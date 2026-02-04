മണിപ്പൂരിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിന് വിരാമം; ഇനി മണിപ്പൂർ ബിജെപി ഭരിക്കും, യുംനാം ഖേംചന്ദ് സിംങ് മുഖ്യമന്ത്രി
മുൻ മന്ത്രിയും നിയമസഭാ സ്പീക്കറുമായ യുംനാം ഖേംചന്ദ് സിംങ് മണിപ്പൂരിൻ്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. കുക്കി ബിജെപി, പീപ്പിൾസ് ഫ്രണ്ട് എന്നിവയിൽ നിന്നും അംഗങ്ങൾ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.
ന്യൂഡൽഹി: മണിപ്പൂരിലെ രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിന് വിരാമം. ബിജെപി നേതാവ് യുംനാം ഖേംചന്ദ് സിംങ് മണിപ്പൂർ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. കുക്കി ബിജെപി എംഎൽഎ നെംച കിപ്ജെൻ, പീപ്പിൾസ് ഫ്രണ്ട് എംഎൽഎ എൽ ദിഖോ എന്നിവർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരിയി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. ബിജെപിയുടെ ഗോവിന്ദസ് കൊന്തൂജം, എൻപിപിയുടെ കെ ലോകെൻ സിങ് എന്നിവർ മറ്റ് മണിപ്പൂർ മന്ത്രിമാരായും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു.
മണിപ്പൂരിൽ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം പിൻവലിച്ചതായി രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ബിജെപിയുടെ യുംനാം ഖേംചന്ദ് സിങ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റത്. ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി നിലനിന്നിരുന്ന രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിനാണ് വിരാമമാകുന്നത്.
സംഘർഷ ബാധിതമായ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിനുള്ള തടസങ്ങൾ നീങ്ങി എന്ന് ദ്രൗപതി മുർമു അറിയിച്ചു. "ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 356 ലെ ക്ലോസ് (2) പ്രകാരം നൽകപ്പെട്ട അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ച് മണിപ്പൂർ സംസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 2025 ഫെബ്രുവരി 13-ന് പ്രസ്തുത ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം ഞാൻ പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രഖ്യാപനം ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് ദ്രൗപതി മുർമു എന്ന ഞാൻ ഇതിനാൽ റദ്ദാക്കുന്നു," - എന്ന് രാഷ്ട്രപതി അറിയിച്ചു.
രാഷ്ട്രപതി ഭരണം പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം ബുധനാഴ്ച ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് (ജനുവരി 4) രാവിലെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്കായി ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇംഫാൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ യുംനാം ഖേംചന്ദ് സിംങിനെ പാർട്ടി നേതാക്കളും നിരവധി എംഎൽഎമാരും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.
മണിപ്പൂരിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണത്തെച്ചൊല്ലി മാസങ്ങൾ നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വത്തിനും നീണ്ട ചർച്ചകൾക്കും വിരാമമിട്ടാണ് യുനാം ഖേംചന്ദ് സിംങ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ മണിപ്പൂരിൻ്റെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ബിരേൻ സിങാണ് നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായി ഖേംചന്ദ് സിങിൻ്റെ പേര് നിർദേശിച്ചത്.
ബിരേൻ സിങ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിവച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരി 13 മുതൽ മണിപ്പൂർ രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ആയിരുന്നു. 2027 വരെ കാലാവധിയുള്ള 60 അംഗ മണിപ്പൂർ നിയമസഭ താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.
രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി (സംഘടന) ബിഎൽ സന്തോഷ്, പാർട്ടിയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ കോർഡിനേറ്റർ സാംബിത് പത്ര എന്നിവരുൾപ്പെടെ മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാക്കൾ ന്യൂഡൽഹിയിലും ഇംഫാലിലും മണിപ്പൂർ എംഎൽഎമാരുമായി നിരവധി കൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തി. 60 അംഗ മണിപ്പൂർ നിയമസഭയിൽ ബിജെപിക്ക് 37 എംഎൽഎമാരുണ്ട്.
അതേസമയം എൻഡിഎ സഖ്യകക്ഷികളായ നാഷണൽ പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി (എൻപിപി), നാഗാ പീപ്പിൾസ് ഫ്രണ്ട് (എൻപിഎഫ്) എന്നിവയ്ക്ക് യഥാക്രമം ആറ്, അഞ്ച് എംഎൽഎമാരാണുള്ളത്. മൂന്ന് സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎമാരും ബിജെപി നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. മേഘാലയ മുഖ്യമന്ത്രി കോൺറാഡ് കെ സാങ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻപിപിയും എൻപിഎഫും എൻഡിഎയുടെ ഘടകകക്ഷികളായി മണിപ്പൂരിൽ ബിജെപിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
