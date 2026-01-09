കൊൽക്കത്ത ഇഡി റെയ്ഡ്: അമിത് ഷായുടെ ഓഫിസിന് പുറത്ത് പ്രതിഷേധിച്ച എംപിമാർ കസ്റ്റഡിയിൽ
എംപിമാരെ വലിച്ചിഴച്ച് ഡല്ഹി പൊലീസ്, ജനാധിപത്യത്തെ തകർക്കാന് അമിത് ഷാ ഡൽഹി പൊലീസിനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണോയെന്ന് ടിഎംസി പ്രതികരണം.
Published : January 9, 2026 at 2:45 PM IST
കൊല്ക്കത്ത: ഐ-പാക് ഓഫിസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തിയ റെയ്ഡിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപിമാരെ ഡല്ഹി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. എംപിമാരായ ഡെറക് ഒബ്രയാൻ, മഹുവ മൊയ്ത്ര, സതാബ്ദി റോയ്, കീർത്തി ആസാദ് തുടങ്ങിയവരെയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. കേന്ദ്രം കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ ഓഫിസിന് മുന്നില് ടിഎംസി എംപിമാര് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്.
കൊൽക്കത്തയിലെ ഐ-പാക് ഓഫിസിൽ ഇഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയതിന് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രതിഷേധ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. മോദിയും അമിത് ഷായും വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള മുദ്രവാക്യങ്ങള് ഉയര്ത്തിയാണ് എംപിമാര് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്.
അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ ബംഗാൾ കീഴടങ്ങില്ലെന്ന് ടിഎംസി എംപി അഭിഷേക് ബാനർജി പറഞ്ഞു. കാവി പാർട്ടി അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ആയുധമാക്കുകയാണെന്നും അഭിഷേക് ബാനർജി ആരോപിച്ചു.
"ജനാധിപത്യം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. കുറ്റവാളികൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നു. ഏജൻസികൾ ആയുധമാക്കപ്പെടുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നു. പ്രതിഷേധക്കാരെ ജയിലിലടയ്ക്കുക, ബലാത്സംഗികളെ ജാമ്യത്തിലെടുക്കുക. ഇത് ബിജെപിയുടെ പുതിയ ഇന്ത്യയുടെ പതിപ്പാണ്"എംപി അഭിഷേക് ബാനർജി എക്സില് കുറിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കീഴടങ്ങാൻ നിർബന്ധിതരായാലും ബംഗാള് ചെറുക്കും. നിങ്ങൾ എത്ര ബലപ്രയോഗം നടത്തിയാലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് പോരാടി നിങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്നും അഭിഷേക് ബാനർജി വ്യക്തമാക്കി.
What kind of arrogance is this, @AmitShah ?— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) January 9, 2026
Are you now using your Delhi Police to assault elected representatives just to crush democracy? Is this how dissent is silenced in your India?
Admit it, YOU ARE RATTLED!
First, the shameless misuse of the ED. Now, an attack on the… pic.twitter.com/EMapOqkgKh
അതേസമയം എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് രഹസ്യ ഡാറ്റ നിയമവിരുദ്ധമായി പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹര്ജി നല്കി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്. ബംഗാളിൽ എസ്ഐആറിനെതിരെ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണെന്നും ഇഡി രഹസ്യ ഡാറ്റ പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നതെന്നും ഹർജിയിൽ ടിഎംസി ആരോപണമുന്നയിച്ചു.
അറസ്റ്റിനെതിരെ അപലപിച്ച് ടിഎംസി
അമിത് ഷായുടെ ഓഫിസിന് പുറത്ത് സമാധാനപരമായ ധർണ നടത്തിയ എംപിമാര്ക്കെതിരെ ഡല്ഹി പൊലീസ് നടത്തിയ നടപടിയെ ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ചു. എട്ട് എംപിമാരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചത്. ജനാധിപത്യത്തെ തകർക്കാന് അമിത് ഷാ ഡൽഹി പൊലീസിനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണോ എന്ന് തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് ചോദ്യമുയര്ത്തി.
VIDEO | Delhi: Police detain TMC MP Mahua Moitra (@MahuaMoitra) as party MPs protest outside Union Home Minister Amit Shah's office against ED raids on the I-PAC office in Kolkata.— Press Trust of India (@PTI_News) January 9, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/k6ixpz6bMV
"അമിത് ഷാ എന്തൊരു ധാർഷ്ട്യമാണിത്? തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളെ ആക്രമിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഡൽഹി പൊലീസിനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണോ? നിങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിൽ വിയോജിപ്പുകൾ ഇങ്ങനെയാണോ നിശബ്ദമാക്കുന്നത്? അരങ്ങേറിയ കാര്യങ്ങള് നിങ്ങള പ്രകോപിപ്പിച്ചുവെന്ന് സമ്മതിക്കുക. ആദ്യം നിങ്ങള് ഇഡിയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ, നമ്മുടെ എട്ട് എംപിമാരുടെ സമാധാനപരമായ ധർണയ്ക്കെതിരായ ആക്രമണം. ഈ നിരാശ നിങ്ങളുടെ ഭയത്തെ തുറന്നുകാട്ടുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ജനാധിപത്യത്തെ ഞെരുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം, പക്ഷേ ബംഗാൾ ഭയപ്പെടില്ല" - ടിഎംസി വിമർശിച്ചു.
പ്രതികരിച്ച് അറസ്റ്റിലായ ടിഎംസി എംപിമാര്
കൊൽക്കത്തയിലെ ഐ-പിഎസി ഓഫിസിൽ ഇഡി നടത്തിയ റെയഡിനെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച ടിഎംസി എംപിമാരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഡെറക് ഒബ്രയൻ, മഹുവ മൊയ്ത്ര, തുടങ്ങിയവരെയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
Democracy is punished.— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) January 9, 2026
Criminals are rewarded.
Agencies are weaponised.
Elections are manipulated.
JAIL the PROTESTERS.
BAIL the RAPISTS.
This is BJP’s version of New India.
Even if the rest of the country is forced to surrender,
Bengal will resist.
We will fight you tooth… https://t.co/YH8oAxuUnn
"തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൊല്ക്കത്തയിലെ എംപിമാർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കാണുക" പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വലിച്ചിഴയ്ക്കുന്നതിനിടെ ഡെറക് ഒബ്രയൻ പറഞ്ഞു. "നമ്മൾ ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്തും. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു എംപിയോട് ഡൽഹി പൊലീസ് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നുവെന്ന് രാജ്യം കാണുന്നുണ്ടെന്ന്" - അറസ്റ്റിനിടെ മഹുവ മൊയ്ത്ര പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് കേന്ദ്രം തങ്ങളുടെ അന്വേഷണ ഏജൻസികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്നും ടിഎംസി എംപി സതാബ്ദി റോയ് ആരോപിച്ചു.
ആരോപണങ്ങള് ഉയര്ത്തി ബംഗാള് മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്ജി
കൽക്കരി കള്ളക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനകളിൽ ഇഡി പാർട്ടി ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചെടുത്തുവെന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി അവകാശപ്പെട്ടതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പ്രതിഷേധം. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഏജൻസികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്നും മമത ബാനാര്ജി ആരോപിച്ചു. ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ നേരിടണമെന്നും മമത ബാനര്ജി വിമർശിച്ചു.
