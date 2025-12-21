ETV Bharat / bharat

ഇനി മുതൽ വിബി ജി റാം ജി; ഒടുവിൽ തൊഴിലുറപ്പ് ഭേദഗതി ബില്ലിൽ ഒപ്പു വച്ച് രാഷ്‌ട്രപതി

വികസിത് ഭാരത് ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ റോസ്‌ഗാർ ആൻഡ് അജീവിക മിഷൻ (ഗ്രാമീൺ) (വിബി-ജി റാം ജി) ബില്ലിന് ഞായറാഴ്‌ച (ഡിസംബർ 21) അംഗീകാരം നൽകിയതായി ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

Droupadi Murmu (PIB)
ന്യൂഡൽഹി: ഇനി മുതൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്ല, പകരമുണ്ടാകുക വിബി-ജി റാം ജി! പാർലമെൻ്റിലെ കടുത്ത പ്രതിപക്ഷ എതിർപ്പിലും പാസാക്കിയ തൊഴിലുറപ്പ് ഭേദഗതി ബില്ലിൽ രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു ഒപ്പു വച്ചതോടെയാണ് പേര് മാറുന്നത്.

ഇതോടെ വികസിത് ഭാരത് ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ റോസ്‌ഗാർ ആൻഡ് അജീവിക മിഷൻ (ഗ്രാമീൺ) (വിബി-ജി റാം ജി) ബില്ലിന് ഞായറാഴ്‌ച (ഡിസംബർ 21) അംഗീകാരം നൽകിയതായും ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

നിലവിലുള്ള തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയായ മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയിമെൻ്റ് ഗ്യാരിൻ്റി ആക്‌ടാണ് (എംഎൻആർഇജിഎ) വിബി ജി റാം ജി യെന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. വികസിത് ഭാരത് 2047 എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയതെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിപക്ഷം

വിബി-ജി റാം ജി ബില്ല് പാര്‍ലമെന്‍ററി സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റിക്കോ, സംയുക്ത പാര്‍ലമെന്‍ററി സമിതിക്കോ വിശദ പഠനത്തിന് വിട്ട് നൽകണെമന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിച്ച ആവശ്യം. എന്നാൽ ആവശ്യം തള്ളി ശബ്‌ദ വോട്ടോടെ ബില്ല് പാസാക്കുകയായിരുന്നു. ബില്ല് പാസാക്കിയതിന് ശേഷം പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി.

തൊഴിലുറപ്പ് ഭേദഗതി ബില്ലിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തി. പാർലമെൻ്റിൽ ബില്ല് കീറി എറിഞ്ഞാണ് പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഭേദഗതി ബില്ല് കറുത്ത നിയമമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി ചെയർപേഴ്‌സൺ സോണിയ ഗാന്ധി വിമർശിച്ചത്. പഞ്ചായത്തീരാജ് സംവിധാനത്തെ തകര്‍ക്കുന്നതാണ് ഭേദഗതി നിയമമെന്ന് വയനാട് എം പി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മുൻപ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

എന്താണ് വിബി ജി റാം ജി പദ്ധതി?

2005-ൽ അന്നത്തെ യുപിഎ സർക്കാർ ആരംഭിച്ച എംജിഎൻആർഇജിഎ പദ്ധതി പ്രകാരം ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് 100 ദിവസത്തെ തൊഴിൽ ഉറപ്പുനൽന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് 125 തൊഴിൽ ദിനങ്ങളായി വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജോലി പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വേതനം നൽകണമെന്നും ബില്ലിൽ നിർദേശമുണ്ട്. സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ വേതനം നൽകാത്ത പക്ഷം തൊഴിൽരഹിത വേതനത്തിനും ബില്‍ നിർദേശിക്കുന്നു.

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഭേദഗതി ബില്ല് കേന്ദ്രസർക്കാർ പാസാക്കിയതിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച് കോൺഗ്രസ് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി ചെയർപേഴ്‌സൺ സോണിയ ഗാന്ധി. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയെ ഇടിച്ചുതകര്‍ക്കുകയാണ് പുതിയ ബില്ലിലൂടെ കേന്ദ്രസർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് സോണിയ വിമര്‍ശിച്ചു.

