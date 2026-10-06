"റഹീമിൻ്റെ പുറത്ത് ചോരപ്പാടുകള്", ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധത്തില് ഇടത് എംപിമാര്ക്ക് ക്രൂരമര്ദനം
ഡൽഹിയിൽ വൻ സംഘർഷം, ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള മാർച്ചിൽ എ.എ. റഹീം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടത് എംപിമാർക്ക് ക്രൂരമർദനം, റോഡിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ചു!
Published : October 6, 2026 at 7:14 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മയായ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ മാർച്ചിനിടെ വൻ സംഘർഷം. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗങ്ങളായ എ.എ. റഹീം, ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്, വി. ശിവദാസൻ, പി. സന്തോഷ് കുമാർ എന്നീ നാല് ഇടത് എംപിമാരെ ഡൽഹി പൊലീസും കേന്ദ്രസേനയും ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആസ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാർലമെൻ്റിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ആകാശവാണി ഭവന് മുന്നിൽ വച്ച് പൊലീസ് തടഞ്ഞതോടെയാണ് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. തുടർന്ന് നേതാക്കൾ റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന് സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചതോടെ പൊലീസ് കടുത്ത ബലപ്രയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നു.
റോഡിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ചു, വണ്ടിക്കുള്ളിലും മർദനം!
പ്രതിഷേധിച്ച എംപിമാരെ ഡൽഹി പൊലീസ് റോഡിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ചാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റിയത്. പൊലീസ് വാഹനത്തിനുള്ളിൽ വച്ചും തങ്ങൾക്ക് നേരെ ക്രൂരമായ മർദനമുണ്ടായതായി എ.എ. റഹീം എംപി മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തി. ഡൽഹി പൊലീസല്ല, മറിച്ച് വാഹനത്തിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന കേന്ദ്രസേനാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് തന്നെ മർദിച്ചതെന്നും ഒരു രാജ്യസഭാംഗത്തിന് നേരെ ഇത്തരം അതിക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടത് അതീവ ഗൗരവമേറിയ വിഷയമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ക്രൂരമായ മർദനത്തെത്തുടർന്ന് റഹീമിൻ്റെ പുറത്ത് പാടുകൾ വീണിട്ടുണ്ട്. മർദനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ എ.എ. റഹീമിന് അടിയന്തരമായി വൈദ്യസഹായം നൽകണമെന്ന് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എംപി പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു
ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച നാടകീയമായ പ്രതിഷേധം ഒടുവിൽ രാത്രിയും തെരുവിലേക്ക്. പകൽ മുഴുവൻ നീണ്ടുനിന്ന നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്കും പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങൾക്കും ശേഷവും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും എംപിമാരും പിന്മാറാൻ തയ്യാറാകാത്തതോടെ ഡൽഹി അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്.
പൊലീസ് ഉയർത്തിയ കനത്ത ബാരിക്കേഡുകൾക്ക് മുകളിൽ കയറി ദേശീയ പതാക വീശി പ്രതിഷേധിച്ച ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രാത്രിയിലും സത്യാഗ്രഹം തുടരുന്നത്. "കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഗ്യാനേഷ് കുമാറാണ്, അദ്ദേഹം രാജി വെക്കാതെ തങ്ങൾ ഇവിടെനിന്ന് ഒരടി പിന്നോട്ടില്ല," എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി, എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും തെരുവിൽ തുടരാൻ ആവശ്യമായ കിടക്കകളും മറ്റു സൌകര്യങ്ങളും സമര സ്ഥലത്ത് ഒരുക്കാൻ അണികൾക്ക് നിർദേശം നൽകി.
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