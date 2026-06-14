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ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട്; ആയുഷ്‌മാൻ ഭാരത്‌ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി

63 കോടിയിലധികം വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതിവർഷം 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്ന ആയുഷ്‌മാൻ ഭാരത്‌ ഇന്ത്യക്ക് അഭിമാനം. പ്രധാനമന്ത്രി ഭാരതീയ ജൻ ഔഷധി പരിയോജന പദ്ധതിയും വിജയം

PRIME MINISTER NARENDRA MODI INDIAN HEALTH CARE HEALTHY INDIA AYUSHMAN BHARAT
Narendra modi (ANI x@മൈഗവ് ഇന്ത്യ)
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By PTI

Published : June 14, 2026 at 3:02 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപറഞ്ഞ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി ഗുണനിലവാരമുള്ള ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടെന്നും എല്ലാവർക്കും സേവനം താങ്ങനാവുന്നതും എള്ളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതുമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ സംരംഭങ്ങളും സർക്കാർ തുടർന്നും കൊണ്ടുപോകുമെന്നും അദ്ദേഹം എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തിനിടയിൽ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതിനും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിലും എത്തിച്ചേരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും ഇന്ത്യ ഗണ്യമായ പുരോഗതി കൈവരിച്ചു. ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ആവാസവ്യവസ്ഥ കൂടുതൽ പ്രാപ്യവും പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതും ഭാവിക്ക് സജ്ജവുമാണ്.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പദ്ധതിയായ ആയുഷ്‌മാന്‍ ഭാരത് പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ ഇന്ത്യ അറിയപ്പെടുന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. 63 കോടിയിലധികം വരുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതിവർഷം 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി, സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റമാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നും മോദി വ്യക്തമാക്കി.

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പ്രധാനമന്ത്രി ഭാരതീയ ജൻ ഔഷധി പരിയോജന പദ്ധതിയും ഉദ്ധരിച്ച നരേന്ദ്ര മോദി ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ മരുന്നുകൾ, സ്റ്റെൻ്റുകൾ, കാൽമുട്ട് ഇംപ്ലാൻ്റുകൾ എന്നിവ പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാവുന്നതാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് നിരവധി ആളുകളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു.

മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ

ഇന്ത്യൻ ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ നേട്ടത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസമെന്നും കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലായി കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ലഭ്യമായതിനാൽ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസവും ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാപ്യമായിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ഇന്ത്യ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനായി ഇതുവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ അടിത്തറയിൽ ഇനിയും പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മൈഗവ് ഇന്ത്യയിലൂടെയും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം

ഇന്ത്യൻ ഭരണത്തിലും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പൗരന്മാർക്ക് നേരിട്ട് പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 2014-ൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റ് ആരംഭിച്ച ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ മൈഗവ് ഇന്ത്യ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മേഖലയിലും മികവ് പുലർത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒരു രാജ്യം നടത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിക്ഷേപങ്ങളിലൊന്നാണ് ആരോഗ്യരംഗത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സിറ്റിസൺ എൻഗേജ്‌മെൻ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ 'മൈഗവ് ഇന്ത്യ' വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തിനിടെ ഇന്ത്യ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ഈ രംഗത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ രംഗം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവും സുസ്ഥിരവുമാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനവും മികച്ച പരിശീലനവും മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള വിപുലമായ അവസരങ്ങളുമാണ് ഒരു ശക്തമായ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ അടിത്തറയെന്നും മൈഗവ് ഇന്ത്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുൻപ് മെഡിക്കൽ കോളജുകളോ മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളോ ഇല്ലാതിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പോലും ഇപ്പോൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്.

ടിബിക്കെതിരെ ശക്തമായ പോരാട്ടം

ക്ഷയരോഗത്തിനെതിരെയുള്ളപോരാട്ടത്തിലും രാജ്യം വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കാണ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. രോഗം നേരത്തെ കണ്ടെത്തൽ, വിപുലമായ പരിശോധനകൾ, മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ, പൊതുജന പങ്കാളിത്തം എന്നിവയിലൂടെ ക്ഷയരോഗ വിമുക്ത ഭാരതത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര രാജ്യം വേഗത്തിലാക്കുകയാണ്.

ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ടിബിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ആരോഗ്യ സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പരിഹാരം കാണാനായി. നേരത്തെയുള്ള രോഗ നിർണയം, വിപുലമായ പരിശോധനകൾ, മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ, പൊതുജന പങ്കാളിത്തം എന്നിവയിലൂടെ, ഇന്ത്യ ടിബി രഹിത ഭാവിയിലേക്കുള്ള യാത്ര ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഒരുകാലത്ത് പൊതുജനാരോഗ്യത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തിയിരുന്ന ചില രോഗങ്ങൾ ക്രമേണ ചരിത്രത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടപ്പെടുന്നുവെന്ന് ശുഭ സൂചനയും പങ്കുവെച്ചു.

മുൻപ് വലിയ പൊതുജനാരോഗ്യ വെല്ലുവിളിയായിരുന്ന പല രോഗങ്ങളെയും ശക്തമായ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയും കൃത്യമായ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെയും രാജ്യത്ത് നിന്ന് തുടച്ചുനീക്കാൻ സാധിച്ചതായും മൈഗവ് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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NARENDRA MODI
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