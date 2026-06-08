സെക്രട്ടേറിയറ്റില് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യും പ്രഗ്നാനന്ദയും 'ഏറ്റുമുട്ടി'; കൗതുകപ്പോരാട്ടത്തിൽ ജയിച്ചത് ആര്?
ജർമ്മനിയുടെ വിൻസെൻ്റ് കീമറിനെ പത്താമത്തെയും അവസാനത്തെയും റൗണ്ടിൽ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഓസ്ലോയിൽ നടന്ന 2026ലെ നോർവേ ചെസ് കിരീടം നേടി പ്രഗ്നാനന്ദ ചരിത്രം രചിച്ചത്.
By ANI
Published : June 8, 2026 at 3:40 PM IST
ചെന്നൈ: നോര്വേ ചെസ് 2026 ടൂര്ണമെന്റ് കിരീടം നേടി ചരിത്രം കുറിച്ച ഇന്ത്യന് ഗ്രാന്ഡ്മാസ്റ്റര് ആര്. പ്രഗ്നാനന്ദയ്ക്ക് തമിഴ്നാട് സര്ക്കാരിന്റെ ആദരം. ചെന്നൈയിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടേറിയറ്റില് നടന്ന അനുമോദന ചടങ്ങില് മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ് പ്രഗ്നാനന്ദയെ ആദരിക്കുകയും തമിഴ്നാട് കായിക വികസന അതോറിറ്റിയുടെ പേരിൽ 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാഷ് അവാര്ഡ് കൈമാറുകയും ചെയ്തു.
ചടങ്ങിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയും പ്രഗ്നാനന്ദയും തമ്മില് നടന്ന സൗഹൃദ ചെസ് മത്സരമായിരുന്നു പ്രധാന ആകര്ഷണം. കുറഞ്ഞ നീക്കങ്ങള്ക്കൊടുവില് മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രഗ്നാനന്ദ ചെക്ക്മേറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പ്രഗ്നാനന്ദയാണ് വിജയിച്ചതെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി നന്നായി കളിച്ചെന്നും തനിക്കിത് ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത അനുഭവമാണെന്നും താരം പിന്നീട് പ്രതികരിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി ചെസ് കളിക്കുമെന്ന കാര്യം തനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും പെട്ടെന്ന് ചെസ് ബോര്ഡ് കൊണ്ടുവരാന് ആവശ്യപ്പെട്ട് തന്റെ മേശപ്പുറത്തിരുന്നാണ് അദ്ദേഹം കളിച്ചതെന്നും പ്രഗ്നാനന്ദ പറഞ്ഞു.
#WATCH | Chennai | Tamil Nadu CM Vijay meets Indian Grandmaster R Praggnanandhaa and awards him Rs 50 lakh on behalf of the Sports Development Authority of Tamil Nadu after the chess player won the Norway Chess 2026 title.— ANI (@ANI) June 8, 2026
(Source: TNDIPR) pic.twitter.com/Lf4dNgYrEX
സുഹൃത്തുക്കള്ക്കൊപ്പം ചെസ് കളിക്കാറുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നോട് പങ്കുവെച്ചതായും തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞതുമായ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ഇതെന്നും താരം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. ഇരുവരും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചെസ് കളിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് എക്സ് ഹാന്ഡിലിലൂടെ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
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നോര്വേ ചെസ് കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ചെന്നൈ സ്വദേശിയായ രമേശ്ബാബു പ്രഗ്നാനന്ദ. ജര്മ്മനിയുടെ വിന്സെന്റ് കീമറിനെ പത്താമത്തെയും അവസാനത്തെയും റൗണ്ടില് പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് ഓസ്ലോയില് നടന്ന ടൂര്ണമെന്റില് പ്രഗ്നാനന്ദ കിരീടം ചൂടിയത്. തുടര്ച്ചയായ നാല് മത്സരങ്ങളിലും വിജയിച്ച താരം തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളിലൊന്നാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
ലോക ഒന്നാം നമ്പര് താരം മാഗ്നസ് കാള്സണ്, നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യന് ഡൊമ്മരാജു ഗുകേഷ്, അലിറേസ ഫിറോസ്ജ, വെസ്ലി സോ, വിന്സെന്റ് കീമര് എന്നിവരടങ്ങുന്ന കരുത്തരുടെ നിരയെ മറികടന്നാണ് പ്രഗ്നാനന്ദയുടെ ഈ കുതിപ്പ്. ടൂര്ണമെന്റിന്റെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളില് ഫിറോസ്ജ, കാള്സണ്, ഗുകേഷ്, കീമര് എന്നിവര്ക്കെതിരെ നേടിയ നിര്ണായക വിജയങ്ങളാണ് കിരീടത്തിലേക്ക് വഴിതുറന്നത്.
നോര്വീജിയന് ഇതിഹാസം കാള്സണെ ക്ലാസിക്കല് മത്സരങ്ങളില് ഈ വര്ഷം രണ്ടുതവണ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന ആദ്യ താരം കൂടിയാണ് പ്രഗ്നാനന്ദ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിജയത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കൃത്യവും ആസൂത്രിതവുമായ നീക്കങ്ങളിലൂടെ ലോക ഒന്നാം നമ്പര് താരത്തെ വീഴ്ത്താനായത് ഇന്ത്യന് താരത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വലിയ തോതില് വര്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എതിരാളിയുടെ നീക്കം മുൻകൂട്ടി കണ്ട് കരുക്കള് നീക്കാനുള്ള പ്രഗ്നാനന്ദയുടെ സവിശേഷ കഴിവ് ഒരിക്കല്ക്കൂടി തെളിയിക്കുന്നതായി ഈ ടൂര്ണമെന്റ്.
ഏതാനും വര്ഷങ്ങളായി സുപ്രധാന ടൂര്ണമെന്റുകളിലെല്ലാം മികച്ച വിജയങ്ങള് നേടുന്ന ഇന്ത്യന് താരങ്ങള് ചെസില് രാജ്യത്തിന്റെ സുവര്ണ കാലഘട്ടമാണിതെന്ന് അടിവരയിടുന്നു. അവസാന റൗണ്ടില് ഫിറോസ്ജയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ അമേരിക്കന് ഗ്രാന്ഡ്മാസ്റ്റര് വെസ്ലി സോ ടൂര്ണമെന്റില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയപ്പോള്, ഗുകേഷിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും കാള്സണ് നാലാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു.
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