File Photo: Prashant Kishor (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 5, 2026 at 3:21 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: 2025 ലെ ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രശാന്ത് കിഷോറിൻ്റെ ജൻ സുരാജ് സുപ്രീം കോടതിയില്‍. സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യം. ബിഹാർ സർക്കാർ അധികാരം ദുരുപയോഗം ചെയ്‌തുവെന്നും സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ തത്വങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പെരുമാറിയെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഹര്‍ജി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് നാളെ പരിഗണിക്കും.

നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് നിതീഷ് കുമാര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് 10,000 രൂപ വീതം കൈമാറി. ഇത് മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൻ്റെ (എംസിസി) ലംഘനമാണെന്നാണ് ഹര്‍ജിയിലെ ആരോപണം. വോട്ടർമാരെ വലിയതോതിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്‌ത ഒരു പദ്ധതിയാണിതെന്ന് ഹർജിയിൽ വാദിച്ചു. ഇത് ഭരണകക്ഷിയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ വോട്ടർമാരെ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണെന്നും ഹർജിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് പദ്ധതിയില്‍ പുതിയ ഗുണഭോക്താക്കളെ ചേർക്കുകയും മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം (എംസിസി) സമയത്ത് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്‌തു. 25 മുതല്‍ 35 ലക്ഷം വരെയുള്ള ഗുണഭോക്താക്കളെയാണ് പുതുതായി പദ്ധതിയിൽ ചേർത്തതെന്ന് അഭിഭാഷകൻ ആദിത്യ സിങ് മുഖേന സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

"ജീവിക ദീദി പദ്ധതിയുടെ നിലവിലുള്ളതും പുതുതായി ചേർന്നതുമായ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് 10,000 രൂപ വിതരണം ചെയ്‌തു. രാജ്യത്തെ സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ബിഹാർ സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോയി" ഹർജിയിൽ വാദിച്ചു.

ബിഹാർ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഈ പ്രവൃത്തി വ്യക്തമായും അഴിമതി നിറഞ്ഞ ഒരു നടപടിയാണ്. അതിനാല്‍ ബിഹാർ നിയമസഭയിലേക്ക് പുതിയതും സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താന്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ പാര്‍ട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് പണം നല്‍കുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 324, 1951 ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷന്‍ 123 എന്നിവ പ്രകാരം തെറ്റാണ്. വിഷയത്തില്‍ നടപടിയെടുക്കാന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് നിര്‍ദേശം നല്‍കണമെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ആകെയുള്ള 243 സീറ്റുകളിൽ 202 സീറ്റുകളും എൻ‌ഡി‌എ നേടിയെടുക്കുകയും സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരം നിലനിര്‍ത്തുകയും ചെയ്‌തു. അതേസമയം, കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആറ് സീറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യാ ബ്ലോക്ക് 35 സീറ്റുകൾ മാത്രമേ നേടിയുള്ളൂ. സ്‌ത്രീ വോട്ടുകളാണ് എൻഡിഎ അധികാരത്തിലെത്താൻ നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിച്ചത്.

