ഹണിട്രാപ്പ്: പാകിസ്ഥാൻ ചാര വനിതയ്ക്ക് പ്രതിരോധ വിവരങ്ങൾ കൈമാറി; ഇന്ത്യൻ നാവികൻ അറസ്റ്റിൽ
പാകിസ്ഥാൻ ചാര വനിതയ്ക്ക് പ്രതിരോധ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകിയ കേസിൽ ഇന്ത്യൻ നാവികൻ കോയമ്പത്തൂരിൽ അറസ്റ്റിലായി.
By PTI
Published : October 4, 2026 at 3:19 PM IST
ചെന്നൈ: പാകിസ്ഥാൻ ചാരവനിതയ്ക്ക് അതീവ രഹസ്യമായ പ്രതിരോധ വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയെന്നാരോപിച്ച് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് കോയമ്പത്തൂരിലെ നാവികസേനാ നേതൃത്വ പരിശീലന കേന്ദ്രമായ ഐഎൻഎസ് അഗ്രാനിയിൽ (INS Agrani) വച്ചാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പൊലീസിൻ്റെ കൗണ്ടർ ഇൻ്റലിജൻസ് (സിഐ) വിഭാഗം 31കാരനായ പ്രദീപ് മുഖർജിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുള്ള 'ഹണി-ട്രാപ്പ്' (പ്രണയം നടിച്ച് കുടുക്കുന്ന രീതി) വഴിയാണ് ഈ ചാരപ്രവർത്തനം നടന്നത്. 2014ൽ നാവികസേനയിൽ ചേർന്ന പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശിയായ പ്രദീപ് മുഖർജി, വിശാഖപട്ടണത്തെ ഈസ്റ്റേൺ നേവൽ കമാൻഡിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുവരികയായിരുന്നു. അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ ഒരു മാനേജ്മെൻ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയായി ഇയാൾ കോയമ്പത്തൂരിലെ ഈ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു.
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പാകിസ്ഥാൻ ചാരസംഘടനയിലെ ഒരു വനിത മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രദീപ് മുഖർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന്, ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള ഈ ബന്ധം മുതലെടുത്ത് തന്ത്രപ്രധാനമായ നാവിക ആസ്തികൾ, കപ്പൽ വ്യൂഹങ്ങളുടെ നീക്കം, വിശാഖപട്ടണം ബേസിൻ്റെ പ്രവർത്തനരീതി എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അതീവ രഹസ്യ വിവരങ്ങൾ അവർ ഇയാളിൽ നിന്ന് ചോർത്തി.
അതിർത്തി കടന്നുള്ള ചാരപ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഭീകരവാദ ഭീഷണികളെയും നേരിടാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക വിഭാഗമായ സിഐ സെൽ, നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും പിന്നീട് ഇയാളെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തു.
നാവികസേനാ നിയമം1957 പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രാജ്യദ്രോഹമോ, ചാരവൃത്തിയോ ശത്രുവിനെ സഹായിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ സൈന്യത്തിനെതിരെ കലാപം ഉണ്ടാക്കുകയോ പോലുള്ള ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്താൽ മരണശിക്ഷയോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവപര്യന്തം തടവോ പരമാവധി ശിക്ഷയായി ലഭിക്കും. പ്രധാന ശിക്ഷയ്ക്ക് പുറമെ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ നാവികസേനയിൽ നിന്ന് അപമാനത്തോടെ പുറത്താക്കുകയും അതുവരെയുള്ള എല്ലാ ശമ്പള ആനുകൂല്യങ്ങളും പെൻഷനും റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്യും.
ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത പ്രകാരം സൈന്യത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തങ്ങളുടെ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ, ശത്രു രാജ്യങ്ങൾക്ക് രഹസ്യവിവരങ്ങൾ ചോർത്തി നൽകി രാജ്യസുരക്ഷയെ അപകടപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്താൽ കർശനമായ തടവുശിക്ഷയും പിഴയും ലഭിക്കും. പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെയോ നാവികസേനയുടെയോ അതീവ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള വിവരങ്ങൾ, മാപ്പുകൾ, തന്ത്രപ്രധാനമായ രേഖകൾ എന്നിവ ചോർത്തി നൽകിയാൽ 14 വർഷം വരെ തടവ്ശിക്ഷ ലഭിച്ചേക്കും.
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