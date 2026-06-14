'ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ ശത്രുക്കൾ അദൃശ്യർ, തന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റണം'; വ്യോമസേനാ കേഡറ്റുകളോട് രാജ്നാഥ് സിംഗ്
പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ, വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്നുള്ള ട്രെയിനികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 231 ഫ്ലൈയിംഗ്, ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസർമാർക്ക് ചടങ്ങിൽ 'വിങ്സ്' മെഡലുകൾ സമ്മാനിച്ചു
Published : June 14, 2026 at 11:28 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധമുഖത്തെ സാങ്കേതിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ വ്യോമസേനാ കേഡറ്റുകൾ പൂർണ സജ്ജരാകണമെന്ന് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്. ഹൈദരാബാദ് ദുണ്ടിഗലിലെ എയർഫോഴ്സ് അക്കാദമിയിൽ നടന്ന 217-ാമത് ബാച്ചിൻ്റെ സംയുക്ത ബിരുദദാന പരേഡിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ അതിവേഗം മാറുന്ന യുദ്ധതന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച പ്രതിരോധ മന്ത്രി, അദൃശ്യരായ ശത്രുക്കളെ നേരിടാൻ സാങ്കേതികമായി കൂടുതൽ മികവ് പുലർത്തണമെന്ന് കേഡറ്റുകളെ ഓർമിപ്പിച്ചു.
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ഈ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ റഡാറുകൾ, ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, ഡ്രോണുകൾ, റോബോട്ടിക്സ്, സെൻസറുകൾ തുടങ്ങിയ അദൃശ്യ ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ നാം പോരാടേണ്ടതുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് ശാരീരികമായി യോഗ്യരായിരിക്കേണ്ടതും സാങ്കേതികമായി പ്രാവീണ്യമുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതും കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ കാലത്ത് രണ്ട് മാസമോ അതല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു വർഷം വരെയോ യുദ്ധങ്ങൾ നീളാം. എത്ര സൈനികരുണ്ട് എത്ര ആയുധങ്ങളുണ്ട് എന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി നിര്ണയിക്കുന്ന ഘടകം. യുദ്ധ രീതികളിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. കര മാർഗവും കടൽ മാർഗവും വ്യോമ മാർഗവുമുള്ള യുദ്ധങ്ങൾക്കപ്പുറം സൈബർ മേഖലയിലും ഇനി യുദ്ധമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വ്യോമസേനയിലെ വനിതാ പൈലറ്റുമാരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുന്നത് കാണുന്നത് സന്തോഷകരമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിയറ്റ്നാമീസ് പരിശീലനാർഥികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു സംസരിച്ച അദ്ദേഹം നിങ്ങൾ നേടിയ ഈ നേട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയും നിങ്ങളുടെ മാതൃരാജ്യവും അഭിമാനിക്കുന്നു എന്നും ഈ പങ്കാളിത്തം ഇന്ത്യ വിയറ്റ്നാം സൗഹൃദത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും പറഞ്ഞു.
പരിശീലനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയ, വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്നുള്ള ട്രെയിനികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 231 ഫ്ലൈയിംഗ്, ഗ്രൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസർമാർക്ക് ചടങ്ങിൽ 'വിങ്സ്' മെഡലുകൾ സമ്മാനിച്ചു. യുവ സൈനികർക്ക് ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണര് നൽകിയ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ഭാവിയിലെ യുദ്ധ സംവിധാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും മികച്ച തന്ത്രങ്ങൾക്കായി തയായ്യാറെടുക്കുകയും വേണമെന്ന് സൈികരോട് പറഞ്ഞു.
വ്യോമ പ്രദർശനങ്ങൾ പ്രധാന ആകർഷണമായിരുന്നു
പൂനെയിലെ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാദമിയിൽ നിന്ന് പാസായി വ്യോമസേന അക്കാദമിയിൽ പരിശീലനത്തിനായി ചേർന്ന വനിതാ കേഡറ്റുകളുടെ ആദ്യ ബാച്ച് ഈ പരേഡിൽ വേറിട്ടു നിന്നു. ആകാശ് ഗംഗയും എയർ വാരിയർ ഡ്രിൽ ടീമും നടത്തിയ വ്യോമ പ്രദർശനം ആകർഷകമായി.
ഐഎഎഫ് ചീഫ് എയർ മാർഷൽ എപി സിംഗ് നയിച്ച ഫ്ലൈ-ഫാസ്റ്റ് ഫോർമേഷനിൽ പിലാറ്റസ് പിസി-7 എംകെഐ, ഹോക്ക്, കിരൺ, ചേതക് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നാല് തരം പരിശീലന വിമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എസ്യു-30 എംകെഐ, സാരംഗ് ഹെലികോപ്റ്റർ ഡിസ്പ്ലേ ടീം, സൂര്യകിരൺ എയറോബാറ്റിക് ടീം എന്നിവരുടെ വ്യോമ പ്രദർശനങ്ങളായിരുന്നു പ്രധാന ആകർഷണം.
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