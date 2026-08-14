ETV Bharat / bharat

യുവാക്കളുടെ ഭാവിയും പരീക്ഷാ സുതാര്യതയും ഉറപ്പാക്കും; ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ച തടയുമെന്നും സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശത്തിൽ രാഷ്‌ട്രപതി

രാജ്യത്തിന്‍റെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ സായുധസേനയുടെ സമാനതകളില്ലാത്ത ധീരതയെ രാഷ്ട്രപതി പ്രശംസിച്ചു. ഭീകരവാദത്തിനെതിരെയുണ്ടായ 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' സൈന്യത്തിന്‍റെ കൃത്യതയാർന്ന ശേഷിയും നിശ്ചയദാർഢ്യവും തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു.

INDEPENDENCE DAY DROUPADI MURMU 80TH INDEPENDENCE DAY INDEPENDENCE DAY CELEBRATION
President of India, Droupadi Murmu (ETV Bharat via Press Information Bureau)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2026 at 8:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ പൊതുപരീക്ഷകളിൽ നടക്കുന്ന ക്രമക്കേടുകളും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയും പൂർണമായി തടയുന്നതിനായി സർക്കാർ സമഗ്രമായ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കുകയാണെന്ന് രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു. രാജ്യത്തിന്‍റെ എൺപതാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌തു സംസാരിക്കവെയാണ് വിദ്യാർഥികളുടെയും യുവാക്കളുടെയും ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്‍റെ കർശന നടപടികളെക്കുറിച്ച് രാഷ്ട്രപതി വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വിദ്യാർഥികളാണ് ഭാരതത്തിന്‍റെ നാളത്തെ ശില്‍പികളെന്നും, പരീക്ഷാ സംവിധാനം കൂടുതൽ സുതാര്യവും സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവുമാക്കുകയാണ് ഈ പരിഷ്‌കാരങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്കായി സർക്കാരും സമൂഹവും ഒന്നിച്ചുനിൽക്കുന്നത് പോലെ പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തിന്‍റെ വിശ്വസനീയത ഉറപ്പാക്കാനും ഏവരുടെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമം അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അവർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

യുവാക്കൾക്കിടയിൽ തൊഴിലന്വേഷകർക്ക് പകരം സംരംഭകരാകാനുള്ള സംസ്‌കാരം വളർന്നുവരുന്നത് പ്രതീക്ഷാജനകമാണെന്ന് രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു. ശക്തമായ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആവാസവ്യവസ്ഥ രാജ്യത്ത് രൂപപ്പെടാൻ ഇത് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ യുവാക്കളുടെ കഴിവുകൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഭാരതത്തിന്‍റെ യശസ്സ് ഉയർത്തുന്നു. കൂടാതെ യുവാക്കളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ക്ഷേമത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്നും 'ഖേലോ ഇന്ത്യ' പോലുള്ള പദ്ധതികളിലൂടെ കായിക മേഖലയിൽ വലിയ നിക്ഷേപങ്ങളാണ് രാജ്യം നടത്തുന്നതെന്നും രാഷ്ട്രപതി തന്‍റെ പ്രസംഗത്തിൽ എടുത്തുപറഞ്ഞു.

രാജ്യത്തിന്‍റെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ സായുധസേനയുടെ സമാനതകളില്ലാത്ത ധീരതയെ രാഷ്ട്രപതി പ്രശംസിച്ചു. ഭീകരവാദത്തിനെതിരെയുണ്ടായ 'ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ' സൈന്യത്തിന്‍റെ കൃത്യതയാർന്ന ശേഷിയും നിശ്ചയദാർഢ്യവും തെളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഭീകരർക്കും അവർക്ക് പിന്തുണ നൽകുന്നവർക്കും എവിടെ ഒളിച്ചാലും കടുത്ത പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് ഇത് നൽകിയത്. ഭീകരവാദത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യവുമായുള്ള സിന്ധു നദീജല കരാർ റദ്ദാക്കിയത് രാജ്യത്തിന്‍റെയും കർഷകരുടെയും താത്‌പര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയുള്ള നിർണ്ണായക തീരുമാനമായിരുന്നുവെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

പതിറ്റാണ്ടുകളായി വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്ന നക്‌സലിസം പൂർണ്ണമായും നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് വലിയൊരു നേട്ടമാണ്. മുൻപ് അശാന്തമായിരുന്ന നക്‌സൽ ബാധിത മേഖലകൾ ഇന്ന് വികസനത്തിന്‍റെയും ഉല്ലാസത്തിന്‍റെയും പുതിയ പാതയിലാണ്. ബുദ്ധഭഗവാന്‍റെ ആദ്യ പ്രസംഗ പീഠമായ സാരാനാഥ് യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചതും വികസനത്തിനൊപ്പം പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്‍റെ തെളിവാണ്. 'വസുധൈവ കുടുംബകം' എന്ന ആശയത്തിലൂന്നിയുള്ള സമാധാനപരമായ നയതന്ത്രബന്ധങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ത്യ മുൻഗണന നൽകുന്നത്.

സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ഇന്ത്യ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയായി തുടരുകയാണ്. ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുണ്ടായിരുന്ന 25 കോടിയിലധികം ആളുകളെ കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ കഴിഞ്ഞതും പ്രധാൻ മന്ത്രി ജൻധൻ യോജനയിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ ബാങ്കിംഗ് ശൃംഖലയുടെ ഭാഗമാക്കിയതും വലിയ നേട്ടങ്ങളാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാട് ശൃംഖല കൈയാളുന്ന രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറി. മൂന്ന് കോടി 'ലഖ്‌പതി ദീദി'മാരെ സൃഷ്‌ടിക്കാനായെന്നും ആ ലക്ഷ്യം ഇനി ആറ് കോടിയായി ഉയർത്തുമെന്നും രാഷ്ട്രപതി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കായിക രംഗത്തും ഭരണരംഗത്തും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ഉറപ്പാക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന 'നാരി ശക്തി വന്ദൻ അധീനിയം ' ജനകീയ ജനാധിപത്യത്തെ കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തമുള്ളതാക്കി മാറ്റുമെന്നും രാഷ്ട്രപതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2047-ഓടെ വികസിത ഭാരതം എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് രാജ്യം വേഗത്തിൽ മുന്നേറുകയാണെന്നും രാഷ്ട്രപതി.

Also Read: ഡൽഹി കോടതിയിലും വിമാനത്താവളത്തിലും ബോംബ് ഭീഷണി; സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി സേന

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY
DROUPADI MURMU
80TH INDEPENDENCE DAY
INDEPENDENCE DAY CELEBRATION
DROUPADI MURMU ADDRESS NATION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.