ഐഎസ്‌ റിക്രൂട്ടർക്കും സ്‌ത്രീ പീഡകനും ജയിലിൽ വിഐപി പരിഗണന; അന്വേഷണം

അടുത്തിടെയാണ് വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായത്. ഇത് വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവച്ചു.

Investigation KARNATAKA AGRAHARA CENTRAL JAIL PRISONERS
Prisoners using mobile phone (Screengrab)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 9, 2025 at 5:54 PM IST

2 Min Read
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ പരപ്പൻ അഗ്രഹാര ജയിലിലെ തടവുകാർ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്ന സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം. വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതോടെ, ജയിലിന് അകത്ത് തടവുകാർക്ക് വിഐപി പരിഗണന ആണെന്നും ഇത് സുരാക്ഷ വീഴ്‌ചയാണെന്നും ആണെന്നും ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയർന്നിരുന്നു.

ഇതിന് പിന്നാലെ അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്‌ടർ ജനറൽ ഓഫ് ജയിൽസ് പിവി ആനന്ദ് റെഡിയുടെ ജയിൽ സന്ദർശിച്ച് പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ ചില വീഡിയോകള്‍ 2023ലും 2025ലുമായി ചിത്രീകരിച്ചതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. തുടർന്നാണ് വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്.

അന്വേഷണം നടത്താൻ ജയിൽ ചീഫ് സൂപ്രണ്ടിന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്രാഥമിക ഏരിയ അന്വേഷണം നടത്തിയ ശേഷം, റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ദക്ഷിണ മേഖല ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്പെക്‌ടർ ജനറലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ജയിലിനുള്ളിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ കൊണ്ടുവന്നത് ആര്, തടവുകാർക്ക് ആരാണ് ഫോണ്‍ നൽകിയത്, തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാതെ വലഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. അടുത്തിടെയാണ് വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായത്. പിന്നാലെ വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്‌തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുകയെന്നാണ് അഡിഷണൽ ഇൻസ്പെക്‌ടർ ജനറൽ ഓഫ് ജയിൽസ് പിവി ആനന്ദ് റെഡി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയിൽ പറയുന്നത്. അതീവ സുരക്ഷയുള്ള ജയിലിനുള്ളിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതിയായ തെലുങ്ക് നടൻ തരുൺ, ഭീകര സംഘടനയായ ഐഎസിലെ കുപ്രസിദ്ധ റിക്രൂട്ടർ ജുഹാദ് ഹമീദ് ഷക്കീൽ മന്ന, സീരിയൽ ബലാത്സംഗക്കേസിലെ പ്രതിയും കൊലയാളിയുമായ ഉമേഷ് റെഡി എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ, ബന്ധപ്പെട്ട തടവുകാരുടെ ബാരക്കുകൾ പരിശോധിക്കാൻ ജയിൽ അധികാരികൾക്ക് കറക്ഷണൽ വകുപ്പിൻ്റെ എഡിജിപി ബി ദേയാനന്ദ നിർദേശം നൽകി. കഴിഞ്ഞ ഒക്‌ടോബറിൽ കുറ്റവാളികളായ റൗഡിഷീറ്റർ ശ്രീനിവാസ്, ഗുബ്ബച്ചി എന്നിവരുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന വീഡിയോയും വലിയ വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് തിരികൊളുത്തിയിരുന്നു.

പ്രതികരിച്ച് സിദ്ധരാമയ്യ

വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയില്ല, വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച ശേഷം പ്രതികരിക്കാം എന്നും അദ്ദേഹം ബാംഗ്ലൂരിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പ്രതികരിച്ചു.

വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ ഉറപ്പ് നൽകി.

