വയലിൽ എരുമ കയറിയതിന് പിന്നാലെ തര്ക്കം; വയോധികനെ അഞ്ച് പേർ ചേർന്ന് വെട്ടിക്കൊന്നു
വയലിൽ എരുമ കയറിയെന്ന് ആരോപിച്ച് വൃദ്ധനെ അഞ്ച് പേർ ചേർന്ന് വൊട്ടിക്കൊന്നു. പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടാവാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതിഷേധം..
Published : March 5, 2026 at 7:51 PM IST
ഭോപ്പാൽ: വയലിൽ എരുമ കയറിയെന്ന് ആരോപിച്ച് വൃദ്ധനെ അഞ്ച് പേർ ചേർന്ന് വൊട്ടിക്കൊന്നു. ഭഗവാൻ ദാസ് (55) ആണ് വെട്ടേറ്റ് മരിച്ചത്. മധ്യപ്രദേശിലെ സാഗർ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഭഗവാൻ ദാസ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല. ഇതിന് പിന്നാലെ പ്രതിഷേധവുമായി കുടുംബാംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരും രംഗത്തെത്തി. പിന്നീട് പൊലീസ് വന്ന് ഇവരെ പിടിച്ച് മാറ്റുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ തുടർ നടപടി വൈകിയാൽ ഇനിയും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വരുമെന്ന് കുടുംബം വ്യക്തമാക്കി.
ഭഗവാൻ ദാസ് തൻ്റെ എരുമുകളെ മേയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ അവയിൽ ഒരെണ്ണം മറ്റൊരാളുടെ വയലിൽ കയറി. ഇത് കണ്ട് വന്ന ഉടമയും മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളും ദാസുമായി വാക്കുതർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ വൃദ്ധനെ കോടാലി ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടികൊല്ലുകയായിരുന്നു. ഇരയുടെ മരുമകൾ നല്കിയ പരാതിയിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ ഇതിനിടയിലാണ് പ്രതിഷേധവുമായി കുടുംബം രംഗത്ത് എത്തുന്നത്. ഭഗവാൻ ദാസിൻ്റെ മൃതദേഹം വഴിയരികിൽ വച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. വിഷയത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് റോഡ് ഉപരോധിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ വലിയ ഗതാഗത തടസമുണ്ടാകുകയും മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുശേഷം പ്രതിഷേധക്കാരെ നീക്കിയെന്നും പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻചാർജ് സന്തോഷ് സിങ് താക്കൂർ പറഞ്ഞു.
തൻ്റെ അമ്മായിയപ്പൻ ജയറാം യാദവ്, കേദാർ യാദവ്, കർത്താർ യാദവ്, നീരജ് യാദവ്, കേദാർനാഥ് യാദവ് എന്നിവരുമായി വാക്ക് തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. സംഭവത്തിന് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് വരുന്നതിനിടയിലാണ് പ്രതികൾ വെട്ടിക്കൊന്നതെന്ന് മരുമകൾ ദേവി യാദവ് പറഞ്ഞു. റെയിൽവേയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കർത്താർ യാദവിനെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടണമെന്നും ഒപ്പം പ്രതികളെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും നീതി ലഭിക്കണമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കർഷകരുടെ ഉൾപ്പടെ നിരവധി പേരാണ് പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. "ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇനി ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. എല്ലാവർക്കും ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. പ്രതികളെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പൊലീസ് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രതിയെ പിരിച്ചുവിടാനും ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും" കർഷക നേതാവ് ഇന്ദർ സിങ് വ്യക്തമാക്കി.
