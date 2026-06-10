രാജ്യത്തെ പുരോഗതിയിലേയ്ക്ക് നയിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി; നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് അഭിനന്ദന കത്തുമായി രാഷ്ട്രപതി
ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തുടർച്ചയായി പ്രധാനമന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയ നരേന്ദ്ര മോദിയെ അഭിനന്ദിച്ച് കത്ത് എഴുതി രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു.
By PTI
Published : June 10, 2026 at 4:22 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തുടർച്ചയായി പ്രധാനമന്ത്രി പദം അലങ്കരിച്ച നരേന്ദ്ര മോദിയെ അഭിനന്ദിച്ച് കത്ത് എഴുതി രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു. നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഭരണ കാലയളവിൽ, രാജ്യം സാമൂഹിക പരിവർത്തനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുവെന്നും ദ്രൗപതി മുർമു പറഞ്ഞു.
"രാഷ്ട്രം ആദ്യം എന്ന മനോഭാവത്തോടെ നിങ്ങൾ രാജ്യത്തെ നയിച്ചു. പാരമ്പര്യത്തേയും വികസനത്തേയും കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ ആഗോള സമൂഹത്തിൽ ഇന്ത്യ സുപ്രധാന സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുന്നു" രാഷ്ട്രപതി കത്തിൽ പറയുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രധാനമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ജനസേവന യാത്ര ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളിൽ ഒന്നാണെന്നും ദ്രൗപതി മുർമു പറഞ്ഞു.
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"നിങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ ചെലവഴിച്ച വർഷങ്ങൾ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തും. ആ വർഷങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ സ്പർശിച്ചുവെന്നും അവസരങ്ങൾ നൽകിയെന്നും ഭാവിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തി എന്നും ജനങ്ങൾ ഓർക്കും. പൊതുസേവനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അളവ് ആത്യന്തികമായി മാറിയ ജീവിതങ്ങളിലും സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ട പ്രതീക്ഷകളിലുമാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. സേവനം, ദേശീയ വികസനം എന്നിവയുടെ ആദർശങ്ങളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ അചഞ്ചലമായ പ്രതിബദ്ധത ഇന്ത്യയുടെ അഭിലാഷങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്" ദ്രൗപതി മുർമു പറഞ്ഞു.
'നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ അനുകമ്പയും അന്ത്യോദയ എന്ന ആദർശത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതിബദ്ധതയും എന്നെ ആഴത്തിൽ സ്പർശിച്ചു. ഇത് കേവലം ഒരു നയപരമായ ഇടപെടലിന് ഉപരി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദുർബലരായ ചില പൗരന്മാരോടുള്ള ആഴമേറിയ സംവേദനക്ഷമതയെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്' കത്തിൽ പറയുന്നു.
ദരിദ്രരുടെ ക്ഷേമം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, കർഷക ശാക്തീകരണം, മധ്യവർഗങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കൽ എന്നീ മേഖലയിൽ കാതലായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടായതായും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാഴ്ചപ്പാടും പ്രവർത്തനങ്ങളും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ചുവെന്നും കത്തിൽ ദ്രൗപതി മുർമു പറഞ്ഞു.
വളരെക്കാലമായി മുഖ്യധാര മേഖലയിൽ നിന്നും വിട്ട് നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾക്ക് മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയും പരിചരണവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വികസനത്തിൽ വളരെ പിന്നിലായിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വലിയ പുരോഗതിയുണ്ടാതായും രാഷ്ട്രപതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വികസനത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ അവസാനത്തെ വ്യക്തിയിലേക്ക് പോലും എത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ഒരു പ്രദേശമോ സമൂഹമോ പൗരനോ പിന്നോട്ട് പോകരുതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ജനകേന്ദ്രീകൃതമായ ഭരണത്തെയാണ് ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മുർമു പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും പൊതുജീവിതം തുറന്ന് കിടക്കുകയാണ് എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണിതെന്നും ദ്രൗപതി മുർമു കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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