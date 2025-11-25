ETV Bharat / bharat

അമ്മായിയമ്മയെ ചുറ്റികയ്‌ക്കടിച്ച് കൊന്നു; കവര്‍ച്ചയാക്കാന്‍ ശ്രമം, വ്യാജ കഥ പൊളിച്ച് പൊലീസ്; ഒടുവില്‍ പിടിയില്‍

സാഹചര്യ തെളിവുകള്‍ മരുമകളുടെ മൊഴിയോട് പൊരുത്തപ്പെടാതെ വന്നതോടെയാണ് പൊലീസിന് സംശയം വര്‍ധിച്ചത്. ഇതോടെ കള്ളക്കഥ പൊളിഞ്ഞു.

DELHI POLICE WAZIRABAD OLD LADY MURDER PREGNANT DAUGHTERINLAW MURDER DAUGHTERINLAW KILLS MOTHERINLAW
Representational Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 25, 2025 at 8:36 PM IST

3 Min Read
ന്യൂഡല്‍ഹി: വടക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയെ ഞെട്ടിച്ച് കൊലപാതകം. കുറ്റകൃത്യം മറച്ച് വയ്‌ക്കാന്‍ വീട് കത്തിച്ചു. കവർച്ചയാക്കാന്‍ വ്യാജകഥ മെനഞ്ഞു. ഒടുവില്‍ പൊലീസ് പിടിയില്‍. വസീറാബാദിലെ സംഗം വഹാർ പ്രദേശത്താണ് സംഭവം.

നവംബര്‍ 19 നാണ് വസീറാബാദിലെ വീട്ടില്‍ ഉണ്ടായ തീപിടിത്തത്തില്‍ 65 വയസുള്ള നസ്രീൻ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന വാര്‍ത്ത മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍ സംഭവത്തിലെ ദുരൂഹത നീക്കം ചെയ്‌ത് ഡല്‍ഹി പൊലീസ് രംഗത്തെത്തിയതോടെ ക്രൂര കൊലപാതകത്തിൻ്റെ കഥ ചുരുളഴിഞ്ഞു.

നസ്രീനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളല്ലെന്നും, നാലുമാസം ഗർഭിണിയായ മരുമകൾ അഫ്രീനാണെന്നും പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി. സ്ത്രീ തൻ്റെ അമ്മായിയമ്മയെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, കവർച്ചയുടെ പ്രതീതി ഉളവാക്കാൻ ദേഹത്ത് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തുകയും ചെയ്‌തു. തൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ മുഴുവൻ സ്വത്തും ഇളയ മകന് കൊടുത്തതാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് ഡല്‍ഹി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

സംഭവം വിശദീകരിച്ച് ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് കമ്മീഷണർ

നസ്രീൻ വസീറാബാദിലെ സംഗം വിഹാറിലെ ഗാലി നമ്പർ 5 ൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്നതായി നോർത്ത് ജില്ലാ ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ രാജ ബന്തിയ പറഞ്ഞു. ഭർത്താവ് ഇഷ്‌തിയാക് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചു. ബുധനാഴ്‌ച സംഗം വിഹാറിലെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.

മരിച്ച നസ്രീൻ തൻ്റെ മൂന്ന് ആൺമക്കൾക്കും മരുമക്കൾക്കുമൊപ്പമാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. സംഭവ സമയത്ത് നസ്രീനും മകൻ്റെ ഭാര്യ അഫ്രീനും മാത്രമേ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആദ്യ അന്വേഷണത്തിൽ കൊള്ളയടിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ചില യുവാക്കൾ വീട്ടിൽ കയറിയതായി അഫ്രീൻ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

മയക്കുമരുന്ന്, ചുറ്റിക ആക്രമണം

എന്നാല്‍ സാഹചര്യ തെളിവുകള്‍ അഫ്രീൻ്റെ മൊഴിയോട് പൊരുത്തപ്പെടാതെ വന്നതോടെ പൊലീസിന് സംശയം വര്‍ധിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവില്‍ അഫ്രീൻ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. നസ്രീനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം മൃതദേഹത്തിന് തീകൊളുത്തി. തുടര്‍ന്ന് അഫ്രീൻ വീട്ടില്‍ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു.

കുടുംബ കലഹങ്ങളും ഭർത്തൃ മാതാവുമായുള്ള വഴക്കുകളും കൊണ്ട് മടുത്തതിനാലാണ് താൻ ഇത് ചെയ്‌തതെന്ന് അവള്‍ പൊലീസിനോട് വിശദീകരിച്ചു. ആദ്യം തൻ്റെ ഭതൃ മാതാവായ നസ്രീന് ആൻ്റി-ഡിപ്രസൻ്റ് മരുന്ന് പാലില്‍ കലര്‍ത്തി നല്‍കി. തുടര്‍ന്ന് നസ്രീൻ ബോധരഹിതയായപ്പോൾ അഫ്രീൻ അവളെ ചുറ്റിക കൊണ്ട് ആക്രമിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി.

മൃതദേഹം കത്തിച്ചതിന് പിന്നാലെ വ്യാജകഥ

കൊലപാതകം മറച്ചുവക്കാൻ അഫ്രീൻ ഒരു തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു. കവർച്ചയാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ അവൾ നസ്രീൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തീകൊളുത്തി. എന്നിട്ട് കളവ് നടന്നതായി വരുത്തി തീര്‍ക്കാന്‍ കുറച്ച് സാധനങ്ങളും വിതറിയിട്ടു.

നവംബർ 19 നാണ് വസീറാബാദിലെ ഒരു വീട്ടിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായതായി പൊലീസിന് ഫോണ്‍ കോൾ ലഭിച്ചത്. അതിൽ ഒരു സ്ത്രീ അകത്ത് കുടുങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ലോക്കൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഫയർഫോഴ്‌സ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി ഒന്നാം നിലയിലെ തീ അണച്ചു. തുടര്‍ന്ന് 58 കാരിയായ നസ്രീൻ്റെ കത്തിക്കരിഞ്ഞ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്ത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. നസ്രീന്‍ മരിച്ചതായി ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

റെഹാൻ, അദ്‌നാൻ, സൽമാൻ, റിസ്വാൻ എന്നീ നാല് ആൺമക്കളുള്ള കുടുംബമാണിതെന്ന് ഡിസിപി രാജ ബന്തിയ പറഞ്ഞു. റെഹാൻ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇന്ദ്രലോകിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു ചെരുപ്പ് കട നടത്തുന്നു. സംഗം വിഹാറിലെ വീടിൻ്റെ താഴത്തെ നിലയിലാണ് അദ്‌നാൻ താമസിക്കുന്നത്. സൽമാനും ഭാര്യയും രണ്ടാം നിലയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്.

സൽമാനും അഫ്രീനും ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ വിവാഹിതരായതാണ്. അഫ്രീൻ നിലവിൽ നാല് മാസം ഗർഭിണിയാണ്. ഇളയ മകൻ റിസ്വാൻ ഒരു സർക്കാർ സ്‌കൂള്‍ അധ്യാപകനാണ്, അമ്മയോടൊപ്പമാണ് താമസിക്കുന്നത്. കുടുംബത്തിലെ അവസാനത്തെ വിവാഹമാണ് റിസ്വാന്‍റേതെന്നും ഈ വിവാഹത്തോടെ തൻ്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നിറവേറ്റുമെന്നും അവർ എല്ലാ ബന്ധുക്കളോടും പറഞ്ഞതായി നാട്ടുകാര്‍ പറഞ്ഞു.

കൊലപാതകം, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി അഫ്രീനെ ഡൽഹി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സുപ്രധാന തെളിവുകളും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കൂടുതൽ നിയമനടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

