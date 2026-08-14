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രാജ്യത്തിന്‍റെ കാവലാളുകൾക്ക് ആദരം; 78 സൈനിക പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ രാഷ്‌ട്രപതി പ്രഖ്യാപിച്ചു, മലയാളിയായ മേജര്‍ തരുണ്‍ വാസുദേവിന് ശൗര്യചക്ര

ധീരതയ്ക്കുള്ള ഈ ബഹുമതികളിൽ 13 എണ്ണം മരണാനന്തര ബഹുമതിയായാണ് നൽകുന്നത്. മലയാളിയായ മേജര്‍ തരുണ്‍ വാസുദേവന് ശൗര്യചക്ര.

PRESIDENT GALLANTRY AWARDS DROUPADI MURMU ARMY INDEPENDENCE DAY
PRESIDENT GALLANTRY AWARDS (X.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 14, 2026 at 8:47 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രതിരോധ സേനാംഗങ്ങൾക്കും കേന്ദ്ര സായുധ പൊലീസ് സേനാംഗങ്ങൾക്കുമായി രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു 78 പുരസ്‌കാരങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകി. ധീരതയ്ക്കുള്ള ഈ ബഹുമതികളിൽ 13 എണ്ണം മരണാനന്തര ബഹുമതിയായാണ് നൽകുന്നത്. മലയാളിയായ മേജര്‍ തരുണ്‍ വാസുദേവന് ശൗര്യചക്ര നല്‍കി രാജ്യം ആദരിച്ചു.

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രാജ്യത്തിന് നൽകിയ സമാനതകളില്ലാത്ത സേവനവും ധീരതയും മുൻനിർത്തി നൽകുന്ന പുരസ്‌കാരങ്ങളിൽ ഒന്‍പത് കീർത്തി ചക്ര (7 എണ്ണം മരണാനന്തരം), 19 ശൗര്യ ചക്ര (ഒന്ന് മരണാനന്തരം), 36 കര സേനാ മെഡലുകൾ (5 എണ്ണം മരണാനന്തരം),മൂന്ന് നാവിക സേനാ മെഡലുകൾ, 5 വായു സേനാ മെഡലുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഉന്നത ധീരതാ പുരസ്‌കാരമായ കീർത്തി ചക്ര ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ മനെയോ ഫ്രാൻസിസ് പിഎഫ്, മേജർ ജിതേന്ദ്ര രഥീ, മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ഹവിൽദാർ ഗജേന്ദ്ര സിങ്, ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലെ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ജഗ്ബീർ സിങ്, എസ്‌ജി കോൺസ്റ്റബിൾ ജസ് വന്ത് സിങ്, എസ്‌പി കോൺസ്റ്റബിൾ ബൽവിന്ദർ സിങ്, എസ്‌ജി കോൺസ്റ്റബിൾ താരിഖ് ഹുസൈൻ, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ ബഷീർ അഹമ്മദ്, എസ്‌ടിഎഫ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ സുനിൽ കുമാർ എന്നിവർക്ക് ലഭിച്ചു. മേജർ ആദിത്യ പ്രതാപ് സിങ്ങിനാണ് മരണാനന്തര ശൗര്യ ചക്ര.

ശൗര്യ ചക്ര പുരസ്‌കാരത്തിന് മേജർ പരംവീർ, മേജർ തരുൺ വാസുദേവൻ, മേജർ കേശവ് കുമാർ, മേജർ ഗൗരവ് സിങ് ബ്രിജ്വാൾ, മേജർ വിപീൻ കുമാർ, നായിബ് സുബേദാർ ശങ്കർ റാം, നായിബ് സുബേദാർ ദബ്ബൽ സിങ് ബിഷ്‌ട്, ഹവിൽദാർ ജഗത്താർ സിങ്, ലാൻസ് നായിക് കപിൽ ദേവ്, സിപോയ് ജസ്വിന്ദർ സിങ്, ലഫ്റ്റനന്റ് കമാൻഡർ ശിവം കുമാർ, സ്ക്വാഡ്രൻ ലീഡർ സുധീർ കുമാർ, ഡിവൈഎസ്‌പി ധീരജ് സിങ് കട്ടോച്ച്, ഇൻസ്പെക്ടർ അജയ് സിങ് ചിബ്, ഡിവൈഎസ്‌പി സുഖ്‌വീർ സിങ്, അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ നിയാസ് അഹമ്മദ്, ഡെപ്യൂട്ടി കമാൻഡന്‍റ് അഞ്ജനി കുമാർ, കോൺസ്റ്റബിൾ ദീപക് സാഹ് എന്നിവരും മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി ലാൻസ് നായിക് നരേന്ദർ സിന്ധുവും അർഹരായി.

മേജർ ഡിഎസ് പാവോഷോ, മേജർ അനുജ് മഹാജൻ, മേജർ കൃഷൻ കാന്ത്, സുബേദാർ രമേഷ് കുമാർ, നായിബ് സുബേദാർ രാജേന്ദ്ര സിങ് എന്നിവർക്ക് സേനാ മെഡലും ലഭിച്ചു.

സേനാ മെഡലുകൾ നേടിയവരിൽ ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ പുഷ്‌കർ വിജയ് ചൗധരി, ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ സോനം തോപ്ഡെൻ ബൂട്ടിയ, മേജർ സുധാൻഷു ശേഖർ പാനി, മേജർ മോഹിത് പോഡിയ, മേജർ ആർ സഹിൽ, മേജർ ബലേന്ദു കുമാർ ഝാ, മേജർ രവി ശങ്കർ ജോഷി, മേജർ രൂപം ദാസ്, മേജർ അർണവ് ബാലി, മേജർ അൻഷുമാൻ രഞ്ജൻ, മേജർ അരവിന്ദ് കുമാർ, ക്യാപ്റ്റൻ കരൺ സിങ് ചീമ, ക്യാപ്റ്റൻ ഹരീഷ് സിങ് ദേവാലി, ക്യാപ്റ്റൻ മോഹിത് റാവത്, ക്യാപ്റ്റൻ അൻഷുമാൻ സിങ്, ക്യാപ്റ്റൻ ബാനെ സ്വരാജ് സുധീർ, ക്യാപ്റ്റൻ പൃഥ്വിരാജ് ജെയ്‌സിങ് നിഘോട്ട്, ക്യാപ്റ്റൻ സാവിക്, ലഫ്റ്റനന്‍റ് ഭാനു പ്രതാപ് സിങ്, ലഫ്റ്റനന്‍റ് അമൻ പാണ്ഡെ, അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡന്റ് ബികാശ് റായ്, സുബേദാർ പവൻ കുമാർ, സുബേദാർ കനാസെ നാമദേവ് ബാലകൃഷ്‌ണ, സുബേദാർ ബൽജീന്ദർ സിങ്, നായിബ് സുബേദാർ ദയാൽ സിങ്, ഹവിൽദാർ എൽ ജോയൽ കോം, ഹവിൽദാർ മുല്ല ആബിദലി അഷ്റഫലി, നായിക് അലി മുഹമ്മദ് ഖാൻ, ലാൻസ് നായിക് അഭിമന്യു സിങ്, ലാൻസ് നായിക് ബി ധാ സിങ്, പാരട്രൂപ്പർ ഹിമാൻഷു കുമാർ എന്നിവരും മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി സുബേദാർ പർഭത് ഗൗർ, ലാൻസ് ഹവിൽദാർ പലാഷ്ഘോഷ്, ലാൻസ് നായിക് സുജോയ് ഘോഷ്, ലാൻസ് നായിക് പ്രീത്പാൽ സിങ്, സിപോയ് ഹർമീന്ദർ സിങ് എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു.

കമാൻഡർ വിനീത് ശർമ, കമാൻഡർ യുവരാജ് കുമാർ, അവിനാഷ് അണ്ണാസോ എന്നിവർ നൗ സേനാ മെഡലിനും, ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ രാഹുൽ ജഗോട്ട, ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ രാഹുൽ റാവത്, വിങ് കമാൻഡർ ആശിഷ് രാജ്‌പുത്, ഫ്ലൈറ്റ് ലഫ്റ്റനന്റ് യാഷ്, മാസ്റ്റർ വാറന്‍റ് ഓഫീസർ രവീന്ദർജിത് സിങ് എന്നിവർ വായു സേനാ മെഡലിനും അർഹരായി.

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PRESIDENT GALLANTRY AWARDS
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PRESIDENT GALLANTRY AWARDS

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