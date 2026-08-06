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യുവമോര്‍ച്ച നേതാവ് പ്രവീൺ നെട്ടാരു വധക്കേസ്‌; ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതി കൊച്ചിയിൽ അറസ്റ്റില്‍

ഇതോടെ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളുടെ എണ്ണം 25 ആയി. രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നത്.

പ്രവീൺ നെട്ടാരു വധക്കേസ്‌ PRAVEEN NETTARU MURDER CASE PRAVEEN NETTARU NIA
Praveen Nettaru(file) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 6, 2026 at 5:11 PM IST

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ബെംഗളൂരു : കർണാടകയിലെ യുവമോർച്ച നേതാവ് പ്രവീൺ നെട്ടാരു കൊലപാതക കേസില്‍ ഒളിവിലായിരുന്ന പോപ്പുലര്‍ ഫ്രണ്ട് പ്രവര്‍ത്തകനായ പ്രതി പിടിയിൽ. ഉമ്മർ ഫറൂഖ് എം ആറിനെയാണ് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എന്‍ഐഎ) അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്. കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.

ഇതോടെ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളുടെ എണ്ണം 25 ആയി. രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം കേരളത്തിലേക്ക് വ്യപിപ്പിച്ചത്. കൊലപാതകത്തിന് മുൻപ് നടന്ന ഗൂഢാലോചനയിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തവരിൽ ഒരാളാണ് പിടിയിലായതെന്ന് എൻഐഎ അറിയിച്ചു. ഒളിവിൽ പോയ ഉമ്മറിനെതിരെ റെഡ് കോർണർ നോട്ടീസും (ആർ‌സി‌എൻ) ജാമ്യമില്ലാ അറസ്റ്റ് വാറണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു.

പ്രതിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നവർക്ക് നാല് ലക്ഷം രൂപ പാരിതോഷികം അന്വേഷണ ഏജൻസി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെയും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ (തടയൽ) നിയമത്തിലെയും വിവിധ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം എൻ‌ഐ‌എ നേരത്തെ ഉമ്മർ ഫാറൂക്കിനെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. നിരോധിത സംഘടനയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (പിഎഫ്ഐ) ഓഫിസിൽ ഗൂഢാലോചനാ യോഗത്തിൽ ഇയാൾ പങ്കെടുത്തതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

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പ്രതികളിലൊരാളായ അബ്ദുള്‍ നാസിര്‍ എന്ന നാസിറിനെയും കൊച്ചിയില്‍ നിന്നാണ് എന്‍ഐഎ പിടികൂടിയത്. കഴിഞ്ഞ മാസം രണ്ട് പ്രതികളെ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് എൻഐഎ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണ്. ഇനി രണ്ടു പ്രതികള്‍ കൂടിയാണ് കേസില്‍ പിടിയിലാകാനുള്ളതെന്ന് ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി. സംഭവം നടന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഒളിവിലായിരുന്ന മുഖ്യപ്രതിയേയും രണ്ട് കൂട്ടാളികളെയും എൻഐഎ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്. അന്വേഷണം നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്

2022 ജൂലൈ 26 ന് സുള്ള്യ താലൂക്കിലെ ബെല്ലാരി ഗ്രാമത്തിൽ വച്ചാണ് പിഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ പ്രവീൺ നെട്ടാരുവിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ബൈക്കിലെത്തിയ അക്രമിസംഘം പ്രവീൺ നെട്ടാരുവിനെ വെട്ടിക്കൊല്ലുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ കേസ് എൻഐഎ ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു. കേസില്‍ മൊത്തം 21 പ്രതികൾക്കെതിരെ ആണ് എൻഐഎ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിൽ അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്ന നിയമ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തവർ സജീവമായിരുന്നു എന്ന് എന്‍ഐഎ വ്യക്തമാക്കി.

2047-ഓടെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പിഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ പ്രവര്‍ത്തിച്ചതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. വിവിധ ഹിന്ദു നേതാക്കളെ കൊല്ലാനും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതായി എന്‍ഐഎ കുറ്റപത്രത്തില്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനായി അംഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള പരിശീലനവും നല്‍കി. എൻഐഎ കുറ്റപത്രത്തിൽ പരാമർശിച്ച, ടാർഗറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരിൽ ഒരാളാണ് പ്രവീൺ നെട്ടാരു.

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TAGGED:

പ്രവീൺ നെട്ടാരു വധക്കേസ്‌
PRAVEEN NETTARU MURDER CASE
PRAVEEN NETTARU
NIA
PRAVEEN NETTARU MURDER CASE ACCUSED

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