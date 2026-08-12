പ്രകാശ് രാജിൻ്റെ പേര് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് വെട്ടിയിട്ടില്ല; വിശദീകരണവുമായി ബെംഗളൂരു കോർപറേഷൻ
ബെംഗളൂരുവിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന തൻ്റെ പേര് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രകാശ് രാജ് ചൊവ്വാഴ്ച സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരു വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.
Published : August 12, 2026 at 11:15 AM IST
ബെംഗളൂരു: വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നടൻ പ്രകാശ് രാജിൻ്റെ പേര് അകാരണമായി ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ബെംഗളൂരു സെൻട്രൽ സിറ്റി കോർപറേഷൻ്റെ വിശദീകരണം. ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർ (ബി.എൽ.ഒ) വീടുകൾ കയറി നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് 'മാറിത്താമസിച്ചു' (ഷിഫ്റ്റഡ്) എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ബെംഗളൂരുവിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന തൻ്റെ പേര് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രകാശ് രാജ് ചൊവ്വാഴ്ച സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരു വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കോർപറേഷൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം പുറത്തുവന്നത്. സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്.ഐ.ആർ) പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി 2026 ജൂൺ 16ന് മരവിപ്പിച്ച വോട്ടർ പട്ടിക പ്രകാരം, ശാന്തിനഗർ നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ഭാഗത്തിൽ 970-ാം ക്രമനമ്പറിലായി പ്രകാശ് രാജിൻ്റെ പേര് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അധികൃതർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്
വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ബെംഗളൂരു വിത്തൽ മല്യ റോഡിലെ ഗാർഡൻ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലെ 266-ാം നമ്പർ ഫ്ലാറ്റിലാണ് ബി.എൽ.ഒ പരിശോധന നടത്തിയത്. എന്നാൽ പ്രകാശ് രാജ് ഇവിടെ നിന്ന് താമസം മാറിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് ഫ്ലാറ്റ് ഉടമയെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ, നടൻ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി അവിടെ താമസിക്കുന്നില്ലെന്നും നിലവിൽ മറ്റൊരു വാടകക്കാരനാണ് അവിടെയുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അറിയിച്ചു.
ഇതിന് പുറമെ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് സമുച്ചയത്തിലെ പ്രോപ്പർട്ടി മാനേജറോടും അയൽവാസികളോടും ബി.എൽ.ഒ വിവരങ്ങൾ തിരഞ്ഞു. പരിശോധനയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മഹസർ തയ്യാറാക്കുകയും പ്രകാശ് രാജിൻ്റെ പേരിന് നേരെ 'മാറിത്താമസിച്ചു' എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു എന്ന് കോർപറേഷൻ വ്യക്തമാക്കി. ഓഗസ്റ്റ് 11ന് വൈകിട്ട് 5.30ന് പ്രോപ്പർട്ടി മാനേജർ ഫോണിലൂടെ ഈ വിവരങ്ങൾ വീണ്ടും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അധികൃതർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തുടർനടപടികൾക്ക് നിർദേശം
ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രകാശ് രാജുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചതായി കോർപറേഷൻ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വിലാസത്തിൽ താൻ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഈ സംഭാഷണത്തിനിടെ അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചു. എന്നാൽ ശാന്തിനഗർ നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പരിധിയിലുള്ള മറ്റൊരു വിലാസത്തിലാണ് താൻ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നതെന്ന് നടൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അറിയിച്ചു.
നിലവിലെ താമസസ്ഥലത്തെ വിലാസം ഉൾപ്പെടുത്തി ബി.എൽ.ഒ മുഖേന ഫോം ആറ് സമർപ്പിക്കാമെന്നും, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ ചട്ടങ്ങളും മാർഗനിർദേശങ്ങളും പൂർണ്ണമായും പാലിച്ചാണ് പരിശോധനകളും തുടർനടപടികളും സ്വീകരിച്ചതെന്ന് കോർപറേഷൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യഥാർഥ വസ്തുതകൾ ഇതായിരിക്കെ, നടൻ പ്രകാശ് രാജ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ സത്യത്തിൽ നിന്ന് ഏറെ അകലെയാണെന്ന് അധികൃതർ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. പൊതുജനങ്ങളുടെയും മാധ്യമങ്ങളുടെയും അറിവിലേക്കായി അഡീഷണൽ ജില്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസറും (സെൻട്രൽ) ബെംഗളൂരു സെൻട്രൽ സിറ്റി കോർപറേഷൻ കമ്മിഷണറുമായ ജഗദീഷ് ജി ആണ് പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കിയത്.
Also read:മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിനെതിരെ തമിഴ്നാട്; നിയമസഭയിൽ ഇന്ന് പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കും