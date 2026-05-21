'ആശ്രമ'ത്തില് നിന്ന് പടനയിക്കും, 2030 ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുമുഴം മുന്നേ എറിഞ്ഞ് പ്രശാന്ത് കിഷോറും ജെഎസ്പിയും
പ്രവർത്തന കേന്ദ്രം മാറ്റി പ്രശാന്ത് കിഷോർ. പട്ന ജില്ലയിലെ ബിഹ്തയില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആശ്രമത്തിലാണ് ഇനി താമസം. ആശ്രമത്തില് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജെഎസ്പിയെ നയിക്കും.
Published : May 21, 2026 at 4:02 PM IST
പട്ന : തലസ്ഥാനത്തെ തിരക്കുകളില് നിന്ന് ചെറിയൊരു ഇടവേളയെടുത്ത് ഗ്രാമ പ്രദേശത്തെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് താമസം മാറി ജൻ സുരാജ് പാർട്ടി (ജെഎസ്പി) നേതാവ് പ്രശാന്ത് കിഷോർ. ഈ ആശ്രമത്തില് താമസിച്ചുകൊണ്ട് 2030 ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന അടുത്ത ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയെ അദ്ദേഹം നയിക്കും. ബിഹാർ നവനിർമ്മാൺ ആശ്രമം എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ സ്ഥലം, സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് 45 കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറ് മാറി പട്ന ജില്ലയിലെ ബിഹ്തയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
'ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ പട്നയിലെ എന്റെ താമസ സ്ഥലത്തുനിന്ന് മാറി. ഐഐടി-പട്നയ്ക്ക് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബിഹാർ നവനിർമ്മാൺ ആശ്രമം ആയിരിക്കും ഇനി എന്റെ വാസസ്ഥലം. അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ ഞാൻ അവിടെ താമസിക്കും. ജൻ സുരാജ് പാർട്ടി അവിടെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു' -ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ദർഭംഗയിൽ വച്ച് പ്രശാന്ത് കിഷോർ പറഞ്ഞു.
ഐപാക്കിന്റെ സഹസ്ഥാപകനായ പ്രശാന്ത് കിഷോർ, പൊളിറ്റിക്കല് കണ്സള്ട്ടൻസിയില് നിന്ന് രാജിവക്കുകയായിരുന്നു. 2024 ഒക്ടോബർ 2ന് സംസ്ഥാനമാകെ നീണ്ട പദയാത്ര നടത്തുകയുണ്ടായി. ഏകദേശം 3000 കിലോമീറ്റർ നടന്ന, രണ്ട് വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ഈ പദയാത്രയ്ക്ക് ശേഷമാണ് പ്രശാന്ത് കിഷോർ ജെഎസ്പി ആരംഭിച്ചത്. പൂർണിയ മുൻ എംപി ഉദയ് സിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പപ്പു സിങ്ങിന്റെ വിശാലമായ ബംഗ്ലാവിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി കിഷോർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും തന്ത്രങ്ങളുടെയും നാഡി കേന്ദ്രമായി ഈ ബംഗ്ലാവ് പ്രവർത്തിച്ചു.
നിലവിൽ ജെഎസ്പി ദേശീയ പ്രസിഡന്റായ ഉദയ്, ബിഹാറിലെ ഒരു പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ, ജമീന്ദാർ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളയാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മ മാധുരി സിങ് ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവും രണ്ടുതവണ ലോക്സഭാംഗവുമായിരുന്നു. മൂത്ത സഹോദരൻ എൻ കെ സിങ് മുൻ രാജ്യസഭാംഗമാണ്, കൂടാതെ പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യ കമ്മിഷന്റെ തലവനായിരുന്നു.
'പുതിയ ആശ്രമം കഴിഞ്ഞ വർഷം പട്നയിലെ ഗംഗാനദിക്കരയിൽ എൽസിടി ഘട്ടിൽ പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ച ആശ്രമത്തിന്റെ മാതൃകയിലാണ്,' -ജെഎസ്പി ബിഹാർ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റും മുൻ നയതന്ത്രജ്ഞനുമായ മനോജ് ഭാരതി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. "10 ഏക്കറിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ഈ ആശ്രമം ജെഎസ്പി അംഗങ്ങൾക്കുള്ള പരിശീലന കേന്ദ്രമായും മീറ്റിങ് പോയിന്റായും പ്രവർത്തിക്കും. കിഷോർ അവിടെ താമസിച്ച് പാർട്ടിയെ നയിക്കും. ഏകദേശം 1000 പേർക്ക് ആശ്രമത്തിൽ ഒരേസമയം പരിശീലനം നൽകാം. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുമായി ഇടപഴകുന്നതിനും ഇത് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കും," - ഭാരതി പറഞ്ഞു.
"നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും നിറവേറ്റാൻ 2025 നവംബറിൽ രൂപീകരിച്ച പുതിയ എൻഡിഎ (നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസ്) സർക്കാരിന് കിഷോർ ആറ് മാസം സമയം നൽകിയിരുന്നു. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തുടരാനും അവർക്കുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനും അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു. ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞു, ഇനി അദ്ദേഹം തന്റെ വാക്ക് പാലിക്കും," ഭാരതി പറഞ്ഞു.
പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില ലിറ്ററിന് 10 രൂപ വരെ വർധിക്കും -പ്രശാന്ത് കിഷോർ
അതേസമയം, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ചും പ്രശാന്ത് കിഷോർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, ഇന്ധന വില കുത്തനെ ഉയരുമെന്നും ഫെർട്ടിലൈസർ ക്ഷാമം കൂടുതൽ വഷളാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. "പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില ലിറ്ററിന് 10 രൂപ വരെ വർധിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. ഫെർട്ടിലൈസർ പ്രതിസന്ധിയും നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഇതുവരെ കർഷകർ കരിഞ്ചന്തയെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു, ഇനി അവർക്ക് ലഭ്യതക്കുറവ് നേരിടേണ്ടി വരും," പ്രശാന്ത് കിഷോർ പറഞ്ഞു.
രാജ്യസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം സ്ഥാനം രാജിവച്ച ജനതാദൾ (യുണൈറ്റഡ്) ദേശീയ പ്രസിഡന്റും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ നിതീഷ് കുമാറിനെയും പ്രശാന്ത് കിഷോർ വിമർശിച്ചു. "തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടയാൾക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലമുണ്ടായ കുടിയേറ്റം തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പകരം, അദ്ദേഹം സ്വയം ഡൽഹിയിലേക്ക് കുടിയേറി, അതും തന്റെ മകന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു സ്വാധീനം ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം" -മുഖ്യമന്ത്രി സാമ്രാട്ട് ചൗധരിയുടെ മന്ത്രിസഭയിലെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായ നിതീഷിന്റെ മകൻ നിഷാന്ത് കുമാറിനെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രശാന്ത് കിഷോർ പറഞ്ഞു.
"ബിഹാറിലെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വന്തം കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, നിതീഷ് കുമാർ, ലാലു പ്രസാദ് തുടങ്ങിയ നേതാക്കളുടെ സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങരുത്, 10,000 രൂപയ്ക്ക് വോട്ട് വിൽക്കരുത്," -നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി ആരംഭിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി മഹിളാ റോജ്ഗർ യോജനയെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഏകദേശം 1.6 കോടി സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വയം തൊഴിൽ ആരംഭിക്കാൻ ഓരോരുത്തർക്കും 10,000 രൂപ വീതം നൽകുന്നതാണ് മഹിളാ റോജ്ഗർ യോജന. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവായി ഈ പദ്ധതി പ്രവർത്തിച്ചു. ഇത് എൻഡിഎയ്ക്ക് വൻ വിജയം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. ബിഹാറിലെ ആകെ 243 നിയമസഭാ സീറ്റുകളിൽ 238 എണ്ണത്തിലും ജെഎസ്പി മത്സരിച്ചു, പക്ഷേ ഒരെണ്ണം പോലും നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവരുടെ വോട്ട് വിഹിതം ഏകദേശം 3.3 ശതമാനമായിരുന്നു. വോട്ടെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച മറ്റേതൊരു പാർട്ടിയേക്കാളും കൂടുതൽ മത്സരിച്ചതാണ് ഇതിന് കാരണമായി വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്.
