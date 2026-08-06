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വയനാട് മണ്ഡലത്തില്‍ കൂടുതൽ മെമു സർവീസുകളും സൗകര്യങ്ങളും വേണം; കേന്ദ്ര റെയില്‍വേ മന്ത്രിക്ക് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ കത്ത്

പാലക്കാട്-നിലമ്പൂർ, ഷൊർണൂർ-നിലമ്പൂർ പാതകളിൽ കൂടുതൽ മെമു സർവീസുകൾ അനുവദിക്കണമെന്നും വേണാട് എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ നിലമ്പൂരിലേക്ക് നീട്ടണമെന്നും കത്തിൽ അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Palakkad Division railway reforms Venad express extension Nilambur Priyanka Gandhi Wayanad Wayanad Lok Sabha
പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി (ANI)
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By PTI

Published : August 6, 2026 at 5:17 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: വയനാട് ലോക്‌സഭാ മണ്ഡലത്തിലെയും മലബാർ മേഖലയിലെയും യാത്രാദുരിതത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വയനാട് എം പി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വാദ്ര കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്‌ണവിന് കത്തയച്ചു. പാലക്കാട്- നിലമ്പൂർ, ഷൊർണൂർ - നിലമ്പൂർ പാതകളിൽ യാത്രക്കാരുടെ വൻ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് കൂടുതൽ മെമു സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കണമെന്നും റെയിൽവേ അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കണമെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസ് വ്യത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

കൂടുതൽ മെമു സർവീസുകളും പാസഞ്ചർ മാറ്റങ്ങളും

നിലവിൽ പാലക്കാട് - നിലമ്പൂർ, ഷൊർണൂർ- നിലമ്പൂർ റൂട്ടുകളിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളെ പൂർണമായും മെമു സർവീസുകളാക്കി മാറ്റണമെന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു. പാലക്കാട് ഡിവിഷനും ദക്ഷിണ റെയിൽവേ ആസ്ഥാനവും റെയിൽവേ ബോർഡിൻ്റെ അന്തിമ അംഗീകാരത്തിനായി ശുപാർശ ചെയ്‌തിട്ടുള്ള അഞ്ച് പുതിയ മെമു സർവീസുകൾക്ക് ഉടൻ അനുമതി നൽകണമെന്നും അവർ കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വേണാട് എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ നീട്ടലും പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വികസനവും

മണ്ഡലത്തിലെ യാത്രാസൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരം ഷൊർണൂർ വേണാട് എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ നിലമ്പൂരിലേക്ക് നീട്ടണമെന്ന് എം പി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൂടാതെ, നിലമ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ 24 കോച്ചുകളുള്ള ട്രെയിനുകൾ നിർത്താൻ തക്കവിധം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൻ്റെ നീളം കൂട്ടണമെന്നും സ്റ്റേഷൻ യാർഡ് നവീകരിക്കണമെന്നും കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

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തൂവൂർ, പട്ടിാക്കാട്, ചെറുകര, വള്ളപ്പുഴ തുടങ്ങിയ ഹാൾട്ട് സ്റ്റേഷനുകളിലും 24 കോച്ച് ട്രെയിനുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ നീട്ടേണ്ടതുണ്ട്. ഷൊർണൂർ ജംഗ്ഷനിലെ കടുത്ത ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി റെയിൽവേ മന്ത്രിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

വന്ദേ ഭാരതുമായുള്ള കണക്റ്റിവിറ്റിയും സമയമാറ്റവും

തിരുവനന്തപുരം കാസർകോട്, തിരുവനന്തപുരം മംഗളൂരു വന്ദേ ഭാരത് എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ സർവീസുകളുമായി യാത്രക്കാർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായി കണക്റ്റിവിറ്റി ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ കോട്ടയം നിലമ്പൂർ എക്‌സ്‌പ്രസ്‌, ഷൊർണൂർ നിലമ്പൂർ മെമു എന്നിവയുടെ പുറപ്പെടൽ സമയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും പ്രിയങ്ക ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ വണ്ടൂരിൽ വിളിച്ചുചേർത്ത യോഗത്തിൽ ഉയർന്നുവന്ന ജനകീയ ആവശ്യങ്ങളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. നേരത്തെ ഷൊർണൂർ നിലമ്പൂർ മെമു സർവീസ് ആരംഭിച്ചതിനും, കോട്ടയം നിലമ്പൂർ എക്‌സ്‌പ്രസിൽ അധിക കോച്ച് അനുവദിച്ചതിനും, തൂവൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം നീളം കൂട്ടിയതിനും റെയിൽവേ മന്ത്രിക്ക് അവർ നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

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TAGGED:

PALAKKAD DIVISION RAILWAY REFORMS
VENAD EXPRESS EXTENSION NILAMBUR
PRIYANKA GANDHI WAYANAD
WAYANAD LOK SABHA
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