മഹാത്മാ ഗാന്ധി ഔട്ട്, ഇനി വിബി–ജിറാംജി പദ്ധതി; വിമർശിച്ച് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസും

പദ്ധതിയുടെ പേരും ഘടനയും ഉള്ളടക്കവും സാരമായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ് വിമർശിച്ചു. സമയവും പണവും പാഴാക്കുന്ന നടപടിയെന്ന് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി.

File Photo of John Brittas and Priyanka Gandhi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 15, 2025 at 4:11 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ പേര് മാറ്റുന്നതടക്കമുള്ള പരിഷ്‌കരണങ്ങളിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസും. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ തകർക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്നതെന്നും, പദ്ധതിയുടെ പേര് മാത്രമല്ല, ഘടനയും ഉള്ളടക്കവും സാരമായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണെന്നും ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ് വിമർശിച്ചു. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേര് നീക്കം ചെയ്‌തതിന് പിന്നിലെ സർക്കാരിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും ചോദ്യമുന്നയിച്ചു.

എം‌ജി‌എൻ‌ആർ‌ഇ‌ജി‌എ റദ്ദാക്കുന്നതിനും ഗ്രാമീണ തൊഴിലിനായി പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതിനുമുള്ള വികസിത് ഭാരത് ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ റോസ്‌ഗാർ ആൻഡ് അജീവിക മിഷൻ (ഗ്രാമീൺ) (വിബി-ജി റാം ജി) ബിൽ, ലോക്‌സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നു. 2005 ലെ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശിയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം (എം‌ജി‌എൻ‌ആർ‌ഇ‌ജി‌എ) റദ്ദാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. എന്താണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനമെന്നാണ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ ചോദ്യം.

"എന്തുകൊണ്ടാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേര് നീക്കം ചെയ്യുന്നത്. മഹാത്മാഗാന്ധി രാജ്യത്തെ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ നേതാവായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നയാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് നീക്കം ചെയ്‌തതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും മനസിലാകുന്നില്ല. സമയവും പണവും പാഴാക്കുന്ന നടപടിയാണിത്'' - പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.

അതേസമയം പദ്ധതിയുടെ പേര് മാത്രമല്ല, ഘടനയും ഉള്ളടക്കവും സാരമായി മാറ്റിയ നീക്കം ​ദൂരവ്യാപകപ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ‌ നൂറ് ശതമാനം വേതനം നൽകിയിരുന്നത് കേന്ദ്രസർക്കാരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വേതനത്തിൻ്റെ നാൽപത് ശതമാനം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മേൽ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ മാത്രം 2000 കോടി രൂപയുടെ അധികഭാരമുണ്ടാകും. രാജ്യത്താകെ 50,000 കോടി രൂപയുടെ ഭാരമാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതെന്നും ബ്രിട്ടാസ് വിമർശിച്ചു.

വികസിത് ഭാരത് – ഗാരൻ്റി ഫോർ റോസ്‌ഗർ ആൻഡ് അജീവിക മിഷൻ (ഗ്രാമീൺ) (വിബി–ജി ആർഎഎം ജി ബിൽ) 2025 എന്നാണ് പദ്ധതിയുടെ പുതിയ പേര്. 2005ലാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാൽ 2047ഓടെ ഇന്ത്യയെ വികസിത രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുകയെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പദ്ധതിയുടെ പേരുൾപ്പെടെ മാറ്റി പുനക്രമീകരിക്കുന്നതെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വിശദീകരണം.

