ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദര്ശനം നടത്തി രാഷ്ട്രപതി; ക്ഷേത്രത്തിലും പരിസരത്തും കനത്ത സുരക്ഷ
ഒഡിഷയിലെ ക്ഷേത്രത്തില് ദര്ശനം നടത്തി രാഷ്ട്രപതി. ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തില് പൊതുജനങ്ങള്ക്ക് ദര്ശനത്തിന് 10 മണിവരെ നിരോധനം.
Published : February 4, 2026 at 10:08 AM IST
ഭുവനേശ്വര്: പുരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദര്ശനം നടത്തി രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്മു. ക്ഷേത്ര സന്ദർശനത്തിന് ശേഷം ശ്വേതഗംഗയിലെ പിതൃക ചടങ്ങുകളിലും പ്രാർഥന ചടങ്ങിലും പങ്കെടുത്തു. രാഷ്ട്രപതിയുടെ സുരക്ഷ മുന്നിൽക്കണ്ട് ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 04) ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ രാവിലെ 10 മണി വരെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ദർശനം നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു.
രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമു ഇന്ന് രാവിലെ 7:40നാണ് പുരിയിലെ ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയത്. ഗജപതി മഹാരാജാവ് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപതി മുർമുവിനെ സിംഹ കവാടത്തിൽ നിന്ന് ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രത്തിലേയ്ക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു. തുടർന്ന് രാഷ്ട്രപതി ജഗന്നാഥന് പ്രാർഥന നടത്താൻ ശ്രീകോവിലിലേക്ക് പോയി.
ശേഷം സഹോദര ദേവതകളായ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥൻ, ബലഭദ്രൻ, ദേവി സുഭദ്ര എന്നിവരെ ദർശിച്ചു. രാവിലെ 7:45 മുതൽ 8:10 വരെ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ സമയം ചെലവഴിച്ചു. പിന്നീട് അവർ ശ്വേതഗംഗയിൽ പിണ്ഡദാന ചടങ്ങ് നടത്തി.
ഗോപാൽ ബല്ലവ് ഭോഗ് ചടങ്ങുകൾ ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചടങ്ങ് പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ദർശനം നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാഷ്ട്രപതി രാവിലെ 9:15ന് ലോക് ഭവനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് തലബാനിയ ഹെലിപാഡിലേക്ക് പോകും. അവിടെ നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ മയൂർഭഞ്ച് ജില്ലയിലെ റൈരംഗ്പൂരിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കും. ബ്ലൂ-ബുക്ക് സുരക്ഷാ പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ച് രാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനത്തിനായി പുരിയിൽ കർശന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
Also Read: സദാനന്ദന് മാസ്റ്ററിന്റെ പ്രസംഗം കേരളത്തിലെ അക്രമരാഷ്ട്രീയത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ