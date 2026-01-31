രാജ്യത്ത് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണത്തെ ഭയന്ന് ജീവനൊടുക്കിയ പ്രമുഖര് ഇവരെല്ലാം...
Published : January 31, 2026 at 3:29 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഒരു വൻകിട ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപൻ സി.ജെ. റോയിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത മരണം രാജ്യത്തിനെയാകെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കോൺഫിഡൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം കൈവരിച്ച വളർച്ചയും, ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് റെയ്ഡിനിടെ തൻ്റെ ഓഫിസിൽ വച്ച് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടുവെന്ന വാർത്തയുമാണ് ഈ നടുക്കത്തിന് പ്രധാന കാരണം.
ജനുവരി 30-ന് ബെംഗളൂരുവിലെ ലാംഗ്ഫോർഡ് ടൗണിലുള്ള ഓഫിസിൽ വച്ച് അദ്ദേഹം സ്വയം വെടിവെച്ച് മരിച്ചു എന്ന വാർത്ത ആർക്കും ഇതുവരെ വിശ്വസിക്കാനായില്ല. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പ് റെയ്ഡ് നടത്തിവരികയായിരുന്നു. ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദിച്ച രേഖകൾ എടുക്കാൻ മുറിയിലേക്ക് കയറിയ അദ്ദേഹം തിരിച്ചുവരാത്തതിനെത്തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
സംഭവത്തില് വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് കുടുംബം പരാതി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. "ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ സ്വന്തം മുറിയിലേക്ക് പോയി. വാതിൽ അകത്തുനിന്ന് കുറ്റിയിട്ട ശേഷമാണ് സ്വയം വെടിയുതിർത്തത്. ആരെയും അകത്തേക്ക് വിടരുതെന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് റോയ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു" എന്ന് പരാതില് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, ഐ.ടി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമ്മര്ദം മൂലമാണോ റോയ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്, അല്ലെങ്കില് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ എന്ന വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമേ യഥാര്ഥ കാരണം എന്തെന്ന് വ്യക്തമാകൂ.. സംഭവത്തില് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യയുടെ കോഫി കിംഗ് വി.ജി. സിദ്ധാർത്ഥയുടെ മരണം
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കോഫി ഷോപ്പ് ശൃംഖലയായ കഫേ കോഫി ഡേ സ്ഥാപകനായിരുന്നു വി.ജി. സിദ്ധാർത്ഥ. 'ഇന്ത്യയുടെ കോഫി കിംഗ്' എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം കർണാടകയിലെ ചിക്കമഗളൂരു സ്വദേശിയായിരുന്നു. ഒരു സമ്പന്ന കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം 1996-ൽ ബംഗളൂരുവിലെ ബ്രിഗേഡ് റോഡിലാണ് ആദ്യത്തെ കഫേ കോഫി ഡേ ഔട്ട്ലെറ്റ് തുടങ്ങിയത്. ഇന്ത്യയിൽ കഫേ സംസ്കാരം കൊണ്ടുവന്നത് സിദ്ധാർത്ഥയായിരുന്നു.
ലോകമെമ്പാടുമായി രണ്ടായിരത്തോളം ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലേക്ക് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ബിസിനസ് വളർത്തി. മൈൻഡ് ട്രീ എന്ന ഐടി കമ്പനിയുടെ ആദ്യകാല നിക്ഷേപകരിലൊരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കൂടാതെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലകളിലും അദ്ദേഹം സജീവമായിരുന്നു. 2019 ജൂലൈ 29-ന് മംഗളൂരുവിലെ നേത്രാവതി പാലത്തിന് സമീപത്തുനിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാണാതായി. രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം പുഴയിൽ നിന്ന് മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തു. കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും വലിയ കടബാധ്യതയുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു.
മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവനക്കാർക്കും ഡയറക്ടർ ബോർഡിനും ഒരു കത്തെഴുതിയിരുന്നു. ബിസിനസിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സംഭവിച്ചതായും ഒരു സംരംഭകനെന്ന നിലയിൽ താൻ പരാജയപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആദായനികുതി വകുപ്പിലെ ഒരു മുൻ ഡിജി തന്നോട് ക്രൂരമായി പെരുമാറിയെന്നും തൻ്റെ ഓഹരികൾ കണ്ടുകെട്ടിയത് ബിസിനസിനെ തകർത്തെന്നും അദ്ദേഹം കത്തിൽ ആരോപിച്ചു. മുൻ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയും മുൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായിരുന്ന എസ്.എം. കൃഷ്ണയുടെ മരുമകനായിരുന്നു വി.ജി. സിദ്ധാർത്ഥ.
മനീഷ് വിജയ്: ഐആർഎസ് (IRS) ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മനീഷ് വിജയ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരി ശാലിനി വിജയ്, മാതാവ് ശകുന്തള അഗർവാൾ എന്നിവരെ 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ കൊച്ചിയിലെ കാക്കനാട് ഫ്ലാറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം അതീവ ദാരുണമായിരുന്നു. കൊച്ചി ജിഎസ്ടി (ഓഡിറ്റ്) അഡീഷണൽ കമ്മീഷണറായിരുന്നു മനീഷ് വിജയ്. സഹോദരി ശാലിനി വിജയ് ജാർഖണ്ഡ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (JPSC) മുൻ ടോപ്പറായിരുന്നു.
2025 ഫെബ്രുവരി 20-നാണ് ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കാക്കനാട് ദൂരദർശൻ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ഇവരെ കാണാതിരുന്നതിനെത്തുടർന്ന് സഹപ്രവർത്തകർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. മനീഷും ശാലിനിയും തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. അമ്മ ശകുന്തളയുടെ മൃതദേഹം കട്ടിലിൽ വെള്ളത്തുണി കൊണ്ട് മൂടി പൂക്കൾ അർപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു കണ്ടെത്തിയത്.
ശാലിനി വിജയ് ഉൾപ്പെട്ട ജാർഖണ്ഡ് പിഎസ്സി നിയമന ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിബിഐ (CBI) ദീർഘകാലമായി അന്വേഷണം നടത്തിവരികയായിരുന്നു. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി നടപടികൾ അവരെ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 15-ന് റാഞ്ചിയിലെ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ ശാലിനിക്ക് നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് കുടുംബം ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്ന നിയമനടപടികളും പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള അപമാന ഭീതിയുമാണ് ഈ കടുത്ത തീരുമാനത്തിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് കരുതുന്നു.
ബി.കെ. ബൻസാൽ: കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ മുൻ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ബി.കെ. ബൻസാൽ. അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ പീഡനം മൂലം ഒരു കുടുംബം ഒന്നടങ്കം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത രാജ്യത്ത് വലിയ വിവാദങ്ങള്ക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. ഒരു മരുന്ന് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് 9 ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നാരോപിച്ച് 2016 ജൂലൈയിലാണ് ബി.കെ. ബൻസാലിനെ സിബിഐ (CBI) അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ബൻസാൽ ജയിലിലായിരുന്നപ്പോൾ, സിബിഐ റെയ്ഡിന് പിന്നാലെ ഉണ്ടായ അപമാനത്തെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സത്യബാലയും മകൾ നേഹയും 2016 ജൂലൈ 19-ന് വീട്ടിൽ തൂങ്ങിമരിച്ചു. ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ബി.കെ. ബൻസാലും മകൻ യോഗേഷും 2016 സെപ്റ്റംബർ 27-ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഇതോടെ ആ കുടുംബത്തിലെ നാല് പേരും മരണപ്പെട്ടു.
മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ആത്മഹത്യ കുറിപ്പിൽ സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്റെ ഭാര്യയെയും മകളെയും ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തതായി അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. തൻ്റെ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മരണത്തിന് കാരണക്കാരായ സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരുകൾ അദ്ദേഹം കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
മുകേഷ് ജെയിൻ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലഖ്നൗവിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ ബിസിനസുകാരനായിരുന്ന മുകേഷ് ജെയിൻ 2024 ജൂണിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പിൻ്റെ പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഉണ്ടായ മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തെത്തുടർന്ന് മരണപ്പെട്ട സംഭവം വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. 2024 ജൂൺ പകുതിയോടെ മുകേഷ് ജെയിനിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലും വീട്ടിലും ആദായനികുതി വകുപ്പ് റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. റെയ്ഡ് തുടങ്ങി മണിക്കൂറുകൾക്കകം അദ്ദേഹത്തിന് കടുത്ത നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടുകയും കുഴഞ്ഞുവീഴുകയുമായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ ഹൃദയാഘാതമാണ് മരണകാരണമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സ്വർണ്ണ വ്യാപാര മേഖലയുമായും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയുമായും ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ പരിശോധന നടന്നത്. പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയ സമ്മർദ്ദമാണ് മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് ബന്ധുക്കളും പ്രാദേശിക വ്യാപാരി സംഘടനകളും ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നടപടിക്കെതിരെ വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയും ചെയ്തു.
ആലോക് കുമാർ രഞ്ജൻ: എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. 2025 ഡിസംബറിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം വലിയ വാർത്താപ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു. ഇഡിയിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 2025 ഡിസംബറിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദിന് സമീപമുള്ള റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. മരണപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ സിബിഐ ഒരു അഴിമതിക്കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു.
ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിലും മറ്റും പരിശോധനകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇഡി അന്വേഷിച്ചിരുന്ന ഒരു കേസിലെ പ്രതിയെ സഹായിക്കുന്നതിനായി കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നതായിരുന്നു സിബിഐ ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ചുമത്തിയ കുറ്റം. സിബിഐയുടെ റെയ്ഡിനും അന്വേഷണത്തിനുമിടയിലുണ്ടായ മാനസിക സമ്മർദ്ദമാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിൽ നിന്ന് സിബിഐ ചില പ്രധാന രേഖകൾ കണ്ടെടുത്തിരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഭൂപേഷ് സിങ്: ബംഗാളിലെ കൽക്കരി അഴിമതിക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൂപേഷ് സിങ് എന്ന ബിസിനസുകാരൻ്റെ മരണം എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷണത്തിനിടയിലെ ഒരു പ്രധാന സംഭവമായിരുന്നു. ബംഗാളിലെ കുനുസ്തോറിയ, കാജോറ മേഖലകളിലെ ഇസ്റ്റേൺ കോൾഫീൽഡ്സ് ലിമിറ്റഡ് (ECL) ഖനികളിൽ നിന്ന് നടന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കൽക്കരി കള്ളക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇഡി അന്വേഷണം നടത്തിയത്. 2024 ജൂണിൽ ഭൂപേഷ് സിങ്ങിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
ഇഡി റെയ്ഡിനും തുടർച്ചയായ ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾക്കും പിന്നാലെയാണ് ഈ മരണം സംഭവിച്ചതെന്നത് വലിയ വിവാദത്തിന് കാരണമായി. റെയ്ഡിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദവും പീഡനവുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങളും ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ആരോപിച്ചിരുന്നു. കൽക്കരി അഴിമതിക്കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികളായ അനൂപ് മാജി (ലാല), വികാസ് മിശ്ര എന്നിവരുമായി ഇദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഇഡി സംശയിച്ചിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ ആളുകളെ മാനസികമായി തകർക്കുന്നു എന്ന ആക്ഷേപത്തിന് ഈ മരണം ആക്കം കൂട്ടി.
മനോജ് പാർമർ: മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ വ്യവസായിയായിരുന്നു മനോജ് പാർമർ. 2024 ജൂലൈയിൽ ആദായനികുതി വകുപ്പിൻ്റെ പരിശോധനയ്ക്ക് തൊട്ടുപിന്നാലെ അദ്ദേഹം ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവം വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. 2024 ജൂലൈ ആദ്യവാരത്തിൽ മനോജ് പാർമറുടെ വസതിയിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ആദായനികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു.
റെയ്ഡ് കഴിഞ്ഞ് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹം വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. റെയ്ഡിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദവും അപമാനഭീതിയുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു. റെയ്ഡിനിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദ്ദേഹത്തെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായും പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലകളിൽ സജീവമായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന.
സന്തോഷ് കുമാർ: ഛത്തീസ്ഗഡിലെ കൽക്കരി അഴിമതിക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സന്തോഷ് കുമാർ എന്ന ബിസിനസുകാരൻ്റെ മരണം ഇഡി (ED) നടപടികൾക്കിടയിലെ പീഡനാരോപണങ്ങളെത്തുടർന്ന് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ കൽക്കരി നീക്കത്തിന് ടണ്ണിന് 25 രൂപ വീതം നിയമവിരുദ്ധമായി ലെവി ഈടാക്കി എന്നതായിരുന്നു കൽക്കരി അഴിമതിക്കേസ്. ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബിസിനസുകാരും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. 2024 ജൂണിലാണ് സന്തോഷ് കുമാർ മരിച്ചത്. ഇഡി റെയ്ഡിനും ചോദ്യം ചെയ്യലിനും പിന്നാലെ അദ്ദേഹം കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്നു എന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആരോപിച്ചു.
ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതായും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സന്തോഷ് കുമാർ പറഞ്ഞിരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ പരാതിപ്പെട്ടു. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കെതിരെ മൊഴി നൽകാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയതായും ആരോപണമുയർന്നു. ഈ സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് സന്തോഷ് കുമാറിന്റെ കുടുംബം നൽകിയ പരാതിയിൽ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഛത്തീസ്ഗഡ് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ, പീഡനം തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ചുമത്തിയത്. ഈ മരണം അന്നത്തെ ഛത്തീസ്ഗഡ് സർക്കാരും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളും തമ്മിലുള്ള വലിയ പോരാട്ടത്തിന് കാരണമായി. കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ ആളുകളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണത്തിന് ഈ മരണം ആക്കം കൂട്ടി.
ജഗദാനന്ദ പാണ്ഡ (ജൂലൈ 2009): മുതിർന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജഗദാനന്ദ പാണ്ഡയെയും കുടുംബത്തെയും ഒറീസയിലെ ബർഗഡ് ജില്ലയിൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. വിദേശ കുടിയേറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ സിബിഐ റെയ്ഡ് നടന്നിരുന്നതായി വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിദേശ കുടിയേറ്റ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന സർക്കാരിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരാളായിരുന്നു പാണ്ഡ. ഒരു വൻകിട കുടിയേറ്റ മാഫിയ നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് സിബിഐ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഡൽഹിയിലും ചെന്നൈയിലുമായി നടത്തിയ റെയ്ഡുകളിൽ പാണ്ഡയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് കൂട്ടാളികളിൽ നിന്നുമായി 4.30 കോടി രൂപയുടെ പണവും സ്വത്തുക്കളും സിബിഐ കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.
ബി.എം. വിജയ് ശങ്കർ (2020): ബെംഗളൂരു അർബൻ ജില്ലയുടെ മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറായിരുന്ന ബി.എം. വിജയ് ശങ്കർ ബെംഗളൂരുവിലെ തൻ്റെ വസതിയിൽ വെച്ച് ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചു. 2019 ജൂണിൽ ഐ മോണിറ്ററി അഡ്വൈസറി തട്ടിപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്കാളിത്തം വാർത്തയായതിനെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം കടുത്ത വിഷാദത്തിലായിരുന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 2.5 കോടി രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്നതായിരുന്നു വിജയ് ശങ്കറിനെതിരെയുള്ള ആരോപണം.
ശ്രദ്ധിക്കുക:ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല, മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ ഹെൽപ്ലൈൻ നമ്പരുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക. (ആരോഗ്യവാണി: 104, ദിശ: 1056).
