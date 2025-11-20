ETV Bharat / bharat

രാഷ്ട്രപതി റഫറൻസിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബി ആർ ഗവായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഞ്ച് ജഡ്‌ജിമാരുടെ ബെഞ്ചാണ് വാദം കേട്ടത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 20, 2025 at 11:24 AM IST

ന്യൂഡൽഹി: ഗവർണർമാർക്ക് സംസ്ഥാന ബില്ലുകളിൽ അനിശ്ചിതമായി തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് അധികാര വിഭജനത്തെ ലംഘിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. ബില്ലുകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് രാഷ്ട്രപതിക്കും ഗവർണർക്കും സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ച സുപ്രീം കോടതി വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ റഫറൻസിലാണ് ബെഞ്ച് വാദം കേട്ടത്.

ഒരു ബിൽ ഗവർണറുടെ കൈയിൽ വന്നാൽ ഒരുപാട് കാലം പിടിച്ച് വയ്‌ക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മറിച്ച് അവ ഒപ്പ് വയ്‌ക്കനോ ഒപ്പ് വയ്‌ക്കാതിരിക്കാനോ തടഞ്ഞുവയ്‌ക്കനോ രാഷ്‌ട്രപതിക്ക് അയക്കനോ കഴിയും. ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ് ബിആർ ഗവായ്, ജസ്‌റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്‌റ്റിസ് വിക്രം നാഥ്, ജസ്‌റ്റിസ് പിഎസ് നരസിംഹ, ജസ്‌റ്റിസ് എഎസ് ചന്ദൂർക്കർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് വാദം കേട്ടത്. 14 ചോദ്യങ്ങളാണ് റഫറൻസിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

