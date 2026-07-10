വോട്ടർ ഐഡി കേസിൽ നടൻ പ്രകാശ് രാജിന് കോടതി ജാമ്യം
തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിലും പ്രകാശ് രാജിന് വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ് ഉണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിൽ കെ. ദിലീപ് കുമാർ കോടതിയിൽ സ്വകാര്യ പരാതിയിലാണ് പ്രകാശ് രാജിന് ജാമ്യം
Published : July 10, 2026 at 7:45 PM IST
ബെംഗളൂരു: വോട്ടർ ഐഡി കേസിൽ നടൻ പ്രകാശ് രാജിന് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ഒന്നിലധികം വോട്ടർ ഐഡി കൈവശം വെച്ച കേസിലാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി പ്രകാശ് രാജിനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. തുടർന്ന് ഇന്ന് നടൻ പ്രകാശ് രാജിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചു. കർണാടകയിൽ മാത്രമല്ല, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിലും പ്രകാശ് രാജിന് വോട്ടർ ഐഡി കാർഡ് ഉണ്ടെന്ന ആരോപണത്തിൽ കെ. ദിലീപ് കുമാർ കോടതിയിൽ സ്വകാര്യ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.
വാദം കേട്ട കോടതി പ്രകാശ് രാജിന് ഹാജരാകാൻ രണ്ടുതവണ സമൻസ് അയച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഹാജരായില്ല. അതിനാൽ, കോടതി നടനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വാറണ്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നടൻ ഇന്ന് തൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ വഴി കോടതിയിൽ ഹാജരായി വാദം കേട്ടു. കോടതി സമൻസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സമൻസിൻ്റെ പകർപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്.
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മുമ്പ് തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രകാശ് രാജിൻ്റെ വോട്ടർ ഐഡി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തതായി പ്രകാശ് രാജിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. വാദം കേട്ട ശേഷം, 4,000 രൂപയുടെ ഷുവർട്ടി ബോണ്ടിൽ പ്രകാശ് രാജിന് ഉപദികളോടെ കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, രാജ്യത്ത് എവിടെയും ഒരു പൗരന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വോട്ടർ ഐഡികൾ ഉണ്ടായിരിക്കരുത്. പക്ഷെ പ്രകാശ് രാജ് ഈ നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ദിലീപ് കുമാർ 48-ാമത് എസിജെഎം കോടതിയിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.
ബെംഗളൂരുവിലെ ശാന്തിനഗർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ടറായി പേരുചേർത്ത നടൻ്റെ പേര് തമിഴ്നാട്ടിലെ രണ്ട് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും തെലങ്കാനയിലെ മറ്റൊരു നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലും ഉണ്ടെന്നും 1950 ലെ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 31, 125 എ പ്രകാരമുള്ള ലംഘനമാണ് നടൻ നടത്തിയതെന്ന് ആരോപിച്ച് അഭിഭാഷകൻ കെ ദിലീപ് കുമാർ 2019 ൽ ഹലസുരു ഗേറ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു.
ഹലസുരു ഗേറ്റ് പോലീസ് നടപടിയൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് കുമാർ ബെംഗളൂരു സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറെയും ഇന്ത്യൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെയും പോലും സമീപിച്ചു. വീണ്ടും മറുപടി ലഭിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഒടുവിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും നടനെതിരെ സ്വകാര്യ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
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