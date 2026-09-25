പ്രളയഭീതിയിൽ ആശ്വാസതീരം; 356 ഗർഭിണികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി, ദുരിതമഴയെ തോൽപ്പിച്ച് 182 കൺമണികൾ പിറന്നു
വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിച്ച ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗർഭിണികളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നത് ഭരണകൂടത്തിന് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു.
Published : September 25, 2026 at 6:04 PM IST
ഭുവനേശ്വർ: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട തീവ്ര ന്യൂനമർദത്തെത്തുടർന്ന് ഒഡിഷയിലുണ്ടായ കനത്ത മഴയിലും പ്രളയസാഹചര്യത്തിലും 356 ഗർഭിണികളെ അധികൃതർ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. ഇതിൽ 21 പേരെ 'മാ ഗൃഹ' കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും മാറ്റിയതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
പ്രളയക്കെടുതി രൂക്ഷമായ ദക്ഷിണ ഒഡിഷയിലെ ഗഞ്ചം, ഗജപതി, കോരാപുട്ട് എന്നീ ജില്ലകളിൽ നിന്നാണ് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗർഭിണികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും ഓഡ്രാഫിന്റെയും (ഒഡിഷ ഡിസാസ്റ്റർ റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ്) സംഘങ്ങൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു.
വെള്ളപ്പൊക്കം ബാധിച്ച ബ്രഹ്മപൂർ, ഗഞ്ചാം ജില്ലകളിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗർഭിണികളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നത് ഭരണകൂടത്തിന് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. ഓഡ്രാഫും ആരോഗ്യവകുപ്പ് സംഘവും അഗ്നിശമന സേനാവിഭാഗവും സംയുക്തമായാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിച്ചത്. ജില്ലയിൽ നിന്ന് ആകെ 356 ഗർഭിണികളെയാണ് വിവിധ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഇതിൽ 182 പേരുടെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞു. ഇവർ കുട്ടികളുമായി സുരക്ഷിതരായി ഇരിക്കുന്നു എന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
രണ്ട് ദിവസമായി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ഗർഭിണിയെ രക്ഷിച്ചു
ബ്രഹ്മപൂർ നഗരത്തിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശമായ ബ്രഹ്മപാലിയിലെ മാർക്കണ്ഡേശ്വർ നഗറിൽ 32 കാരിയായ രചന പ്രധാൻ എന്ന ഗർഭിണി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു. ഇവരുടെ വീടും പരിസരവും നാല് അടി ഉയരത്തിൽ വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു. യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് നൽകിയ വിവരത്തെത്തുടർന്ന് ബെർഹാംപൂർ ഭരണകൂടവും ആരോഗ്യവകുപ്പും ചേർന്ന് ഗർഭിണിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബെർഹാംപൂർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും യുവതിയുടെ വീട്ടിലെത്തി.
പ്രാഥമിക പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ഒഡ്രാഫ് സംഘം ഇവരെ സുരക്ഷിതമായി ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്തി. രണ്ട് ദിവസമായി വീട്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിസ്സഹായാവസ്ഥയിലായിരുന്ന രചന, രക്ഷാപ്രവർത്തകരുടെ നിർദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആംബുലൻസ് മാർഗം ബെർഹാംപൂരിലെ മുനിസിപ്പൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറി. ഭർത്താവ് സുജിത്ത് പ്രധാൻ മാത്രമായിരുന്നു രചനയുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നത്. ഭാര്യയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഇദ്ദേഹം ആശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. പരിസരത്ത് നാല് അടിയോളം വെള്ളം ഉയർന്നത് വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്ന് സുജിത്ത് പറഞ്ഞു. സഹായം അഭ്യർഥിച്ച ഉടൻ തന്നെ രക്ഷാപ്രവർത്തക സംഘം നടത്തിയ വേഗത്തിലുള്ള ഇടപെടലിൽ അദ്ദേഹം സംതൃപ്തിയും രേഖപ്പെടുത്തി.
ഗർഭിണിക്ക് രക്ഷകരായി രക്ഷാപ്രവർത്തക സംഘം
അതുപോലെ പത്രാപൂർ ബ്ലോക്കിന് കീഴിലുള്ള ബുരതൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജമുഗണ്ട ഗ്രാമം മഹേന്ദ്രതനയ നദിയിലെ കനത്ത വെള്ളപ്പൊക്കത്തെത്തുടർന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു ഗർഭിണിക്ക് പ്രസവവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് അടിയന്തര സഹായം ആവശ്യമായി വന്നു. തുടർന്ന് ഒഡ്രാഫ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി. ശക്തമായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് യുവതിയെ രക്ഷിച്ച് പത്രാപൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ സുരക്ഷിതമായി പ്രവേശിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഇവരുടെ സുരക്ഷിതമായ പ്രസവം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു.
ദുരന്തമുഖത്ത് പിറന്ന കൺമണികൾ
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി തുടരുന്ന ശക്തമായ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനുമിടയിൽ ജില്ലാ ആസ്ഥാനമായ ഛത്രപൂരിന് അടുത്തുള്ള മുനിസാപെന്ത കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലേക്ക് നിരവധി ഗർഭിണികളെയാണ് എത്തിച്ചിരുന്നത്. ഇതിൽ പ്രാദേശിക ഗ്രാമമായ കരതാലിയിൽ നിന്നുള്ള അദ കമല എന്ന ഗർഭിണിക്ക് ഇന്ന് (സെപ്തംബർ 25) 10.15 ന് ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് പിറന്നു. കുഞ്ഞിന് 2.45 കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്. മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ പ്രസവം നടന്നതിൽ കുടുംബം ആശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
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ഇന്നലെ (സെപ്തംബർ 24) വൈകുന്നേരം 5.48 ന് ബരാഡ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള റിങ്കി ബാരിക് എന്ന മറ്റൊരു ഗർഭിണി 2.990 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി. 22-ാം തീയതി മധാപൂർ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള നർമ്മദ ഗൗഡ രാവിലെ 6.41-ന് 3.710 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ആൺകുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു. മുനിസാപെന്ത കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെ ചുമതലയുള്ള ഡോ. സ്വാധിൻ രഥ് ആണ് ഈ വിവരം ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെച്ചത്. മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും സാധാരണ പ്രസവത്തിലൂടെയാണ് ജനിച്ചതെന്നും എല്ലാവരും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ശക്തമായ മഴയെയും കാറ്റിനെയും മറികടന്ന് ഡോ. സംഗീത സിൻഹ, മമത നിഷാങ്ക എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ മുഴുവൻ സംഘവും സുരക്ഷിതമായ പ്രസവം ഉറപ്പാക്കാൻ അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ചു.
അതുപോലെ പ്രദേശത്തെ അഞ്ച് ഗർഭിണികളെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി പുരുഷോത്തംപൂർ സബ്-സെന്ററിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുകയും പരിചരണം നൽകുകയും ചെയ്തതായി മൾട്ടിപർപ്പസ് ഫീമെയിൽ ഹെൽത്ത് വർക്കറായ ജസ്മിത സമന്തരായ് അറിയിച്ചു. എച്ച് ജഗന്നാഥപ്പള്ളി, വി റായ്പുരു, ബ്രാഹ്മണശാസൻ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ മൾട്ടിപർപ്പസ് ഫീമെയിൽ ഹെൽത്ത് വർക്കർ, ആശ വർക്കർ, അങ്കണവാടി പ്രവർത്തകർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘം വീടുകൾ തോറും സേവനം നൽകിപ്പോരുന്നു.
ജില്ലാ ഭരണകൂടം നേരിട്ട വെല്ലുവിളി
അതിശക്തമായ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗർഭിണികളെ മുൻകൂട്ടി ഒഴിപ്പിക്കുക എന്നത് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഗർഭിണികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ആരോഗ്യ സബ്-സെന്ററുകൾ, പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റുകൾ, സബ്-ഡിവിഷൻ, ജില്ലാ ആശുപത്രികൾ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് സുരക്ഷിതമായി മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചു. സങ്കീർണമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ള ഗർഭിണികളെ ബെർഹാംപൂരിലെ എംകെസിജി മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കും മാറ്റി. ഈ പ്രക്രിയയിലുടനീളം ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒഡ്രാഫ് അംഗങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു.
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