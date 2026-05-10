അഞ്ചാം തവണയും പുതുച്ചേരിയിൽ രംഗസ്വാമി; ഉത്തരവിറക്കി രാഷ്‌ട്രപതി, സത്യപ്രതിജ്ഞ മെയ് 13 ന്

ബിജെപിയുമായി ചേർന്നുള്ള ഭരണമാണ് ഇത്തവണ പുതുച്ചേരിയിൽ. കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന രംഗസ്വാമി പിന്നീട് പാർട്ടി വിട്ട് സ്വന്തം പാർട്ടിയായ ഓൾ ഇന്ത്യ എൻആർ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി രൂപികരിച്ചാണ് രാഷ്‌ട്രീയത്തിൽ സജീവമാകുന്നത്.

Published : May 10, 2026 at 10:38 AM IST

പുതുച്ചേരി: കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി എൻ രംഗസ്വാമിയെ നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിറക്കി രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു. മെയ് 13 നാണ് രംഗസ്വാമിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കുക. അഞ്ചാം തവണയാണ് പുതുച്ചേരിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി എൻ രംഗസ്വാമി അധികാരമേൽക്കാൻ പോകുന്നത്.

വെള്ളിയാഴ്‌ച (മെയ് 8) രംഗസ്വാമി ലഫ്‌റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ കെ കൈലാസനാഥനെ കണ്ട് സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനുള്ള അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. സഖ്യകക്ഷികളുടെ പിന്തുണ അറിയിച്ച് കൊണ്ടുള്ള കത്തും അദ്ദേഹം കൈമാറിയിരുന്നു.

30 സീറ്റുകളിൽ നിന്നും മത്സരിച്ച 16 സീറ്റുകളിൽ എൻആർ കോൺഗ്രസ് 12 സീറ്റും ബിജെപി 4 സീറ്റുകളുമാണ് നേടിയത്. ഇതോടെ എൻഡിഎ സഖ്യം 18 സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് ഭരണത്തിലെത്തുന്നത്. മറ്റ് എൻഡിഎ ഘടകകക്ഷികളായ എഐഎഡിഎംകെയും എൽകെജെയും ഓരോ സീറ്റ് വീതവും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നേടി.

പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളായ ഡിഎംകെ അഞ്ച് സീറ്റിലും കോൺഗ്രസ് ഒരു സീറ്റിലുമാണ് വിജയിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് പുതുമുഖമായ ടിവികെ പുതുച്ചേരിയിൽ രണ്ട് സീറ്റുകളാണ് നേടിയത്. സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ വിജ്ഞാപനമനുസരിച്ച് മെയ് 7 ന് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി രംഗസ്വാമിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും രാജികത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ദ്രൗപതി മുർമു സ്വീകരിച്ചിരുന്നു.

ബിജെപിയുമായി ചേർന്നുള്ള ഭരണമാണ് ഇത്തവണ പുതുച്ചേരിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോവുന്നത്. മെയ് 13 ന് രാജ്‌നിവാസിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ലഫ്‌റ്റനൻ്റ് ഗവർണർ സത്യവാചകം ചെല്ലി കൊടുക്കും.

നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന രംഗസ്വാമി പിന്നീട് പാർട്ടി വിട്ട് സ്വന്തം പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചാണ് രാഷ്‌ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ സജീവമാവുന്നത്. ലളിതമായ ജീവിതശൈലിയും സാധാരണക്കാരുമായുള്ള ബന്ധമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ജനപ്രിയനാക്കുന്നത്.

പുതുച്ചേരിയിലെ വികസന മുരടിപ്പിന് പരിഹാരം കാണുമെന്നും പുതുച്ചേരിയുടെ പ്രത്യേക പദവിക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും നാടിൻ്റെ നന്മക്കായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും രംഗസ്വാമി നേരത്തെ വാഗ്‌ദാനം നൽകിയിരുന്നു.

ആരാണ് രംഗസ്വാമി

കഴിഞ്ഞ നാല് തവണ പുതുച്ചേരിയെയും ജനങ്ങളെയും നയിച്ചത് രംഗസ്വാമിയാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് രംഗസ്വാമി. 1950 ഓഗസ്‌റ്റിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ടാഗോർ ആർട്‌സ് കോളജിൽ നിന്ന് കൊമേഴ്‌സ് ബിരുദവും 1977-ൽ പുതുച്ചേരിയിലെ ഡോ അംബേദ്‌കർ ഗവൺമെൻ്റ് ലോ കോളജിൽ നിന്ന് നിയമ ബിരുദവും നേടി. ഇതിനിടയിലാണ് രാഷ്‌ട്രിയത്തിലേക്ക് കടന്ന് വരുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിലൂടെയാണ് തുടക്കം. 2001-ൽ ആദ്യമായി പുതുച്ചേരി മുഖ്യമന്ത്രിയായി. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് 2008 വരെയും അദ്ദേഹം തന്നെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. എന്നാൽ കോൺഗ്രസുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തെത്തുടർന്ന് 2011-ൽ ഓൾ ഇന്ത്യ എൻആർ കോൺഗ്രസ് (AINRC) എന്ന പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിലേറയായി അദ്ദേഹം പുതുച്ചേരിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സേവനം അനിഷ്‌ഠിക്കുകയാണ്.

