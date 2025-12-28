സൈനിക മുങ്ങിക്കപ്പലില് ആദ്യമായി സഞ്ചരിച്ച് സര്വസൈന്യാധിപ കൂടിയായ രാഷ്ട്രപതി
മുങ്ങിക്കപ്പലില് സഞ്ചരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ദ്രൗപദി മുര്മു, നേരത്തെ എപിജെ അബ്ദുള് കലാം മുങ്ങിക്കപ്പലില് സവാരി നടത്തിയിരുന്നു.
Published : December 28, 2025 at 1:02 PM IST
കാര്വാര്(കര്ണാടക): ഇന്ത്യന് നാവിക സേന തദ്ദേശിയമായി നിര്മ്മിച്ച കാല്വരി ക്ലാസ് മുങ്ങിക്കപ്പലായ ഐഎന്എസ് വാഗീശ്വരില് സഞ്ചരിച്ച് രാജ്യത്തെ സര്വസൈന്യാധിപ കൂടിയായ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുര്മു. കര്ണാടകയിലെ കാര്വാര് നാവിക സേനാ ആസ്ഥാനത്ത് നിന്നായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതിയുടെ മുങ്ങിക്കപ്പലിലെ സഞ്ചാരം.
ചീഫ് ഓഫ് നേവല് സ്റ്റാഫ് അഡ്മിറല് ദിനേശ് കെ ത്രിപാഠിയും മുര്മുവിനെ അനുഗമിച്ചു. രാഷ്ട്രപതി തന്റെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് ഹാന്ഡിലിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
President Droupadi Murmu embarked the Indian Navy's indigenous Kalvari class submarine INS Vaghsheer at Karwar Naval Base, Karnataka. The President is undertaking a sortie on the Western Seaboard. Chief of Naval Staff Admiral Dinesh K. Tripathi is accompanying the Supreme… pic.twitter.com/8LWzOkc4Ut— President of India (@rashtrapatibhvn) December 28, 2025
മുങ്ങിക്കപ്പലില് സവാരി നടത്തുന്ന രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ രാഷ്ട്രപതിയായി ഇതോടെ ദ്രൗപദി മുര്മു മാറിയിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ രാഷ്ട്രപതി എപിജെ അബ്ദുള് കലാം മുങ്ങിക്കപ്പലില് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു.
വ്യോമസേനയുടെ ഏറ്റവും ആധുനിക യുദ്ധ വിമാനത്തിൽ പറക്കുന്ന ആദ്യ രാഷ്ട്രപതി എന്ന ബഹുമതി നേരത്തെ മുര്മു സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ സായുധ സേനയുടെ പരമോന്നത കമാൻഡർ കൂടിയായ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു റാഫേൽ യുദ്ധവിമാനത്തിൽ പറന്നുയര്ന്നപ്പോള് പിറന്നത് പുതു ചരിത്രം.
വ്യോമസേനയിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച് ചിരിപടര്ന്ന മുഖവുമായി പുതിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബര് 29ന് രാവിലെ 11 മണിയോടെ ഓവറോള് ധരിച്ച് മുര്മു റഫാലിനടുത്ത് എത്തി. ഹരിയാനയിലെ അംബാല വ്യോമസേനാ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നുമായിരുന്നു ചരിത്ര ദൗത്യം. യുദ്ധ വിമാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥര് മുര്മുവിന് പരിചയപ്പെടുത്തി. ചീഫ് ഓഫ് എയർ സ്റ്റാഫ് (സിഎഎസ്) എയർ ചീഫ് മാർഷൽ അമർ പ്രീത് സിങ്ങും ദൗത്യത്തില് മുര്മുവിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. റാഫേൽ വിമാനയാത്രയ്ക്ക് മുമ്പായി പ്രസിഡൻ്റ് മുർമുവിന് ഔദ്യോഗികമായി ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു.
മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നാല് ദിന സന്ദര്ശനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് മുര്മു കര്ണാടകയിലെത്തിയത്. ഗോവ, ഝാര്ഖണ്ഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളും മുര്മു സന്ദര്ശിക്കും. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഗോവയിലേക്ക് പോയ മുര്മു നാളെ ജാംഷെഡ്പൂരില് ഒഐ ടിക്കി ലിപിയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളില് പങ്കെടുക്കും. ജാംഷെഡ്പൂര് എന്ഐടിയുടെ പതിനഞ്ചാമത് ബിരുദദാന ചടങ്ങിലും അവര് സംബന്ധിക്കും.
ഈ മാസം മുപ്പതിന് അന്തരാജ്യയ് ജനസാന്സ്കൃതിക് സമാഗം സമരോഹിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും. വെള്ളിയാഴ്ച പതിനെട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളില് നിന്നുമുള്ള 20 കുട്ടികള്ക്ക് ദ്രൗപദി മുര്മുപ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രീയ ബാലപുരസ്കാരം വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. കല , സംസ്കാരം, കായികം, നൂതനത തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലകളിലെ അവരുടെ സംഭാവനകള് പരിഗണിച്ചാണ് പുരസ്കാരം.