ആക്സിയം -4 ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ (ഐഎസ്എസ്) കാലുകുത്തിയ ആദ്യ വ്യക്തിയും കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിൽ, ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പോയ രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനുമാണ് ശുഭാൻഷു ശുക്ല.
ന്യൂഡൽഹി: അസാധരണമായ ധീരതയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരമായി ശുഭാൻഷു ശുക്ലയ്ക്ക് അശോകചക്ര. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനമായ ഇന്ന് കര്ത്തവ്യ പഥില് വച്ചാണ് ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത ധീരതാ പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചത്.
1984 ൽ ബഹിരാകാശയാത്രികൻ രാകേഷ് ശർമ്മ പോയതിൻ്റെ 41 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ശുക്ലയുടെ 18 ദിവസത്തെ ബഹിരാകാശ യാത്ര. ഒരു യുദ്ധവിമാന പൈലറ്റ് എന്ന നിലയിൽ, സു -30 എംകെഐ, മിഗ് -21, മിഗ് -29, ജാഗ്വാർ, ഹോക്ക്, ഡോർണിയർ, എഎൻ -32 എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ വിമാനങ്ങളിൽ 2,000 മണിക്കൂർ പറക്കൽ പരിചയത്തിൽ മികച്ച റെക്കോർഡിനുടമ കൂടിയാണ് ശുഭാൻഷു ശുക്ല.
അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്കുള്ള ആക്സിയം മിഷൻ നാലിൻ്റെ (ആക്സ്-4) പൈലറ്റായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വിജയകരമായ ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റനായും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു.
ബഹിരാകാശ ദൗത്യത്തിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകളും സങ്കീർണമായ പരീക്ഷണങ്ങളും ആഗോളതലത്തിൽ ബഹിരാകാശ വിദഗ്ധരിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം നേടിയെടുത്ത വ്യക്തികൂടിയാണിദ്ദേഹം.
ആക്സിയം-4 ദൗത്യം
'ആക്സിയം സ്പേസ്' എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനി നടത്തുന്ന ഐഎസ്എസിലേക്കുള്ള നാലാമത്തെ സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശയാത്രിക ദൗത്യമാണ് ആക്സിയം-4. ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം, ആശയവിനിമയം, വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെപറ്റി പഠിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ദൗത്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങള്.
ആക്സിയം-4 ദൗത്യം യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്വകാര്യ സ്ഥാപനമായ ആക്സിയം സ്പേസ് ആണ് നിർവഹിച്ചത്. അതിൽ നാസ, യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി (ഇഎസ്എ), ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ (ഐഎസ്ആർഒ) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ജൂൺ എട്ടിന് ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 6:41ന് ഫ്ലോറിഡയിലെ കെന്നഡി സ്പേസ് സെൻ്ററിൽ നിന്നാണ് ദൗത്യ സംഘവുമായി ഫാല്ക്കണ് റോക്കറ്റ് കുതിച്ചത്. വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളാല് പലതവണ മാറ്റിവച്ച യാത്രയായിരുന്നു ഇത്. ഭ്രമണപഥത്തിലെ ലബോറട്ടറിയിൽ 14 ദിവസം ചെലവഴിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പദ്ധതി.
എന്നാൽ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ തിരികെയെത്തുന്നത് വൈകി. 18 ദിവസം ബഹിരാകാശത്ത് ചെലവഴിച്ച ശേഷമാണ് സംഘം ഭൂമിയിൽ കാലുകുത്തിയത്. ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ ശുഭാൻഷു ശുക്ല ലഖ്നൗ സ്വദേശിയാണ്. 2006 ജൂണ് മുതലാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ യുദ്ധവിമാന വിഭാഗത്തിൽ നിയമിതനായത്.
