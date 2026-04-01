"ഇത് ഇരട്ട എൻജിൻ സർക്കാരല്ല, ഇരട്ട അടിമത്തത്തിൻ്റെ സർക്കാർ", അസമിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി
അസം പിടിക്കാൻ കോണ്ഗ്രസ്. കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകരെ ഇളക്കിമറിച്ച് പ്രിയങ്കയുടെ റോഡ് ഷോ... സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ റദ്ദാക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുെടയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും റാലികളിൽ സ്ത്രീകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രിയങ്ക
By PTI
Published : April 1, 2026 at 3:08 PM IST
ഗുവാഹത്തി: അസം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നസീറയില് നടന്ന പ്രചാരണത്തിനിടെ സംസ്ഥാനത്തെ ബിജെപി സര്ക്കാരിനെതിരെയും കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനെതിരെയും രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി കോണ്ഗ്രസ് എംപി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി. സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ റദ്ദാക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുെടയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും റാലികളിൽ സ്ത്രീകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. അസം തെരഞ്ഞെടുപ്പില് താരപ്രചാരകയായി എത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രിയങ്കയുടെ വിമര്ശനം.
അസമിലേത് ഇരട്ട എൻജിൻ സർക്കാരല്ലെന്നും ഇരട്ട അടിമത്തത്തിൻ്റെ സർക്കാരാണെന്നും അവര് വിമര്ശിച്ചു. ബിജെപിയുടെ 'ഡബിൾ എൻജിൻ' വാഗ്ദാനത്തെ പരിഹസിച്ച പ്രിയങ്ക, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അമേരിക്കയുടെ അടിമയാണെങ്കിൽ, മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ മോദിയുടെ അടിമയാണെന്നും പറഞ്ഞു.
LIVE: नाजिरा, असम की जनता से संवाद।— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) April 1, 2026
ഈ 'ഇരട്ട അടിമത്തം' അസമിനെ തകർക്കുകയാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ ആരംഭിക്കാൻ 50,000 രൂപ നൽകുമെന്നും 25 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജസ്ഥാനിൽ നടപ്പിലാക്കിയ മാതൃക അസമിലും കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അവർ ഉറപ്പുനൽകി.
അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത അസമീസ് ഗായകൻ ജുബീൻ ഗാർഗിന് 100 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും പ്രിയങ്ക വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. പത്ത് ലക്ഷം തദ്ദേശവാസികൾക്ക് സ്ഥിരമായ ഭൂമി രേഖകൾ നൽകുമെന്നും അവർ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ പണം സ്കൂളുകൾക്കും ആശുപത്രികൾക്കും പകരം ചില കുടുംബങ്ങളെ സമ്പന്നമാക്കാനും കൊട്ടാരങ്ങൾ പണിയാനുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്തെ തൊഴിലില്ലായ്മയെക്കുറിച്ചും ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രിയങ്ക രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. അസമിലെ ഖനികളും ഭൂമിയും എല്ലാ വിഭവങ്ങളും വൻകിട വ്യവസായികൾക്ക് കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ്. അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ വൻ അഴിമതിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അസമിലെ ഗോത്രസമൂഹങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി എസ്ടി പദവി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നൽകുന്നതിൽ ബിജെപി പരാജയപ്പെട്ടു.
തേയിലത്തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിദിന വേതനം വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് ബിജെപി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും അത് പാലിച്ചില്ലെന്നും അവർ കഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കുറ്റപ്പെടുത്തി. മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, അസം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണാർത്ഥം പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി നടത്തിയ സന്ദർശനം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ വലിയ ആവേശം സൃഷ്ടിച്ചു. നസീറ, തിങ്ഖോങ്, ഖോവാങ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന റാലികളിൽ, ബിജെപി സർക്കാരിൻ്റെ അഴിമതി, തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾ, സ്ത്രീകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ അവർ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. ഈ സന്ദർശനം വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് അനുകൂലമായ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.
അതേസമയം, ബിശ്വനാഥിൽ നടന്ന റാലിയിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും രംഗത്തെത്തി. സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ അഴിമതിയുടെ വേരുകൾ കോൺഗ്രസിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇത്തവണ അസമിൽ ബിജെപി 'ഹാട്രിക്' വിജയം നേടുമെന്നും അദ്ദേഹം ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
Also Read: പുതുച്ചേരിയിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണിയിൽ കല്ലുകടി; ആറിടത്ത് കോൺഗ്രസ്-ഡിഎംകെ തർക്കം