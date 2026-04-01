ആർഎസ്എസിന് ലഭിക്കുന്ന ഫണ്ടിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ട് വേണം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിയാൻ: പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 1, 2026 at 3:47 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ബിജെപിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് കർണാടക ഐടി വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രിയങ്ക് ഖാർഗെ. ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ യജമാൻമാരായ ആർഎസ്എസിന് പണം ലഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നെന്ന് വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ട് വേണം എഫ്‌സിആർഎ ഭേദഗതിയിലൂടെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ തിരിയാനെന്ന് അദ്ദേഹം പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്‌കാരിക സംഘടനയെന്നാണ് ആർഎസ്എസിനെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഇവർക്ക് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ രജിസ്‌ട്രേഷനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ആർഎസ്എസ് ഭരണഘടനയ്ക്ക് മുകളിലാണോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

വിദേശ ഫണ്ട് രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നാണ് ബിജെപി പറയുന്നത്. "കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി ബിജെപി സർക്കാരാണ് രാജ്യത്ത് അധികാരത്തിലുള്ളത്. വിദേശ ഫണ്ട് തീവ്രവാദത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആധാരമായ കണക്കുകൾ സർക്കാരിൻ്റെ പക്കലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെളിപ്പെടുത്തണം. മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളടക്കം എല്ലാവരും നടത്തുന്ന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അശക്തമാക്കാനാണ് എഫ്‌സിആർഎ ഭേദഗതി കൊണ്ട് വരുന്നത്. ഇത് രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ കടന്നാക്രമണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ രാജ്യത്താകെ നടത്തുന്ന ക്രൈസ്തവ വേട്ടയ്‌ക്കെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി മൗനം പാലിക്കുകയാണ്. ദിവസേന ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് അക്രമസംഭവങ്ങളെങ്കിലും രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന കണക്കുകൾ യുണൈറ്റഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫോറം പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തിൽ പാലക്കാട് ക്രിസ്മസ് കരോൾ സംഘത്തിനെതിരെ സംഘപരിവാർ അക്രമമുണ്ടായി. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെപ്പറ്റി ഒരു ആരോപണവും ഉന്നയിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളിലും പത്രസമ്മേളനങ്ങളിലും കോൺഗ്രസിനെയും രാഹുലിനെയും കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പിണറായി മോദിക്ക് പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങിയെന്നും ഒന്നിലേറെ തവണ കേരളത്തെ അക്ഷേപിക്കാൻ ആർഎസ്എസിന് പിണറായി കൂട്ടുനിന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ മുഖ്യമ്രന്തി എന്തെങ്കിലും മിണ്ടിയാൽ ഇഡി അടക്കമുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ നോട്ടീസയക്കും. 7721 കോടി രൂപയാണ് രാജ്യത്ത് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വഴി ബിജെപിക്ക് ലഭിച്ചത്. ഈ പണം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് കൊണ്ടാണ് സുതാര്യമായി ബിജെപി കണക്ക് പുറത്ത് വിടാതിരിക്കുന്നത്.

13642 കോടി പി.എം കെയർ ഫണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് ആർക്കുമറിയില്ല. പാർലമെൻ്റിൽ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചാൽ ദേശസുരക്ഷയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് മറുപടി നൽകില്ല. വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെട്ടാലും ഇതേ കാരണം പറഞ്ഞ് മറുപടി നിഷേധിക്കും. പിഎം കെയർ ഫണ്ടിലെ 300ൽപ്പരം കോടി രൂപ സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നാണ് പോയിട്ടുള്ളതെന്നും ഇതിൽ ഒരു ഉത്തരവാദിതവമോ സുതാര്യതയോ സർക്കാർ പുലർത്തുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

പിഎം കെയർ ഫണ്ട്, ഇലക്ടറൽ ബോണ്ട്, ആർഎസ്എസിൻ്റെ ഫണ്ടിങ് എന്നിവയിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ട് വേണം എഫ്‌സിആർഎയുടെ പേരിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ വേട്ടയാടാനെന്നും എഫ്‌സിആർഎ ഭേദഗതി ബിജെപിയുശട രാഷ്ട്രീയ മുന്നറിയിപ്പാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

