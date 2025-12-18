രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയില്; പിഎസ്സി ചെയർപേഴ്സൺമാരുടെ ദേശീയ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും
സമാപന ദിവസം വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സി.പി രാധാകൃഷ്ണൻ മുഖ്യാതിഥി. പിഎസ്സി യുപിഎസ്സി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു വേദിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ.
Published : December 18, 2025 at 4:45 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ (പിഎസ്സി) ചെയർപേഴ്സൺമാരുടെ ദേശീയ സമ്മേളനം മെയ് 19, 20 തീയതികളില് നടക്കും. ഹൈദരാബാദിലെ റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ വച്ചാണ് സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്. രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടു നില്ക്കുന്ന സമ്മേളനം രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്മു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സി.പി. രാധാകൃഷ്ണൻ 20 ന് നടക്കുന്ന സമാപന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. ടിജിപിഎസ്സി ചെയർമാൻ ബുറ വെങ്കിടേശമാണ് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
ഗവർണർ ജിഷ്ണു ദേവ് വർമ്മ, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡി, യുപിഎസ്സി ചെയർമാൻ അജയ് കുമാർ, അംഗങ്ങളായ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ജനറൽ രാജ് ശുക്ല, ദിനേശ് ദാസ, യുപിഎസ്സി സെക്രട്ടറി ശശി രഞ്ജൻ കുമാർ, സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ചെയർപേഴ്സൺമാർ, മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷനുകളെയും യുപിഎസ്സിയേയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു വേദിയായി സമ്മേളനം മാറുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ രണ്ട് മേഖലകളിലും ആവശ്യമായ പരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആവശ്യമായ കൂട്ടിച്ചേര്ക്കലിനെ കുറിച്ചും ചര്ച്ച ചെയ്യും.
Governor of Telangana Shri Jishnu Dev Varma and Deputy Chief Minister Shri Bhatti Vikramarka Mallu received President Droupadi Murmu on her arrival at Hyderabad. pic.twitter.com/Hy08YWRSBR— President of India (@rashtrapatibhvn) December 17, 2025
"സർക്കാർ ജോലി നിയമനത്തിൽ യുപിഎസ്സി നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും പ്രശ്നങ്ങളും ഈ സമ്മേളനം ചർച്ച ചെയ്യും. സംസ്ഥാന പിഎസ്സികള് നേരിടുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്, വെല്ലുവിളികള്, പ്രശ്നങ്ങള്, നിയമനങ്ങള് എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കും. അവ മറികടക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകും. അതോടൊപ്പം നിയമനങ്ങളിൽ സുതാര്യതയും ഉത്തരവാദിത്തവും ശക്തിപ്പെടുത്തുക, നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നിയമനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ദേശീയ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിവസം സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷനുകൾ (പിഎസ്സി) നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും കുറിച്ച് യുപിഎസ്സി ഒരു അവതരണം നടത്തും. തുടർന്ന്, സംസ്ഥാന പിഎസ്സികളുടെ ചെയർപേഴ്സൺമാർ സംവാദിക്കും. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങള് വിവരിക്കും.
കൂടാതെ നിയമന പ്രക്രിയകളിൽ ആവശ്യമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ, നിയമപരമായ വെല്ലുവിളികൾ, മികച്ച രീതികൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കും. രണ്ടാം ദിവസം പരീക്ഷകളിലും നിയമനങ്ങളിലും ഐടിയുടെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും സാമ്പത്തിക മാനേജ്മെൻ്റിനെക്കുറിച്ചും ചര്ച്ചചെയ്യും. കൂടാതെ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളില് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും സമ്മേളനത്തില് ചര്ച്ച നടത്തുമെന്ന് ബുറ വെങ്കിടേശം വിശദീകരിച്ചു.
