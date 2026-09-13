പത്ത് മണിക്കൂര് പവർ കട്ട്; കേരളത്തിലല്ല, ഈ സംസ്ഥാനവും 'ഇരുട്ടിൽ'
കൽക്കരി ക്ഷാമവും വിവിധ പ്ലാൻ്റുകളിലെ സാങ്കേതിക തകരാറുകളും വൈദ്യുത ഉത്പാദനത്തെ വലിയ തോത്തിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : September 13, 2026 at 2:23 PM IST|
Updated : September 13, 2026 at 2:30 PM IST
ചണ്ഡീഗഡ്: കേരളത്തിന് പിറകെ പഞ്ചാബിലും വൈദ്യുതി ക്ഷാമം രൂക്ഷം. 10 മണിക്കൂറിലധികം നീളുന്ന വൈദ്യൂതി നിയന്ത്രണമാണ് പഞ്ചാബിൽ നേരിടുന്നത്. കടുത്ത ചൂടും മഴക്കുറവും കാരണം വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം 16,000 മെഗാവാട്ടിന് മുകളിലാണ് തുടരുന്നത്.
സ്വകാര്യ താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങളിലെ രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായത് സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി വിതരണ സംവിധാനത്തിന് കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വൈദ്യുതി തടസമുണ്ടാകുന്നത് ഗാർഹിക, കാർഷിക, വ്യാവസായിക ഉപഭോക്താക്കളെ ബാധിക്കുന്നതായി ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്.
കൽക്കരി ക്ഷാമവും വിവിധ പ്ലാൻ്റുകളിലെ സാങ്കേതിക തകരാറുകളും വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ കൽക്കരി ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാത്തതിനെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പഞ്ചാബ് മന്ത്രി അമൻ അറോറ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ മാസം സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി ആവശ്യം ഏകദേശം 4,000 മെഗാവോട്ട് കൂടതലാണ്. ഇത് വൈദ്യുതി സംവിധാനത്തിന് അധിക സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു. വർധിച്ചുവരുന്ന വൈദ്യുതി തടസം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി പഞ്ചാബ് സ്റ്റേറ്റ് പവർ കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് വിവിധ സ്രോതസുകളിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി സംഭരിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇന്നലെ (സെപ്റ്റംബർ 12) ഉച്ചവരെ കേന്ദ്ര വിഹിതത്തില് നിന്ന് 11,962 മെഗാവോട്ട് വൈദ്യുതി സംസ്ഥാനം സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ മൂലം സ്വകാര്യ താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങളിലെ രണ്ട് ഉത്പ്പാദന യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമായതോടെ സാഹചര്യം കൂടുതൽ സങ്കീർണമായെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
നാഭ താപവൈദ്യുത നിലയത്തിലെ 700 മെഗാവാട്ട് യൂണിറ്റും തൽവണ്ടി സാബോ താപവൈദ്യുത നിലയത്തിലെ 660 മെഗാവാട്ട് യൂണിറ്റും നിലവിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമാണ്. ഇതിലൂടെ ആകെ 1,360 മെഗാവാട്ട് ഉത്പ്പാദനമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
പഞ്ചാബ് പവർ കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൻ്റെ സ്വന്തം ഉത്പാദന ശേഷി 4,162 മുതൽ 4,300 മെഗാവാട്ട് വരെയാണ്. വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതോടെ നോർത്തേൺ ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് 11,000 മെഗാവാട്ടിലധികം വൈദ്യുതി എടുക്കാൻ സംസ്ഥാനം നിർബന്ധിതരാകുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്.
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നാഭ താപവൈദ്യുത നിലയത്തിലെ 700 മെഗാവാട്ട് യൂണിറ്റിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ സംഭവിച്ചിടിടുണ്ട്. അത് ഉടൻ തന്നെ പരിഹരിച്ച് പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കും. തൽവണ്ടി സാബോ താപവൈദ്യുത നിലയത്തിലെ 660 മെഗാവാട്ട് യൂണിറ്റിലെ പ്രശ്നവും ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്ന് പഞ്ചാബ് പവർ കോർപ്പറേഷൻ ഡയറക്ടർ പുന്നർദീപ് സിങ് ബ്രാർ പറഞ്ഞു.
താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങളിലെ രണ്ട് യൂണിറ്റുകളിലേക്കും ആവശ്യമായ കൽക്കരി എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. തകരാറിലായ യൂണിറ്റുകൾ പ്രവർത്തനസജ്ജമാവുകയും താപവൈദ്യുത യൂണിറ്റുകൾ വീണ്ടും വൈദ്യുതി ഉത്പ്പാദനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ദീർഘനേരത്തേക്കും ഇടയ്ക്കിടെയുമുള്ള വൈദ്യുതി തടസം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
അതേസമയം പഞ്ചാബിന് ആവശ്യമായ കൽക്കരി വിതരണം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് മന്ത്രി അമൻ അറോറ വ്യക്തമാക്കി. നിലവിൽ ഏകദേശം 1,000 മൈഗാവോട്ട് വൈദ്യുതിയുടെ കുറവ് സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ട്. കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതിയിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് അർഹമായ വിഹിതം ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര ഊർജ്ജ മന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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