"എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിൽ ജനിക്കണം": 9 മാസം ഗർഭിണി; ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് 'തള്ളിവിട്ട' യുവതി സഹായം തേടുന്നു

ബംഗ്ലാദേശ് കോടതി ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് ജാമ്യം നൽകിയെങ്കിലും മടക്കയാത്രയ്ക്ക് അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തത് ഗർഭിണിയായ യുവതിയെയും കുടുംബത്തെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി.

Wrongly deported Indian woman news Sunali Khatun plea for return West Bengal migrant worker issue Supreme Court repatriation order
സുനാലി ഖാത്തൂണിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവിനായി കാത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങൾ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 2, 2025 at 11:12 PM IST

കൊൽക്കത്ത: ഒമ്പത് മാസം ഗർഭിണിയായ സുനാലി ഖാത്തൂൻ എന്ന 26കാരി ബംഗ്ലാദേശിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ സഹായം അഭ്യർഥിച്ച് രംഗത്ത്. ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ തങ്ങൾ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സുനാലി, തൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ജനിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും ഇടിവി ഭാരതിന് അയച്ച വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങളെ വേഗത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇവർ കൈകൂപ്പി അപേക്ഷിക്കുന്നു.

സുനാലി ഖാത്തൂൻ്റെ നാടായ ബിർഭൂമിലെ മുരാരൈ പരിയാജി ശ്രമിക് മഞ്ച് എന്ന സംഘടനയിലെ അംഗമായ മുഫിസുൽ ഇസ്‌ലാം, നാടുകടത്തപ്പെട്ട കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും അവരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തിങ്കളാഴ്ച ബംഗ്ലാദേശിലെ ചപൈനവാബ്ഗഞ്ച് കോടതി ജാമ്യം നൽകിയിട്ടും ബുധനാഴ്ച വരെ ഇന്ത്യൻ അധികാരികളാരും ബന്ധപ്പെടാത്തതിനെ തുടർന്ന് സുനാലി ഖാത്തൂനും മുഫിസുൽ ഇസ്‌ലാമും നിരാശയിലാണ്. ഇന്ത്യൻ പൊലീസ് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ചപൈനവാബ്ഗഞ്ച് ജയിലിലായിരുന്നു ഈ കുടുംബം.

നിയമകുരുക്കും അനിശ്ചിതത്വവും

ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്നാണ് സൂചന. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽനിന്നുള്ള 26കാരിയായ ഗർഭിണിയുടെ മടക്കയാത്രയിൽ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കെ സമയം അതിവേഗം കടന്നുപോകുകയാണ്. 5000 ടാക്കയുടെ വ്യക്തിഗത ബോണ്ടിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ജയിലിൽനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ സുനാലിയും മറ്റ് അഞ്ച് പേരും ഇപ്പോൾ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയാണ്. മാനുഷിക പരിഗണന നൽകിയാണ് സുനാലി ഖാത്തൂനെയും മറ്റ് അഞ്ച് പേരെയും ബംഗ്ലാദേശ് കോടതി വിട്ടയച്ചത്. കൈവശമുള്ള രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവർ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, ഇവരെ തിരിച്ചയക്കുന്നതിനായി ബംഗ്ലാദേശ് സർക്കാരുമായും ധാക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മിഷനുമായും ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ അധികാരികളോട് നിർദേശിച്ചു.

എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ അധികാരികൾ തങ്ങളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതായുള്ള ഒരു നീക്കവും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് മുഫിസുൽ ഇസ്‌ലാമും സുനാലി ഖാത്തൂനും സങ്കടത്തോടെ പറയുന്നു. തൃണമൂൽ രാജ്യസഭാ എംപി സമീറുൽ ഇസ്‌ലാമിൻ്റെയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെയും നിർദേശപ്രകാരമാണ് മുഫിസുൽ ഇസ്‌ലാം ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് പോയത്. നിലവിൽ സുനാലി ഖാത്തൂനും മകൾ സ്വീറ്റി ബീവിക്കുമൊപ്പം ബംഗ്ലാദേശിലാണ് മുഫിസുൽ ഉള്ളത്. സുനാലി ഖാത്തൂനെ തിരിച്ചയക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ബംഗ്ലാദേശ് കോടതി അവർക്ക് ജാമ്യം നൽകിയിട്ടും ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ തങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും മുഫിസുൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽനിന്ന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്രയും വേഗം മടങ്ങാൻ സുനാലി ബീവി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണെന്നും അവളുടെ കുഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിൽ ജനിക്കട്ടെയെന്നും മുഫിസുൽ ഫോണിലൂടെ അറിയിച്ചു.

സംഭവം ഇങ്ങനെ

അഞ്ച് മാസം മുൻപ് അനധികൃത ബംഗ്ലാദേശ് പൗരന്മാരാണെന്ന് സംശയിച്ച് ഡൽഹി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടതോടെയാണ് സുനാലിയുടെയും മറ്റ് അഞ്ച് പേരുടെയും ദുരിതം തുടങ്ങിയത്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബിർഭൂം ജില്ലയിലെ പൈക്കർ ഗ്രാമവാസികളാണിവർ. ബംഗ്ലാദേശിലെ ചപൈനവാബ്ഗഞ്ചിലെ പൊലീസ് ഇവരെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാരായി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അന്നു മുതൽ ഇവർ അവിടെയുള്ള ജയിലിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു. സെപ്റ്റംബറിൽ കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടതിനെത്തുടർന്ന്, ഇവരെ സ്വന്തം രാജ്യത്തേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ബംഗ്ലാദേശിലെ ചപൈനവാബ്ഗഞ്ച് കോടതി ആറ് പേർക്കും ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ തിരിച്ചയക്കപ്പെട്ട ബംഗാളി കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുമായി ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നതാണ് നിലവിലെ ആരോപണം.

ബംഗ്ലാദേശിൽനിന്ന് തിരിച്ചുവരാനുള്ള നിയമപോരാട്ടത്തിന് സഹായം നൽകിയതിന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിക്കും തൃണമൂൽ അഖിലേന്ത്യ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഭിഷേക് ബാനർജിക്കും ഗർഭിണിയായ സുനാലി ഖാത്തൂൻ വിഡിയോ സന്ദേശത്തിൽ നന്ദി പറഞ്ഞു. എല്ലാ 10 ദിവസത്തിലും കോടതിയിൽ ഹാജരാകണമെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊലീസും പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തും. ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിൽനിന്ന് ഒരു വിവരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എപ്പോൾ മടങ്ങാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയില്ലെന്നും മുഫിസുൽ ഇസ്‌ലാം പറഞ്ഞു. പശ്ചിമ ബംഗാൾ വിരുദ്ധ ബിജെപി സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതി നൽകിയ ഉത്തരവ് അനുസരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും ഇവർ സാധാരണക്കാരാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സുനാലിക്ക് തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ പ്രസവിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ മടക്കയാത്ര വേഗത്തിലാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് അഭ്യർഥിക്കുന്നതായും മുഫിസുൽ വ്യക്തമാക്കി.

സുനാലി ഖാത്തൂണിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവിനായി കാത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങൾ (ETV Bharat)

കാത്തിരിപ്പോടെ കുടുംബം

തൻ്റെ മകൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അവളെ കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളായെന്നും ബിർഭൂമിലുള്ള സുനാലി ഖാത്തൂൻ്റെ പിതാവ് ഭാദു ഷെയ്ഖ് പറഞ്ഞു. അവൾ തിരിച്ചുവരാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും അവരുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റൊന്നുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തൃണമൂൽ അഖിലേന്ത്യ സെക്രട്ടറി അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം രാജ്യസഭാ എംപി സമീറുൽ ഇസ്‌ലാമാണ് ബിർഭൂമിൽനിന്നുള്ള ഈ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി നിയമപോരാട്ടം നടത്തുന്നത്. ഇതിനിടെ സുനാലി ഖാത്തൂൻ്റെ വീട്ടിൽ എസ്ഐആർ (SIR) ഫോം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവരെ ബംഗ്ലാദേശികളായി മുദ്രകുത്തി ബംഗ്ലാദേശിൽ ജയിലിലടക്കുകയായിരുന്നു. ബംഗാളി വിരുദ്ധ ബിജെപി സർക്കാർ മൗനം പാലിക്കുകയാണെന്നും എന്നാൽ തങ്ങൾക്ക് നിയമത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും സമീറുൽ ഇസ്‌ലാം പറഞ്ഞു.

WRONGLY DEPORTED INDIAN WOMAN NEWS
SUNALI KHATUN PLEA FOR RETURN
WEST BENGAL MIGRANT WORKER ISSUE
SUPREME COURT REPATRIATION ORDER
PREGNANT WOMAN STUCK IN BANGLADESH

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

