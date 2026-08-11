'നല്ല തമാശ, ഇനി എന്തെല്ലാം രേഖകൾ കാണിക്കേണ്ടി വരും?'; വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് തൻ്റെ പേര് വെട്ടിയെന്ന് നടൻ പ്രകാശ് രാജ്
വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിന് ശേഷം ബെംഗളൂരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും വോട്ടവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ട 65 ലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾ താനാണെന്ന് പ്രകാശ് രാജ് പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : August 11, 2026 at 4:43 PM IST
ബെംഗളൂരു: സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിനിടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും തൻ്റെ പേര് നീക്കം ചെയ്തതായി ചലചിത്ര താരം പ്രകാശ് രാജ്. വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിന് ശേഷം ബെംഗളൂരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും വോട്ടവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ട 65 ലക്ഷത്തിൽ ഒരാൾ താനാണെന്ന് പ്രകാശ് രാജ് പറഞ്ഞു. സമൂഹ മാധ്യമമായ എക്സലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യം അറിയിച്ചത്.
" എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു തമാശ പറയാനുണ്ട്. എസ്ഐആറിന് ശേഷം ബെംഗളൂരു നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വോട്ടവകാശം നഷ്ടമായ 65 ലക്ഷം വോട്ടർമാരിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ. നല്ല തമാശ അല്ലേ?... ഞാൻ ഈ മണ്ഡലത്തിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. സ്കൂൾ, കോളജ്, തിയറ്റർ എല്ലാം ഇവിടെയായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു എംപി സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്നു", പ്രകാശ് രാജ് എക്സിൽ കുറിച്ചു.
തമാശ എന്തായാലും നന്നായി. ഇനി എനിക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. എൻ്റെ വോട്ടവകാശം തിരികെ ലഭിക്കാൻ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം പേപ്പറുകൾ കാണിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും കേന്ദ്രസർക്കാരിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് നടൻ ചോദിച്ചു.
Fraand 😂😂 you may chose n deny voting rights of few citizens who may not elect you back to thrown.. but can you stop us from eventually bringing you down from your thrown #justasking pic.twitter.com/S8BpM3CNy0— Prakash Raj (@prakashraaj) August 11, 2026
എൻ്റെ സുഹൃത്തേ, നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാത്ത ചില പൗരന്മാർക്ക് വോട്ടവകാശം നിഷേധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങളെ താഴെയിറക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ തടയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്നും പ്രകാശ് രാജ് സമൂഹ മാധ്യമം വഴി ചോദിച്ചു.
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അതേസമയം പ്രകാശ് രാജിൻ്റെ ആരോപണത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ബെംഗളൂരു സെൻട്രലിലെ ശാന്തിനഗർ മണ്ഡലത്തിലെ എഎസ്ഡിഡിഒ (ആബ്സെൻ്റ്, ഷിഫ്റ്റഡ്, ഡെഡ്, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആൻഡ് അദേഴ്സ്) പട്ടികയിൽ പ്രകാശ് രാജിൻ്റെ പേര് ഉണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നാല് വോട്ടർ ഐഡി കാർഡുകൾ അനധികൃതമായി കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ചുള്ള പരാതിയെ തുടർന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ക്രിമിനൽ കേസിൽ ബംഗളൂരു കോടതി പ്രകാശ് രാജിന് ജൂലൈ 10 ന് ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു.
തെലങ്കാന, കർണാടക, തമിഴ്നാട് എന്നീ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി നാല് വോട്ടർ ഐഡി കാർഡുകൾ നടനുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അഭിഭാഷകനായ ദിലീപ് ആണ് പരാതി നൽകിയത്. ആദ്യം നൽകിയ പരാതി നടപടിയാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് കമ്മീഷണർക്ക് പരാതി നൽകി. എന്നിട്ടും നടപടിയാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് ദിലീപ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.
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