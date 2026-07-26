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അടിയുറച്ച ആര്‍എസ്‌എസ് നേതാവ്, മോദിയുടെ വിശ്വസ്‌തൻ; പ്രല്‍ഹാദ് ജോഷിയുടെ രാഷ്‌ട്രീയ ജീവിതവും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും ഇങ്ങനെ...

സങ്കീർണമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെ ശാന്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മികവാണ് നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ വിശ്വസ്‌തരിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ എത്തിച്ചത്.

PRALHAD JOSHI POLITICAL CAREER Pralhad Joshi education cjp protest Pralhad Joshi profile
പ്രല്‍ഹാദ് ജോഷിയും മോദിയും (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 26, 2026 at 8:10 AM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെയും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിലെയും ബിജെപിക്ക് ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനും പരിചയസമ്പന്നനുമായ മുഖങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പ്രല്‍ഹാദ് ജോഷി. രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘിൻ്റെ താഴെത്തട്ടിലെ ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മന്ത്രിസഭയിലെ പ്രമുഖ കാബിനറ്റ് മന്ത്രി പദവിയിൽ വരെ എത്തിനിൽക്കുന്നു. 1962 നവംബർ 27-ന് കർണാടകയിലെ വിജയപുര (ബിജാപൂർ) ജില്ലയിലാണ് പ്രല്‍ഹാദ് ജോഷി ജനിച്ചത്. മധ്യവർഗ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ള അദ്ദേഹം ഹൂബ്ലിയിലായിരുന്നു തൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം ചെലവഴിച്ചത്.

ഹൂബ്ലിയിലെ റെയിൽവേ സ്കൂളിലും ന്യൂ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിലുമായി പ്രാഥമിക-സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി. ധാർവാഡിലെ കർണാടക സർവകലാശാലയുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൂബ്ലിയിലെ ശ്രീ കടസിദ്ധേശ്വർ ആർട്സ് കോളജിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നതപഠനം നടത്തിയത്. 1983-ൽ അദ്ദേഹം ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർട്സ് (ബിഎ) ബിരുദം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി. മുഴുവൻ സമയ രാഷ്‌ട്രീ യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അദ്ദേഹം ഹൂബ്ലിയിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യവസായ സ്ഥാപനം (കാഡ്മിയം കെമിക്കൽസ്) വിജയകരമായി നടത്തിയിരുന്നു.

PRALHAD JOSHI POLITICAL CAREER PRALHAD JOSHI EDUCATION CJP PROTEST PRALHAD JOSHI PROFILE
Pralhad Joshi (PTI)

രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലവും ഉദയവും

ചെറുപ്പകാലം മുതൽക്കേ ആർ.എസ്.എസ് ശാഖകളിലൂടെയാണ് പ്രല്‍ഹാദ് ജോഷി പൊതുരംഗത്തേക്ക് വരുന്നത്. കർണാടക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ബി.ജെ.പിയുടെ അടിത്തറ ശക്തമാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം നിർണായക പങ്കുവഹിച്ചു.

ഈദ്ഗാ മൈതാനം പ്രക്ഷോഭം (1992-1994): തൊണ്ണൂറുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഹൂബ്ലിയിലെ വിവാദമായ ഈദ്ഗാ മൈതാനത്ത് ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി.ജെ.പി നടത്തിയ വൻ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെയാണ് പ്രല്‍ഹാദ് ജോഷി സംസ്ഥാന ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ഈ സമരത്തോടെ അദ്ദേഹം കർണാടകയിലെ ജനകീയ നേതാവായി മാറി. മികച്ച സംഘാടകനായ അദ്ദേഹം കർണാടക ബി.ജെ.പിയുടെ ധാർവാഡ് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റായും, പിന്നീട് 2013 മുതൽ 2016 വരെ ബി.ജെ.പിയുടെ കർണാടക സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു.

പാർലമെൻ്റിലെ അജയ്യനായ ജനപ്രതിനിധി

2004 മുതൽ ഇന്നുവരെ കർണാടകയിലെ ധാർവാഡ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലം പ്രല്‍ഹാദ് ജോഷിക്ക് ഒപ്പമാണ്. തുടർച്ചയായി അഞ്ച് തവണയാണ് അദ്ദേഹം ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ജനവിധി തേടി പാർലമെൻ്റിലെത്തിയത്. 2004, 2009, 2014, 2019, 2024 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ നടന്ന പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ അദ്ദേഹം വിജയം ആവർത്തിച്ചു. മണ്ഡലത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ജനങ്ങളുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധവുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ധാർവാഡിലെ അജയ്യനായ നേതാവാക്കി മാറ്റിയത്.

PRALHAD JOSHI POLITICAL CAREER PRALHAD JOSHI EDUCATION CJP PROTEST PRALHAD JOSHI PROFILE
Pralhad Joshi and Modi (ANI)

കേന്ദ്ര മന്ത്രിപദവികളും ഭരണമികവും

പാർലമെൻ്ററി കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും സങ്കീർണ്ണമായ നിയമനിർമാണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലും ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മികവ് നരേന്ദ്ര മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ വലിയ അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിക്കൊടുത്തു. രണ്ടാം മോദി സർക്കാർ (2019–2024) കാലത്ത് അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര പാർലമെൻ്ററി കാര്യ മന്ത്രി, കൽക്കരി-ഖനി മന്ത്രി എന്നീ സുപ്രധാന വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു.

പ്രതിപക്ഷവുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തി പാർലമെൻ്റ്‌ സുഗമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിലും, കൽക്കരി മേഖലയിലെ സുതാര്യമായ ലേല നടപടികളിലും അദ്ദേഹം വലിയ വിജയം കണ്ടു. മൂന്നാം മോദി സർക്കാരില്‍, (2024 മുതൽ) നിലവിൽ അദ്ദേഹം ഉപഭോക്തൃ കാര്യം, ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണം, പുതിയതും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതുമായ ഊർജ്ജം എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ കാബിനറ്റ് മന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലും ഹരിതോർജ്ജ പദ്ധതികൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

"കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ഈ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നു"

PRALHAD JOSHI POLITICAL CAREER PRALHAD JOSHI EDUCATION CJP PROTEST PRALHAD JOSHI PROFILE
Pralhad Joshi (PTI)

വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രിയായി തന്നെ നിയോഗിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരിച്ച് പ്രല്‍ഹാദ് ജോഷി രംഗത്തെത്തി. കർത്തവ്യബോധത്തോടും വിനയത്തോടും കൂടിയാണ് താൻ ഈ ചുമതല സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ തൻ്റെ പരമാവധി കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർണ സമർപ്പണത്തോടെ നിർവ്വഹിക്കാൻ താൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

"പ്രധാനമന്ത്രി എനിക്ക് ഒരു പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തം നൽകിയതായി ഞാൻ ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞു. കർത്തവ്യബോധത്തോടും വിനയത്തോടും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ ചുമതല സ്വീകരിക്കുന്നത്," ശനിയാഴ്ച രാത്രി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"പ്രധാനമന്ത്രി മോദി സർക്കാരിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തെ ഭരണത്തിനിടയിൽ ചരിത്രപരമായ നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് വർഷമായി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (NEP) നടപ്പിലാക്കുകയും പ്രധാനപ്പെട്ട നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ എൻ്റെ പരമാവധി കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർണ സമർപ്പണത്തോടെ നിർവ്വഹിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും," ജോഷി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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PRALHAD JOSHI POLITICAL CAREER
PRALHAD JOSHI EDUCATION
CJP PROTEST
PRALHAD JOSHI PROFILE
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