം രാജിവയ്ക്കുന്നതുവരെ ഇന്ത്യാ മുന്നണിയുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ജനാധിപത്യം വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മൗനം പാലിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ ശനിയാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രതിഷേധ റാലിയിൽ എല്ലാവരും പങ്കുചേരണമെന്നും അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. "ചലോ ഡൽഹി! ജനാധിപത്യം വെല്ലുവിളി നേരിടുമ്പോൾ മൗനം ഒരു ഓപ്ഷനല്ല. ഭരണഘടനയാണ് നമ്മുടെ ശക്തി. ജനവിധി നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇവ രണ്ടും സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടായ കടമയാണ്," എന്ന് സതീശൻ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
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