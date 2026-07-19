കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യ; ത്രിരാഷ്ട്ര പര്യടനത്തിനായി ദ്രൗപതി മുർമു
യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളായ മോൾഡോവ, നോർത്ത് മാസിഡോണിയ, റൊമാനിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രപതി സന്ദർശിക്കുന്നത്.
Published : July 19, 2026 at 2:33 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ത്രിരാഷ്ട്ര പര്യടനം ആരംഭിച്ച് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളായ മോൾഡോവ, നോർത്ത് മാസിഡോണിയ, റൊമാനിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രപതി സന്ദർശിക്കുന്നത്. ജൂലൈ 19 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന പര്യടനം 25 വരെ നീളും. റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് മോൾഡോവ, റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് നോർത്ത് മാസിഡോണിയ എന്നി രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രസിഡൻ്റുമാരുടെ ക്ഷണപ്രകാരമാണ് പര്യടനം.
ഒരു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ മോൾഡോവയിലേക്കും നോർത്ത് മാസിഡോണിയയിലേക്കുമുള്ള ആദ്യ സന്ദർശനമാണിതെന്നും മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷമുള്ള റൊമാനിയക്കുള്ള ആദ്യ രാഷ്ട്രപതി സന്ദർശനവും കൂടിയാണിതെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു. ഈ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധത്തിന് ഈ സന്ദർശനം പുതിയ രൂപം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു.
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മധ്യ, കിഴക്കൻ യൂറോപ്പുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വളർന്നുവരുന്ന ഇടപെടലിനെ ഈ സന്ദർശനം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയും മേഖലയിലെ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധതയെ വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ സന്ദർശനം സഹായിക്കുമെന്നും രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു. യൂറോപ്പുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വിശാലമായ ഇടപെടലിനെയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായുള്ള തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തതിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഈ യാത്ര വഴിവെയ്ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മോൾഡോവയുമായി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യ
മോൾഡോവയിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി നടത്തുന്ന ആദ്യ സന്ദർശനമാണിത്. ജൂലൈ 19 മുതൽ 21 വരെയുള്ള മുർമുവിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിൽ പ്രസിഡൻ്റ് മയ സണ്ടു ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത നേതൃത്വവുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തും.
സന്ദർശന വേളയിൽ, പ്രസിഡൻ്റ് മുർമു മൊൾഡോവൻ പ്രസിഡൻ്റ് മായ സന്ദുവുമായി പ്രതിനിധി തല ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെടും. കൂടാതെ മോൾഡോവ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ പാർലമെൻ്ററി പ്രസിഡൻ്റ് ഇഗോർ ഗ്രോസുവിനെയും കാണും.
മോൾഡോവ ഇന്ത്യ പാർലമെൻ്ററി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രതിനിധികളുമായി രാഷ്ട്രപതി സംവദിക്കുകയും, അവരുടെ ബിസിനസ് ഫോറത്തിൽ പ്രതികരണം രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരോടും രാഷ്ട്രപതി സംസാരിക്കും.
വടക്കൻ മാസിഡോണിയിൽ സന്ദർശനം നടത്തുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി
നോർത്ത് മാസിഡോണിയിലും ഒരു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനമാണിത്. ജൂലൈ 21, 22 ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും ദ്രൗപതി മുർമുവിൻ്റെ മാസിഡോണിയൻ സന്ദർശനം. രാജ്യത്തിൻ്റെ അസംബ്ലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ബിസിനസ് ഫോറത്തിലും രാഷ്ട്രപതി പങ്കെടുക്കും.
പ്രസിഡൻ്റ് സിൽജനോവ്സ്ക ദാവ്കോവയുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളും, അസംബ്ലി പ്രസിഡൻ്റിനൊപ്പവും പ്രധാനമന്ത്രി ഹ്രിസ്റ്റിജാൻ മിക്കോസ്കിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളും സന്ദർശന വേളയിൽ നടക്കും.
കൃഷി, ഔഷധ നിർമാണം, ശാസ്ത്രം, വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രീകൃത മേഖലകളിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് നേതാക്കൾ പ്രധാന്യം നൽക്കും.
മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം റൊമാനിയൻ എത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി
ത്രിരാഷ്ട്ര പര്യടനത്തിൻ്റെ സമാപന ഭാഗമായി, റൊമാനിയ പ്രസിഡൻ്റ് നിക്കുസർ ഡാൻ്റെ ക്ഷണപ്രകാരം ജൂലൈ 23 മുതൽ 25 വരെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി റൊമാനിയയിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനം നടത്തും.
മുപ്പത് വർഷത്തിലേറെയായി തെക്കുകിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തേക്ക് ഒരു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി നടത്തുന്ന ആദ്യ സന്ദർശനമാണിത്. 1994-ലായിരുന്നു ഇതിനുമുമ്പ് ഒരു ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി അവിടെ സന്ദർശനം നടത്തുന്നത്.
റൊമാനിയ-ഇന്ത്യ പാർലമെൻ്ററി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പുമായുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രസിഡൻ്റ് മുർമു റൊമാനിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് ഡാൻ, ഇടക്കാല പ്രധാനമന്ത്രി ഇലി ബൊലോജൻ, സെനറ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് മിർസിയ അബ്രൂഡിയൻ, ചേംബർ ഓഫ് ഡെപ്യൂട്ടീസ് പ്രസിഡൻ്റ് സോറിൻ ഗ്രിൻഡിയാനു എന്നിവരുമായി ചർച്ച നടത്തും.
ഇന്ത്യ-റൊമാനിയ ബിസിനസ് ഫോറത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതും പ്രാദേശിക ഇന്ത്യൻ സമൂഹവുമായുള്ള ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയും രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഷെഡ്യൂളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.
ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കുന്നതിനും വിശാലമായ കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ മേഖലയിലുടനീളം അതിൻ്റെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയ കാൽപ്പാടുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യ നൽകുന്ന മുൻഗണന ഈ സന്ദർശനം അടിവരയിടുന്നു.
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