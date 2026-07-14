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അനുകൂല വിധിക്കായി കോടതിയില്‍ ജഡ്‌ജിയുടെ കസേരയില്‍ ദുർമന്ത്രവാദം; 65 വയസുകാരി അറസ്റ്റിൽ

കേസ് ജയിക്കാനായി 65 കാരിയായ മഞ്‌ജുള നേരത്തെ കോടതി മുറിയിലെത്തി ജഡ്‌ജിയുടെ കസേരയിൽ വെളുത്ത കടുക് വിതറുന്നത് കണ്ടതായിയാണ് ആരോപണം.

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Representative Image (ETV Bharat)
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By PTI

Published : July 14, 2026 at 3:46 PM IST

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ബെംഗളൂരു: ചിക്കബല്ലാപ്പൂരിലെ കോടതിമുറിക്കുള്ളിൽ കയറി ദുർമന്ത്രവാദം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് 65 വയസുകാരിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇവർ ദുർമന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നത്.

പൊലീസിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ അനുസരിച്ച് മഞ്ജുള എന്ന ഈ സ്ത്രീക്ക് ഒരു സിവിൽ തർക്ക കേസിൽ വാദം കേൾക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ ഇവർ കോടതി മുറിയിലെത്തിയിരുന്നു. നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജഡ്‌ജിയുടെ കസേരയിൽ അവർ വെളുത്ത കടുക് വിതറുന്നത് കണ്ടതായായാണ് ആരോപണം. കേസിൽ അനുകൂല വിധി ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് മഞ്ജുള ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്‌തതെന്ന് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതായി മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

കോടതിയുടെ ചീഫ് അഡ്‌മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറുടെ പരാതിയെത്തുടർന്ന്, 2017 ലെ കർണാടക മനുഷ്യത്വരഹിത ദുഷ്‌ടാചാരങ്ങളും ദുർമന്ത്രവാദവും തടയൽ നിയമം പ്രകാരം അവർക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സ്ത്രീയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത ശേഷം കോടതി അവരെ 14 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുവെന്നും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയിലെ ദുർമന്ത്രവാദ കേസുകൾ

രാജ്യത്തെ ദുർമന്ത്രവാദങ്ങളും അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം അനുഭവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെയും കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ നാം ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ദുർമന്ത്രവാദം ചെയ്യാന്‍ പലർക്കും വ്യത്യസ്‌ത കാരണങ്ങളാണ്. ചിലർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടമാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ മറ്റ് ചിലരുടെ ലക്ഷ്യം വേറൊരാളെ തകർക്കാനായിരിക്കും ചിലർ ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനെന്ന പേരിലും കൂടോത്രങ്ങളും മന്ത്രവാദങ്ങളും ചെയ്യുന്നു.

2022ൽ കേരളത്തെ നടുക്കിയ കേസാണ് ഇലന്തൂർ നരബലി കേസ്. സാമ്പത്തിക മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുവാനായി ഭഗവൽ സിംഗ്, ഭാര്യ ലൈലയും ചേർന്ന് അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത് ലോട്ടറി വിൽപനക്കാരായ രണ്ട് സ്ത്രീകളെയാണ്. ഷാഫി എന്ന ദുർമന്ത്രവാദിയുടെ നിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇവർ ഈ ക്രൂര കൃത്യത്തിന് മുതിർന്നത്.

ഡൽഹിയിലെ ബുരാരി കേസും ദുർമന്ത്രവാദം നശിപ്പിച്ച ജീവിതങ്ങളുടെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്. 2018ൽ ഭാട്ടിയ കുടുംബത്തിലെ 10 പേരെയാണ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വീട്ടിൽ കയറി കൂടിയ 4 ആത്മാക്കളെ പുറത്താക്കാൻ എന്ന പേരിൽ നടത്തിയ ആഭിചാരത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ് ഈ ആത്മഹത്യ എന്നാണ് അന്വേഷണസംഘം പറഞ്ഞത്. മന്ത്രവാദത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മരിച്ചവരിൽ ഒരാളായ ലളിത് ഭാട്ടിയയുടെ ഡയറിയിൽ നിന്നുമാണ് പൊലീസിന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങം ലഭിച്ചത്.

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TAGGED:

WITCHCRAFT CASES IN INDIA
WITCHCRAFT INSIDE COURTROOM
OLD WOMEN ARRESTED FOR WITCHCRAFT
WITCHCRAFT CASE IN KARNATAKA
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