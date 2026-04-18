സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങള് ഹനിച്ച ശേഷം പ്രതിപക്ഷം സന്തോഷിച്ചു, ആഘോഷിച്ചു; രാജ്യത്തോട് പ്രധാനമന്ത്രി
Published : April 18, 2026 at 8:44 PM IST|
Updated : April 18, 2026 at 8:49 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: നാരീശക്തി വന്ദൻ അഭിയാൻ നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ രാജ്യത്തെ അമ്മമാരോടും സഹോദരിമാരോടും മാപ്പ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി. രാഷ്ട്രീയം രാജ്യത്തേക്കാൾ വലുതായി കാണുന്ന ചിലരുടെ നിലപാടുകളാണ് പദ്ധതി തടസ്സപ്പെടാൻ കാരണമായതെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സ്വാർത്ഥത രാജ്യത്തെ നാരീശക്തിയുടെ വളർച്ചയെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇന്നലെ രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളുടെ കണ്ണുകൾ ലോകസഭയിലേക്കായിരുന്നു. എന്നാൽ വനിതാ സംവരണ ബിൽ പാസാകാത്തതിൽ താൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എൻ.ഡി.എ അംഗങ്ങൾ വിഷമിച്ചപ്പോൾ, ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ അംഗങ്ങൾ അത് സന്തോഷത്തോടെ ഡെസ്കിലടിച്ച് ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇത് രാജ്യത്തെ എല്ലാ സ്ത്രീകളോടുമുള്ള അവഹേളനമാണെന്നും ജനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ഇനി ഇന്ത്യ മുന്നണി നേതാക്കളെ കാണുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ ശക്തി ഇല്ലാതാക്കിയവരാണെന്ന് സ്ത്രീകൾ ഓർക്കുമെന്നും ഇതിനുള്ള ശിക്ഷ അവർക്ക് ലഭിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നാരീശക്തി വന്ദൻ ആരുടെയും അവകാശങ്ങൾ കവരാനുള്ളതല്ലെന്നും വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അർഹമായ സംവരണം ഉറപ്പാക്കാനുള്ളതാണെന്നും അത് അവരുടെ അവകാശമാണെന്നാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ കരുതുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
വനിതാ സംവരണ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ രാജ്യത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും നരേന്ദ്ര മോദി ആരോപിച്ചു. വനിതാ സംവരണ ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചകൾക്കിടെ പ്രതിപക്ഷം സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ അവരുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടിയെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തെറ്റായ വിവരണങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പതിവു രീതിയാണെന്നും പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടെ ഭാവി തകർക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണ് കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
പതിറ്റാണ്ടുകളായി വൈകിപ്പിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. 2029-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കൃത്യമായ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ വികസന യാത്രയിൽ സ്ത്രീകളെ സജീവ പങ്കാളികളാക്കാനും രാജ്യപുരോഗതിയുടെ നിർണായക ചാലകശക്തിയായി അവരെ ശാക്തീകരിക്കാനുമാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. പാർലമെന്റിൽ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നുമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ശബ്ദം ഉറപ്പാക്കാനും വിശാലമായ പ്രാതിനിധ്യം നൽകാനും ഈ നീക്കം സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വനിതകൾക്ക് ഉയർന്ന പ്രാതിനിധ്യം നൽകുന്നത് അവരുടെ അവകാശമാണെന്നാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ കരുതുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.