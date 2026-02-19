അവയവങ്ങള് പകുത്ത് നല്കി യാത്രയായ ആലിന് ഷെറിന് പിന്നാലെ ശരീരമൊന്നാകെ ദാനം ചെയ്ത് ഒരു കുരുന്ന്; മൃതദേഹം പഠനത്തിനായി നൽകി
ശരീരദാനത്തെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ പൊതുജന അവബോധം വർധിപ്പിക്കാൻ ഈ പ്രവൃത്തി കാരണമാകുമെന്ന് ശിശുരോഗവിദഗ്ധൻ ഡോ. കൈലാഷ് രാജ്ഗുരു പ്രതികരിച്ചു.
Published : February 19, 2026 at 5:16 PM IST
മുംബൈ: മസ്തിഷ്ക മരണ ശേഷം നാല് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പുതു ജീവനേകിയ ആലിന് ഷെറിൻ എബ്രഹാം എന്ന പത്ത് മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ വിങ്ങലായിട്ട് ദിവസങ്ങളേ ആയിട്ടുള്ളൂ. തീരാ ദുഃഖത്തിനിടയിലും കുഞ്ഞിൻ്റെ അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാനായി മുന്നോട്ടുവന്ന ആലിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ തീരുമാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുൾപ്പടെയുള്ളവർ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.
സമാനമായൊരു സംഭവം മഹാരാഷ്ട്രയില് നിന്ന് ഇന്ന് പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജൽനയിൽ മാസം തികയാതെ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞ് അഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം മരിച്ചപ്പോള് ആ ശരീരം മാതാപിതാക്കൾ പഠനത്തിനായി നൽകി. ജൽനയിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർ ദമ്പതികളാണ് അഞ്ച് ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പഠനത്തിനായി നല്കിയത്.
മൃതദേഹം ദാനം ചെയ്യുന്നതിനിടെ, അമ്മ തൻ്റെ മരിച്ച കുഞ്ഞിനെ ചുംബിച്ചു. മൃതദേഹം ഡോക്ടർമാർക്ക് കൈമാറിയ രംഗം കണ്ട് നിന്നവരുടെയെല്ലാം കണ്ണുകള് ഈറനണിയിച്ചു. ജൽനയിലെ സഞ്ജീവനി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിലാണ് അതിവൈകാരികമായ ഈ സംഭവങ്ങള് അരങ്ങേറിയത്. ഡോക്ടർ ദമ്പതികളുടെ പ്രവൃത്തി അഭിനന്ദനാർഹമാണെന്നും മെഡിക്കൽ പഠനത്തിന് വളരെയധികം സഹായകമാകാനും ശരീരദാനത്തെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ പൊതുജന അവബോധം വർധിപ്പിക്കാനും ഇത് കാരണമാകുമെന്നും ശിശുരോഗവിദഗ്ധൻ ഡോ. കൈലാഷ് രാജ്ഗുരു പ്രതികരിച്ചു.
2026 ഫെബ്രുവരി 10 നാണ് ഡോ. സോണാലി ദഹിഭാതെയുടെയും ഡോ. ഉദയ് ദഹിഭാതെയുടെയും വീട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത്. മാസം തികയാതെ പിറന്നതിനാല് കുഞ്ഞിന്റെ ആരോഗ്യം മോശമായിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് കുഞ്ഞിനെ നഗരത്തിലെ സഞ്ജീവനി മൾട്ടിസ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയിലെ എൻഐസിയു വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഡോക്ടർമാർ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടും കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വൈകാരികമായി തളരുന്നതിന് പകരം, കുഞ്ഞിൻ്റെ പിതാവ് ഡോ. ഉദയ് ദഹിഭാട്ടെ, സമൂഹത്തിന് ഒരു മാതൃക കാട്ടി. ശിശുവിൻ്റെ മൃതദേഹം ദാനം ചെയ്യാനാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത്. ഇതിനുശേഷം, കുഞ്ഞിൻ്റെ മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ പഠനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനുമായി ജൽന ഗവൺമെൻ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജിന് കൈമാറി.
ഡോ. ബലിറാം ബാഗൽ, ഡോ. കൈലാഷ് രാജ്ഗുരു, ഡോ. ശിവദാസ് മിർകാദ്, ഡോ. സാഹിദ അഫ്രോസ്, ഡോ. പ്രതിമ കുൽക്കർണി, എന്നിവരുടെ മാർഗനിർദേശപ്രകാരമാണ് ഈ തീരുമാനം. ഈ അഭിനന്ദനാർഹമായ പ്രവൃത്തി മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വളരെയധികം സഹായിക്കുകയും അവയവദാനത്തെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ അവബോധം വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.
"ശരീരം ദാനം ചെയ്ത കുഞ്ഞിൻ്റെ മാതാപിതാക്കളായ ഡോക്ടർ ദമ്പതികളെ, ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. കാരണം ഇത്രയും സങ്കടകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും അവർ നല്ല തീരുമാനമെടുത്തു. അവരുടെ തീരുമാനം സമൂഹത്തിൽ അവയവ ദാനത്തെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കും. കുഞ്ഞിൻ്റെ മൃതദേഹം ദാനം ചെയ്യുന്നത് ജൽനയിലെ സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജിലെ വിദ്യാർഥികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഉപയോഗപ്രദമാകും" ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോ. കൈലാഷ് രാജ്ഗുരു പറഞ്ഞു.
