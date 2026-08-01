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ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച തടയൽ ഭേദഗതി ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം; ഇനി അതിവേഗ കോടതികളും കടുത്ത ശിക്ഷയും

പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളും പാസാക്കിയ ബില്ലിൽ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചതോടെ ഇത് ശക്തമായ നിയമമായി രാജ്യത്ത് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിനും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ വേഗത്തിൽ നടപടിയെടുക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ട് കർശന വ്യവസ്ഥകളാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

President Murmu Public Examinations Amendment Bill Fast Track Courts
President of India, Droupadi Murmu ((ETV Bharat via Press Information Bureau))
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By PTI

Published : August 1, 2026 at 3:44 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് പൊതുപരീക്ഷകളിലെ ക്രമക്കേടുകളും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും തടയുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ‘പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻസ് (പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് അൺഫെയർ മീൻസ്) ഭേദഗതി ബിൽ, 2026’-ന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു അംഗീകാരം നൽകി. ഈ ആഴ്‌ച പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളും പാസാക്കിയ ബില്ലിനാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അനുമതി ലഭിച്ചത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം കേന്ദ്ര നിയമ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ചു.

പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളും പാസാക്കിയ ബില്ലിൽ രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചതോടെ ഇത് ശക്തമായ നിയമമായി രാജ്യത്ത് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിനും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ വേഗത്തിൽ നടപടിയെടുക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ട് കർശന വ്യവസ്ഥകളാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകാർക്ക് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ശിക്ഷയും അതിവേഗ നീതിയും ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് പുതിയ നിയമ ഭേദഗതി.

മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മത്സരപരീക്ഷകളുടെ സുതാര്യത തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്നതാണ് ഈ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലങ്ങളായി രാജ്യത്തുണ്ടായ വലിയ പരീക്ഷാ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമം കൂടുതൽ കർശനമാക്കിയത്. ഇടനിലക്കാരെയും പരീക്ഷാ മാഫിയകളെയും പൂർണമായി ഭയപ്പെടുത്താനും, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കാനും ഈ ഭേദഗതിക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

പ്രധാന മാറ്റങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും

ഇനി മുതല്‍ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചക്കേസുകളിലെ വിചാരണ വേഗത്തിലാക്കാൻ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതിവേഗ കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കും. ക്രമക്കേടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു. പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുകളിലോ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിലോ വ്യക്തിപരമായി പങ്കാളികളാകുന്നവർക്ക് കുറഞ്ഞത് 5 വർഷം മുതൽ പരമാവധി 10 വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കും. കൂടാതെ 50 ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയും ഈടാക്കാം. ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് കുറഞ്ഞത് 7 വർഷം തടവും 10 കോടി രൂപ വരെ പിഴയും നിർദേശിക്കുന്നു.

പ്രത്യേകത

കേന്ദ്ര സർക്കാർ 2024-ൽ പാസാക്കിയ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻസ് നിയമത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ കർശനമായ പരിഷ്കരിച്ച രൂപമാണിത്. യുപിഎസ്‌സി (യുപിഎസ്‌സി), എസ്എസ്‌സി (എസ്എസ്‌സി), റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ്‌ ബോർഡുകൾ, നീറ്റ്, ജെഇഇ പോലുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്ന നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി (എൻടിഎ) എന്നിവയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാ പൊതുപരീക്ഷകൾക്കും ഈ നിയമം ബാധകമാണ്. പരീക്ഷാ അട്ടിമറികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്കും വലിയ മാഫിയ സംഘങ്ങൾക്കും കഠിനമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.

ലക്ഷ്യം

രാജ്യത്തെ വിവിധ മത്സരപരീക്ഷകളിലും റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ്‌ പരീക്ഷകളിലും നിരന്തരം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തട്ടിപ്പുകൾ തടയാനും, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെയും വിദ്യാർഥികളുടെയും ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാനും ഈ ശക്തമായ നിയമനിർമ്മാണം വഴി സാധിക്കുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

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TAGGED:

PRESIDENT MURMU
PUBLIC EXAMINATIONS AMENDMENT BILL
FAST TRACK COURTS
ANTI PAPER LEAK AMENDMENT BILL

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