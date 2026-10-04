നവരാത്രിക്ക് മുമ്പേ ദാണ്ഡിയ നൈറ്റ്; കളർഫുൾ ആഘോഷങ്ങളുമായി റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ 'രംഗ്താലി' ഒരുങ്ങുന്നു
ഹൈദരാബാദിൽ ഗർബ പൂരം, ഒക്ടോബർ 10-ന് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ 'പ്രീ-ദാണ്ഡിയ' മാമാങ്കം, ഉടന് നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റുകള് ഉറപ്പാക്കൂ..
Published : October 4, 2026 at 5:28 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: നവരാത്രിയുടെ നൃത്തച്ചുവടുകളിലേക്ക് ഹൈദരാബാദ് ഉണരുന്നു. ദസറ- നവരാത്രി ഉത്സവങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി ഒക്ടോബർ 10-ന് റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയിൽ വൻകിട 'പ്രീ- ദാണ്ഡിയ ധമാൽ' ആഘോഷം നടക്കും. പരമ്പരാഗത ഗർബ- ദാണ്ഡിയ നൃത്തങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തില് 'രംഗ്താലി' ഒരുക്കുന്ന ഈ മെഗാ ഇവൻ്റ് നഗരത്തിലെ ഉത്സവപ്രേമികൾക്ക് വേറിട്ടൊരു ദൃശ്യവിരുന്നായിരിക്കും സമ്മാനിക്കുക.
ഒക്ടോബർ 10-ന് വൈകുന്നേരം 7 മണി മുതലാണ് പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയുടെ മനോഹരമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഒരാഴ്ചത്തെ ആഘോഷത്തിൽ തത്സമയ സംഗീതം, പരമ്പരാഗത ഡോൽ താളങ്ങൾ, ഗർബ, ദാണ്ഡിയ നൃത്തങ്ങൾ എന്നിവ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളായിരിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമൊപ്പം ഉത്സവകാലം ആഘോഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പരിപാടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
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തത്സമയ ബാൻഡ് അവതരണവും ഗർബയും: സായാഹ്നത്തിലുടനീളം തത്സമയ ബാൻഡ് ഗർബ സംഗീതം അവതരിപ്പിക്കും, ഇതിൽ പരമ്പരാഗത നാടോടി സംഗീതവും ആധുനിക സംഗീതവും ഉൾപ്പെടുന്നു. ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സന്ദർശകരെ ആവേശഭരിതരാക്കി നിലനിർത്തുന്നതിനാണ് ഊർജ്ജസ്വലമായ ഈ പ്രകടനങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
ഗർബ വാം-അപ്പ് സെഷനും ദാണ്ഡിയയും: ഗർബ വാം-അപ്പ് സെഷനോടെ ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. തുടർന്ന് എല്ലാവർക്കുമായി തുറന്ന ദാണ്ഡിയ നൃത്ത വേദിയിലേക്ക് കടക്കും. എല്ലാ തലത്തിലുള്ള നർത്തകർക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് വേദി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതിനാൽ പരിചയസമ്പന്നരായവർക്കും ദാണ്ഡിയയിൽ പുതുമുഖങ്ങളായവർക്കും ഒരുപോലെ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കുചേരാം.
ഭക്ഷണവും പാനീയങ്ങളും: വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വിവിധതരം ഇന്ത്യൻ വിഭവങ്ങൾ, ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ, പാനീയങ്ങൾ എന്നിവ ആസ്വദിക്കാൻ സന്ദർശകർക്ക് അവസരമുണ്ടാകും.
ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ: സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമൊപ്പം നിമിഷങ്ങൾ പകർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഫോട്ടോ പോയിൻ്റുകൾ വേദിയിൽ ഒരുക്കും. ഈ സൗകര്യം ആഘോഷങ്ങളുടെ മാറ്റുകൂട്ടുമെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു.
റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയുടെ പശ്ചാത്തലം: റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയുടെ വിശാലമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുക. ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഉണർവേകുന്നതിനായി പ്രത്യേക ലൈറ്റിങ്, മികച്ച ശബ്ദ സംവിധാനം, ഉത്സവകാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള അലങ്കാരങ്ങൾ എന്നിവ ഒരുക്കും.
കുടുംബസമേതം ആസ്വദിക്കാവുന്ന ആഘോഷം: എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള ആളുകൾക്ക് സുരക്ഷിതവും സന്തോഷകരവുമായ രീതിയിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വേദിയിൽ പ്രൊഫഷണൽ സുരക്ഷാ പരിശോധനയും സഹായത്തിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ലഭ്യമായിരിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്കായി റാമോജി ഫിലിം സിറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക ബുക്കിങ് സൈറ്റ് വഴി ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 500 രൂപ മുതലാണ് പ്രവേശന നിരക്കുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി 76598 76598 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
നവരാത്രിയുടെ ആവേശം നേരത്തെ അനുഭവിച്ചറിയാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള ഗർബ പ്രേമികൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ നൃത്തവിരുന്ന് നഗരത്തിലെ ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനപ്രിയ ആഘോഷങ്ങളിലൊന്നായി മാറുമെന്നാണ് സംഘാടകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
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