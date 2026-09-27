സമാധാനത്തിന് യുദ്ധസജ്ജീകരണം അത്യാവശ്യം; ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി ശക്തമെന്ന് രാജ്നാഥ് സിങ്
മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുരക്ഷാ ആവശ്യകതകൾക്ക് അനുസൃതമായി ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ സന്നദ്ധത നിരന്തരം മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.
By ANI
Published : September 27, 2026 at 2:51 PM IST|
Updated : September 27, 2026 at 2:58 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: "സമാധാനം വേണമെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുക്കൂ" എന്ന് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ തയാറെടുപ്പുകൾ സജ്ജവും ശക്തവുമാണെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്. ഭീഷണികളെ നേരിടാൻ വിശ്വസനീയമായ പ്രതിരോധ ശേഷി രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയാണ്. എൻഡിടിവിയുടെ ഡിഫൻസ് കോൺക്ലേവിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയായിരുന്ന അദ്ദേഹം. സമാധാന കാലത്ത് എടുക്കുന്ന തയാറെടുപ്പുകൾ സംഘർഷ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുരക്ഷാ ആവശ്യകതകൾക്ക് അനുസൃതമായി ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ സന്നദ്ധത നിരന്തരം മെച്ചപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലെ രണ്ട് ചൊല്ലുകളെയും അദ്ദേഹം പ്രതിപാദിച്ചു. ആദ്യത്തേത് സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുക്കണം എന്നതാണ്. അതായത് യുദ്ധം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ യുദ്ധത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർണമായിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തേത് സമാധാന കാലത്ത് എത്രത്തോളം വിയർപ്പ് ഒഴുക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം കുറവ് രക്തം ചീന്തിയാൽ മതിയാകും യുദ്ധത്തിൽ എന്നും രാജ്നാഥ് സിങ്ങ് വിശദീകരിച്ചു. 'രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ മേഖല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതിരോധ രംഗത്തെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പൂർണമായും ശക്തമാണ്. അവയെ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. കാലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്', രാജ്നാഥ് സിങ്ങ് പറഞ്ഞു.
ഭാവിയിലെ സംഘർഷങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ശേഷി വികസിപ്പിക്കുന്നു
ആധുനിക യുദ്ധമുറകൾ പരമ്പരാഗത മേഖലയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല. കര, വായു, കടൽ, ബഹിരാകാശം, സൈബർ, വിവരയുദ്ധം തുടങ്ങി വിവിധ മേഖലയെ ഉൾപ്പെടുത്തി സാങ്കേതിക വിദ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ യുദ്ധം കേവലം സൈനികർ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമല്ലെന്നും അതൊരു ബഹുതല യുദ്ധമാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 'കര, വായു, കടൽ, ബഹിരാകാശം, സൈബർ, ഇലക്ട്രോണിക് യുദ്ധം, വിവരയുദ്ധം, നിർമ്മിത ബുദ്ധി, ഡ്രോണുകൾ, ഓട്ടണോമസ് സിസ്റ്റം, കൃത്യതയോടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ആയുധങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു', എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്ന രാജ്യത്തിന് യുദ്ധക്കളത്തിൽ മേൽക്കൈ ലഭിക്കുമെന്നും ഭാവിയിലെ സംഘർഷങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ശേഷി വികസിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് ഇന്ത്യ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇതിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ തന്ത്രം ഭാവിയിലെ വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ സജ്ജമാക്കുന്നു. വരുന്ന പത്തോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ വർഷങ്ങളിലെ യുദ്ധ മുറകൾക്കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് ശേഷി വർധിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പ്രതിരോധ രംഗത്തെ സ്വയംപര്യാപ്തതയിൽ സർക്കാർ നൽകുന്ന ഊന്നൽ എടുത്തുപറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഇന്ത്യ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം സ്വന്തം സൈനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലേക്കും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണമെന്നും വ്യക്തമാക്കി. സാങ്കേതികവിദ്യ, ഊർജ്ജം, ഡാറ്റ, വിതരണ ശൃംഖല തുടങ്ങിയ നിർണായക മേഖലകളിലെ ദൗർബല്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യ പ്രവർത്തിച്ചുവരികയാണെന്നും പ്രതിരോധ മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വിതരണ ശൃംഖലകൾ വികസിപ്പിക്കാനും ഇറക്കുമതി ആശ്രയത്വം കുറയ്ക്കാനും ശ്രമം
കഴിഞ്ഞ് 12 വർഷത്തിനിടയിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിനും ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കും ഭീഷണിയായേക്കാവുന്ന എല്ലാവിധ ദൗർബല്യങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ പ്രതിരോധ വിഭാഗം പ്രവർത്തിച്ചുണ്ട്. 'നാഷണൽ ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽ മിഷൻ' പോലുള്ള സംരംഭങ്ങളിലൂടെ ആഭ്യന്തര സെമികണ്ടക്ടർ വിതരണ ശൃംഖലകൾ വികസിപ്പിക്കാനും നിർണായക ധാതുക്കളുടെ ഇറക്കുമതി ആശ്രയത്വം കുറയ്ക്കാനും ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പുനരുപയോഗ ഊർജം, ആണവോർജം, ഹരിത ഹൈഡ്രജൻ എന്നിവയിലൂടെ ഊർജ സ്രോതസുകളിൽ വൈവിധ്യവത്ക്കരണം കൊണ്ടുവരുന്നതിനൊപ്പം തന്ത്രപ്രധാനമായ പെട്രോളിയം കരുതൽ ശേഖരം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.
തുടർന്ന് പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ ചെലവ് 2013-14 കാലയളവിൽ 2.53 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് 2026-27 ആയപ്പോഴേയ്ക്കും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് റെക്കോർഡ് തുകയായ 7.85 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചതെന്നും സിങ്ങ് പറഞ്ഞു. മൂലധന സംഭരണ ബജറ്റിൻ്റെ ഏകദേശം 75 ശതമാനവും അതായത് 1.39 ലക്ഷം കോടി രൂപ ആഭ്യന്തര പ്രതിരോധ വ്യവസായത്തിൽ നിന്നുള്ള സംഭരണത്തിനായി നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ ആധുനികവത്ക്കരണം
നമ്മുടെ സൈന്യം ആധുനികവത്ക്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ വ്യവസായങ്ങളും ആധുനികവത്ക്കരിക്കപ്പെടുമെന്നും രാജ്നാഥ് സിങ്ങ് പറയുകണ്ടായി. സൈനികരുടെ കൈകളിൽ പുതിയ ആയുധങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ എൻജിനിയർമാർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. സായുധ സേനയ്ക്കായി പുതിയൊരു സംവിധാനം ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അതിന് പിന്നിലെ ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുകിട- ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളുടെയും വിതരണ ശൃംഖലയും വികസിക്കും.
മേഖലയിലെ തദ്ദേശീയവത്ക്കരണ പുരോഗതിയെ എടുത്തുപറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കാനായി 509 പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങൾ, ആയുധ സംവിധാനങ്ങൾ, പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തി സായുധ സേന അഞ്ച് 'തദ്ദേശീയവൽക്കരണ പട്ടികകൾ' പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് രാജ്നാഥ് സിങ്ങ് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ പ്രതിരോധ മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആറ് പട്ടികകൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേതിൽ 405 ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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കൂടാതെ തന്ത്രപ്രധാനമായ 5,417 ലൈൻ റീപ്ലേയ്സ്മെൻ്റ് യൂണിറ്റുകൾ (എൽആർയു), ഉപസംവിധാനങ്ങൾ, സ്പെയർപാർട്സുകൾ, ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതിൽ 3,300 എണ്ണം ഇതിനകം തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നിലെ കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ ലളിതമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നവ എന്തിന് പുറത്ത് നിന്ന് വാങ്ങണം. അതുപോലെ ഇതുവരെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയാത്തവ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ സാധിച്ചുകൂടാ എന്നും സൂചിപ്പിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിലാണ് നാം ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലേയ്ക്ക് അദ്ദേഹം വിരൽചൂണ്ടി.
തുടർന്ന് ചിപ്പുകൾ മുതൽ കപ്പലുകൾ വരെയും സ്ക്രൂ മുതൽ സമ്പൂർണ ആയുധ സംവിധാനങ്ങൾ വരെയും പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കണമെന്നും ആഹ്വാനം ചെയ്തു. 2013-14 ൽ 686 കോടി രൂപയായിരുന്ന പ്രതിരോധ കയറ്റുമതി 2025-26-ൽ ഏകദേശം 38,424 കോടി രൂപ എന്ന റെക്കോർഡ് നിലവാരത്തിലെത്തിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ കയറ്റുമതിയിലെ വളർച്ചയെയും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.
പ്രതിരോധ കയറ്റുമതി 50,000 കോടിയിലെത്തിക്കുക ലക്ഷ്യം
പ്രതിരോധ കയറ്റുമതി 30,000 കോടി രൂപയിലെത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കഴിഞ്ഞ വർഷം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. അത് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ കൈവരിക്കാനും സാധിച്ചു. 2029 ഓടെ പ്രതിരോധ കയറ്റുമതി ഏകദേശം 50,000 കോടി രൂപയിലെത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ലക്ഷ്യമെന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി.
ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ് ഉൾപ്പെടെ നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എത്തുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു സാമ്പത്തിക കണക്ക് മാത്രമല്ല. ഇന്ത്യയുടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഗോള പ്രതിഛായ കൂടിയാണ്. കാരണം ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച പ്രതിരോധ ഉത്പ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ, അവർ വെറുമൊരു മിസൈലോ റഡാറോ വെടിക്കോപ്പോ പ്ലാറ്റ്ഫോമോ മാത്രമല്ല വാങ്ങുന്നത് മറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയിലും ഗുണനിലവാരത്തിലും വിതരണ ശേഷിയിലുമുള്ള വിശ്വാസം കൂടിയാണ് ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നത്.
'മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ' എന്നത് കേവലം ഒരു നിർമ്മാണ ലേബൽ മാത്രമല്ല അത് ഇന്ത്യയോടുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുക മാത്രമല്ല വിശ്വസനീയമായ ഒരു പ്രതിരോധ സംവിധാനം ഒരുക്കുക കൂടിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് രാജ്നാഥ് സിങ്ങ് പറഞ്ഞു. 'യുദ്ധത്തിന് സജ്ജരാവുക എന്നത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ സമീപനം. യുദ്ധം തടയാൻ പര്യാപ്തമായ, വിശ്വസനീയമായ പ്രതിരോധ ശേഷിയും സംവിധാനവും കെട്ടിപ്പടുക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതേസമയം, ഏതെങ്കിലും വെല്ലുവിളി ഉണ്ടായാൽ അതിന് ഫലപ്രദമായി തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള ശേഷിയും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്', എന്നും രാജ്നാഥ് സിങ്ങ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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