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ഡോക്ടറുടെ നിർദേശം ഫോണിലൂടെ; ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്തിയ യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

യാതൊരുവിധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുമില്ലാത്ത ഇത്തരം വ്യാജ ക്ലിനിക്കുകൾ വ്യാപകമാകുന്നത് വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്

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ഷെയ്ക്ക് മബുണ്ണി (25) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 28, 2026 at 11:46 AM IST

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അമരാവതി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ വ്യാജ ക്ലിനിക്കിൽ ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് ശ്രമിച്ച അഞ്ചുമാസം ഗർഭിണിയായ യുവതി മരിച്ചു. ഡോക്ടറുടെ ഫോൺ നിർദേശപ്രകാരം നഴ്സും കോമ്പൗണ്ടറും ചേർന്ന് നടത്തിയ ചികിത്സ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ദാരുണാന്ത്യം. പ്രകാശം ജില്ലയിലെ മാർക്കാപുരം മേഖലയിലുള്ള യെറഗൊണ്ടപാലത്താണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം. യാതൊരുവിധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുമില്ലാത്ത ഇത്തരം വ്യാജ ക്ലിനിക്കുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമാകുന്നത് വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

യെറഗൊണ്ടപാലം മണ്ഡലത്തിലെ മുരാരിപ്പള്ളി സ്വദേശിനിയായ ഷെയ്ഖ് മബുന്നി (25) ആണ് മരിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച കടുത്ത വയറുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ യുവതിയെ യെറഗൊണ്ടപാലത്തെ ദേശീയപാതയോരത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രജാ വൈദ്യശാല' എന്ന സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സമയം ആശുപത്രിയിൽ എം.ബി.ബി.എസ് യോഗ്യതയുള്ള ഡോക്ടർമാർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ജീവനക്കാരാണ് ആശുപത്രിയുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത്.

പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം യുവതിയുടെ ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്താൻ ജീവനക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനായി വ്യാഴാഴ്ച ഇവർ ഒരു ഡോക്ടറെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. ഡോക്ടർ ഫോണിലൂടെ നൽകിയ നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ശ്യാം എന്ന കോമ്പൗണ്ടറും ഒരു നഴ്സും ചേർന്ന് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ യാതൊരുവിധ വൈദ്യശാസ്ത്ര വൈദഗ്ധ്യവുമില്ലാത്ത ഇവർ നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയ പരാജയപ്പെടുകയും അമിത രക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്ന് മബുന്നി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയുമായിരുന്നു.

യുവതിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത മരണത്തെ തുടർന്ന് രോഷാകുലരായ ബന്ധുക്കൾ മൃതദേഹവുമായി ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ചു. ഷെയ്ഖ് ചിന്നബാജിയുടെയും മബുന്നിയുടെയും മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിനിടെയാണ് ഈ ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്. ഇവർക്ക് നിലവിൽ രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവ് ചിന്നബാജി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ദേവകുമാർ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. യുവതിയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

വ്യാജ ക്ലിനിക്കുകൾക്കെതിരെ വ്യാപക പരാതി
യാതൊരുവിധ അനുമതികളുമില്ലാതെ പത്തുവർഷം മുൻപാണ് ദേശീയപാതയോരത്ത് ഈ ക്ലിനിക്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ ഇതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരൻ. അക്കാലത്ത് തന്നെ ഇയാൾക്കെതിരെ നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. പരാതികളെ തുടർന്ന് ജില്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പലതവണ പരിശോധനകൾ നടത്തിയെങ്കിലും ക്ലിനിക്കിനെതിരെ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല.

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രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ഈ ഡോക്ടർക്ക് മറ്റൊരു ജില്ലയിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിച്ചതോടെയാണ് ക്ലിനിക്കിൻ്റെ പൂർണ ചുമതല കോമ്പൗണ്ടറിലേക്കും നഴ്സുമാരിലേക്കും എത്തിയത്. ഈ വിഷയത്തിൽ അച്ചയ്യ എന്നയാൾ നൽകിയ പരാതിയിലും ജില്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടിയെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്ന ഗുരുതര ആരോപണവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. യെറഗൊണ്ടപാലം മേഖലയിൽ മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള നാല് വ്യാജ ക്ലിനിക്കുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടപടിയെടുക്കാൻ മടിക്കുകയാണെന്ന വിമർശനം ശക്തമാണ്. ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ വച്ച് പന്താടുന്ന ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.

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