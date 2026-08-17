'കേരള' ഇനി 'കേരളം'; പേരുമാറ്റല് ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരം
ചൊവ്വാഴ്ച ലോക്സഭയും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം രാജ്യസഭയും 'കേരള (പേരുമാറ്റൽ) ബിൽ, 2026' പാസാക്കിയിരുന്നു.
By PTI
Published : August 17, 2026 at 3:48 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പേര് 'കേരള' എന്നത് മാറ്റി 'കേരളം' എന്നാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ബില്ലിന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു അംഗീകാരം നൽകി. ഇതോടെ ഈ ബിൽ നിയമമായി മാറി. ചൊവ്വാഴ്ച ലോക്സഭയും തൊട്ടടുത്ത ദിവസം രാജ്യസഭയും 'കേരള (പേരുമാറ്റൽ) ബിൽ, 2026' പാസാക്കിയിരുന്നു.
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് 'കേരളം' എന്നാക്കി മാറ്റുന്നതിന് നിയമം കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 2024-ൽ കേരള നിയമസഭ പ്രമേയം പാസാക്കിയതായി രാജ്യസഭയിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ റായ് പറഞ്ഞു. 'കേരള' എന്ന സംസ്ഥാനം ഇനി 'കേരളം'എന്ന് എന്നറിയപ്പെടും അതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് 'കേരളം' എന്നാക്കി മാറ്റാനാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പേരുമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമസഭ പാസാക്കിയ പ്രമേയം 2024 ജൂണിൽ കേരള സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിന് കൈമാറിയിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ "കേരളം" എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പ്രമേയത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുകയും ഭാഷാപരമായ സ്വത്വം 1956 നവംബർ 1-ന് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുനഃസംഘടനയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായെന്ന് പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പേര് ‘കേരള’ എന്നതുമാറ്റി ‘കേരളം’ എന്നാക്കാന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന പ്രമേയം മുന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ ഭാഷകളിലും കേരളം എന്ന പേര് ആക്കണമെന്നാണ് പ്രമേയത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. പിണറായി വിജയൻ അവതരിപ്പിച്ച ഈ പ്രമേയം പ്രതിപക്ഷവും അംഗീകരിച്ചു.
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സംസ്ഥാനത്തിനെ മലയാള ഭാഷയിൽ ‘കേരളം’ എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും മറ്റു ഭാഷകളിൽ ഇപ്പോഴും ‘കേരള’ എന്നാണെന്നും പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് ‘കേരളം’ എന്നാക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു.
തുടർന്ന്, അഭിപ്രായമറിയുന്നതിനായി രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു ഈ ബിൽ സംസ്ഥാന നിയമസഭയ്ക്ക് അയച്ചു. ഇതിനെത്തുടർന്നാണ് ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് നിയമസഭ ഏകകണ്ഠമായി പ്രമേയം പാസാക്കിയത്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റുന്നതിനും, അതിനായി ഭരണഘടനയിൽ വരുത്തേണ്ട ഭേദഗതികളും അനുബന്ധ വ്യവസ്ഥകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനുമായാണ് 'കേരള (പേര് മാറ്റൽ) ബിൽ' അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ബില്ലിലെ 'ലക്ഷ്യങ്ങളും കാരണങ്ങളും' എന്ന ഭാഗത്ത് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ 3-ാം അനുഛേദപ്രകാരം, ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാം പട്ടികയിൽ 'കേരള' എന്ന പേര് 'കേരളം' എന്നാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള ഭേദഗതികൾ വരുത്തുന്നതാണ്.
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