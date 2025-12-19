താമരശേരി ചുരത്തിലെ ദുരിതം: നിതിൻ ഗഡ്കരിയെ നേരിൽക്കണ്ട് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി, നിർണായക നീക്കം
മണ്ഡലത്തിലെ വികസനത്തിനും ചുരത്തിലെ സുരക്ഷയ്ക്കുമായി മന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ തേടി. കേന്ദ്രവിഷയങ്ങളിൽ പരിഹാരം കാണാമെന്ന് ഗഡ്കരി ഉറപ്പുനൽകി. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പരിധിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ചർച്ചയായി.
Published : December 19, 2025 at 9:34 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വയനാട്ടിലെ വികസന പദ്ധതികളും താമരശേരി ചുരത്തിലെ മണ്ണിടിച്ചിൽ പ്രശ്നങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ കോൺഗ്രസ് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരിയെ കണ്ടു. പാർലമെൻ്റ് വളപ്പിലെ ഗഡ്കരിയുടെ ഓഫിസിലായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്ച. മണ്ഡലത്തിലെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ ഇടപെടണമെന്ന് മന്ത്രിയോട് പ്രിയങ്ക ആവശ്യപ്പെട്ടു.
താമരശേരി ചുരത്തിലെ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണി പരിഹരിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ചർച്ചയായത്. ഗഡ്കരിയുമായുള്ള യോഗത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രിയങ്ക തൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പങ്കുവച്ചു. തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ മന്ത്രി ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടുവെന്നും വിഷയത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽനിന്ന് വിവരങ്ങൾ തേടിയെന്നും അവർ കുറിച്ചു. പൊതുസുരക്ഷയെയും ദൈനംദിന ജീവിതത്തെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അർഹമായ ശ്രദ്ധയും അടിയന്തരമായ പരിഹാരവും ഉണ്ടാകുമെന്നും പ്രിയങ്ക അറിയിച്ചു.
എൻ്റെ മണ്ഡലമായ വയനാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട നിതിൻ ഗഡ്കരിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയെന്നും ഇനിയും കാലതാമസമില്ലാതെ തീർപ്പാക്കാത്ത ജോലികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എക്സിൽ കുറിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെയും ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കുന്ന അടിയന്തര വിഷയങ്ങൾക്ക് അർഹമായ ശ്രദ്ധയും നടപടികളും എത്രയും വേഗം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആത്മാർഥമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കൂടിക്കാഴ്ച ജൂൺ മുതൽ
മണ്ഡലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ജൂൺ മുതൽ ഗഡ്കരിയെ കാണാൻ അവസരം തേടുകയായിരുന്നെന്ന് പ്രിയങ്ക വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. തുടർന്ന് പാർലമെൻ്റിൽ വച്ച് ഗഡ്കരിയുടെ അപ്പോയിൻ്മെൻ്റ് ലഭിച്ചു. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കാണാമെന്നും ചർച്ചകൾ നടത്താമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് കൂടിക്കാഴ്ച സാധ്യമായത്. നിതിൻ ഗഡ്കരിയുമായി ചർച്ച ചെയ്ത ചില പദ്ധതികൾ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പരിധിയിലുള്ളതിനാൽ കേന്ദ്രത്തിന് അവ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. എന്നാൽ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രിയങ്കയ്ക്ക് ഉറപ്പുനൽകി.
ചുരത്തിലെ യാത്രാദുരിതം
വയനാടിനെ കോഴിക്കോടുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന പാതയായ താമരശേരി ചുരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കും അപകടങ്ങളും വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ്. ഒൻപത് ഹെയർപിൻ വളവുകളുള്ള ഈ പാതയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നത് യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത് ചുരം പാതയിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഏറെ ദുഷ്കരമാണ്. പലപ്പോഴും മണിക്കൂറുകളോളം നീളുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ ആംബുലൻസുകൾ ഉൾപ്പെടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.
Met respected Shri @nitin_gadkari to raise issues concerning my constituency, Wayanad, and urged that pending works be expedited without further delay.— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) December 19, 2025
He was kind enough to hear my concerns and get an update from the relevant officers.
I sincerely hope these pressing issues… pic.twitter.com/UkxnXP6gxn
വയനാട്ടിൽ മതിയായ ചികിത്സാസൗകര്യങ്ങൾ പരിമിതമായതിനാൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആശുപത്രികളെയാണ് ജനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നത്. ചുരത്തിലെ തടസം ഇത്തരം അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാകുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്.
പരിസ്ഥിതിയും ബദൽ പാതകളും
അടുത്തിടെ വയനാട്ടിലുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശങ്ങളിൽ റോഡ് നിർമാണം നടത്തുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളെക്കുറിച്ചും കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പരാമർശമുണ്ടായി. ദുരന്തബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും തകർന്ന റോഡുകൾ നന്നാക്കുന്നതിനും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സഹായം അനിവാര്യമാണ്. ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വേഗത്തിലുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും പ്രിയങ്ക ആവശ്യപ്പെട്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവേളയിൽ വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് എംപിയായ ശേഷമുള്ള ആദ്യഘട്ടത്തിൽത്തന്നെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.
കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് പുറമെ, സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കേണ്ട പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും ചർച്ചയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു. വനംവകുപ്പിൻ്റെ അനുമതി ആവശ്യമുള്ള റോഡ് വികസന പദ്ധതികൾ പലതും പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം സാങ്കേതിക തടസങ്ങൾ നീക്കുന്നതിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ സഹായകമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ബദൽ പാതകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും സജീവമാണ്. ആനക്കാംപൊയിൽ-കള്ളാടി-മേപ്പാടി തുരങ്കപാത ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികൾ യാഥാർഥ്യമായാൽ താമരശേരി ചുരത്തിലെ തിരക്ക് വലിയൊരളവ് വരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. വയനാടിൻ്റെ സമഗ്രവികസനത്തിന് ഗതാഗതസൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. വരുംദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ചേർന്ന് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമെന്ന ഉറപ്പാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയിൽനിന്നും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
