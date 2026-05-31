പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ബിജെപി നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും; രാജ്യസഭയും നിയമസഭാ കൗൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും അജണ്ടയിൽ
രാജ്യസഭയിലെ 24 ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർഥി നിർണയം, ബിഹാർ മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ കൗൺസിൽ സീറ്റുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ചർച്ച നടക്കും
By ANI
Published : May 31, 2026 at 4:23 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ബിജെപിയുടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി നിർണായക യോഗം നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന രാജ്യസഭാ ദ്വിവത്സര തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ കൗൺസിൽ (വിദാൻ പരിഷദ്) തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുമാണ് യോഗത്തിലെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയങ്ങളാകുകയെന്നാണ് നിഗമനം.
യോഗത്തിൽ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിതിൻ നബിൻ, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ, കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെ പി നദ്ദ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് സൂചന. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർഥി നിർണയവും പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളും യോഗത്തിൽ വിശദമായി വിലയിരുത്തുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ.
24 രാജ്യസഭ സീറ്റുകളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
മുൻപ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ഒഴിവാകുന്ന 24 രാജ്യസഭാ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ആന്ധ്രപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നാല് വീതം സീറ്റുകളും, മധ്യപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മൂന്ന് വീതം സീറ്റുകളും ഒഴിവാകും.
ജാർഖണ്ഡിൽ രണ്ട് സീറ്റുകളും, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, മിസോറം, മേഘാലയ, മണിപ്പൂർ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഓരോ സീറ്റും വീതം ഒഴിവാകുന്നുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം ജൂൺ 1 ന് പുറത്തിറങ്ങും. നാമനിർദേശ നടപടികൾ പൂർത്തിയായ ശേഷം ജൂൺ 18 നാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക.
മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്നാട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും ചർച്ചയിൽ
രാജ്യസഭയിലെ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്നാട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ കാര്യവും യോഗത്തിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടും. കൂടാതെ അസം, തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒഴിവാകുന്ന എട്ട് സീറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങളും നേതാക്കൾ വിലയിരുത്തും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ
ആന്ധ്രപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, ജാർഖണ്ഡ്, മധ്യപ്രദേശ്, മണിപ്പൂർ, മേഘാലയ, രാജസ്ഥാൻ, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, കർണാടക, മിസോറം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ രാജ്യസഭാ സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയെക്കുറിച്ച് വിശദമായ ചർച്ച നടക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
അതോടൊപ്പം ബിഹാർ, മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ കൗൺസിൽ സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർഥി തെരഞ്ഞെടുപ്പും യോഗത്തിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കും എന്നാണ് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള ബിജെപിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്കും സംഘടനാതല തന്ത്രങ്ങൾക്കും ഈ യോഗം നിർണായകമാകുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ബിജെപിയുടെ ഈ നിർണായക യോഗം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ നിർണായക വിജയം കണ്ടുകൊണ്ടാണെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ കണ്ടെത്തൽ.
