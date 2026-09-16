സ്വത്തുതർക്കം കലാശിച്ചത് ഇരട്ടകൊലപാതകത്തിൽ; സഹോദരൻ്റെയും സംഘത്തിൻ്റെയും ആക്രമണത്തിൽ മുൻ സൈനികനും മകൾക്കും ദാരുണാന്ത്യം
സ്വത്തുതർക്കത്തെത്തുടർന്ന് സഹോദരൻ്റെയും സംഘത്തിൻ്റെയും ആക്രമണത്തിൽ അച്ഛനും മകളും കൊല്ലപ്പെട്ടു. മുൻ സൈനികൻ രുദ്രപ്പ കുന്ദരാഗി (67), മകൾ ശശികല കുന്ദരാഗി (26) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
Published : September 16, 2026 at 6:21 PM IST
ബെംഗളൂരു: സ്വത്തുതർക്കത്തെത്തുടർന്ന് സഹോദരൻ്റെയും സംഘത്തിൻ്റെയും ആക്രമണത്തിൽ അച്ഛനും മകളും കൊല്ലപ്പെട്ടു. കിത്തൂർ താലൂക്കിലെ അവരഡി ഗ്രാമത്തിൽ ബുധനാഴ്ചയാണ് ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. ധാർവാഡ് നിവാസികളായ മുൻ സൈനികൻ രുദ്രപ്പ കുന്ദരാഗി (67), മകൾ ശശികല കുന്ദരാഗി (26) എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സ്വത്തുതർക്കത്തെത്തുടർന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനുള്ളിൽ വച്ചാണ് അച്ഛനെയും മകളെയും മാരകായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
ഇരുവരെയും ക്രൂരമായി മർദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പ്രതികൾ ഓടി രക്ഷപെട്ടുവെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും മാരകായുധങ്ങൾ കാണിച്ച് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച് പ്രതികൾ നാട്ടുകാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നും കടന്നുകളയുകയായിരുന്നുവെന്ന് അവർ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ആക്രമണത്തിൽ രുദ്രപ്പയുടെ കാർ ഡ്രൈവർക്കും പരിക്കേറ്റു.
ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇദ്ദേഹത്തെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കിത്തൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ക്രൈം ഓഫീസർ, ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധ എന്നിവരുടെ സംഘങ്ങൾ സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പരിശോധന നടത്തി. സംഭവത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായും പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
വസ്തുവിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രുദ്രപ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എത്തിയതറിഞ്ഞ് സഹോദരന്മാരായ ബസപ്പ കുന്ദരാഗി, സംഗപ്പ കുന്ദരാഗി, സംഗപ്പയുടെ മകൻ മടിവാളപ്പ കുന്ദരാഗി എന്നിവർ പഞ്ചായത്തിലെത്തി ആക്രമണം നടത്തുകയായിരുന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വളപ്പിൽ വച്ച് അവർ രുദ്രപ്പയെ വെട്ടികൊലപ്പെടുത്തുന്നത് തടയാൻ ശ്രമിച്ച മകൾ ശശികലയെയും അവർ ക്രൂരമായി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയതായി കിത്തൂർ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
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സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രുദ്രപ്പയും സഹോദരന്മാരും തമ്മിൽ വളരെക്കാലമായി തർക്കം നിലനിന്നിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരേക്കറോളം ഭൂമി സഹോദരന്മാർക്കിടയിൽ വീതിച്ചുനൽകാൻ കോടതി നേരത്തെ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, തനിക്ക് ലഭിച്ച ഭൂമി രുദ്രപ്പ നേരത്തെ തന്നെ വിറ്റിരുന്നു. ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഭൂമിയിലും അവകാശം ഉന്നയിച്ച് അദ്ദേഹം രംഗത്തെത്തി. രുദ്രപ്പയുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഭൂമിയെച്ചൊല്ലിയാണ് തർക്കം ഉടലെടുത്തത്.
ഭൂമിയിൽ വിഹിതം ആവശ്യപ്പെട്ടതിലുള്ള തർക്കം നിലനിൽക്കെ ഭൂമി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെത്തിയ രുദ്രപ്പയെയും മകളെയും സഹോദരന്മാർ ആക്രമിക്കുകയും കൊലപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു. ഇരട്ടക്കൊലപാതകം നടത്തിയ ശേഷം പ്രതികൾ രക്ഷപെട്ടതായാണ് നാട്ടുകാർ പൊലീസിന് നൽകിയ വിവരം. പ്രതികളെയെല്ലാവരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് കെ. രാമരാജൻ സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും പ്രാദേശിക പൊലീസിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു. നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
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