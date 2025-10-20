ETV Bharat / bharat

ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനം പറന്നുയരാന്‍ നിമിഷങ്ങള്‍ ബാക്കി; യാത്രക്കാരന്‍റെ പവര്‍ ബാങ്കിന് തീപിടിച്ചു

6 ഇ2107 എന്ന ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനത്തിലാണ് സംഭവം.

POWER BANK POWER BANK CATCHES FIRE ON INDIGO INDIGO FLIGHT AVIATION SAFETY
Representational Image (ETV Bharat)
ETV Bharat Kerala Team

Published : October 20, 2025 at 11:18 AM IST

ന്യുഡല്‍ഹി: പറന്നുയരുന്നതിന് തൊട്ടുമുന്‍പ് ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരന്‍റെ പവര്‍ ബാങ്കിന് തീ പിടിച്ചു. ഡല്‍ഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നും ദിമപുറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട 6 ഇ2107 എന്ന ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനം റണ്‍വേയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതിനിടയിലാണ് സംഭവം.

തുടര്‍ന്ന് ക്യാബിന്‍ ക്രൂ അംഗങ്ങള്‍ തീകെടുത്തി. ആര്‍ക്കും പരിക്കുകളില്ലെന്നും യാത്രക്കാരും അംഗങ്ങളും സുരക്ഷിതരാണെന്നും ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനത്തിന്‍റെ വക്താവ് അറിയിച്ചു.

"അപകടം നടന്ന ഉടനെ ജീവനക്കാര്‍ പെട്ടെന്നും ജാഗ്രതയോടെയും കാര്യങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്‌തു. നിമിഷങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ തന്നെ തീ നിയന്ത്രണവിധേയമായി", ഇന്‍ഡിയോ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയില്‍ പറയുന്നു. വിമാനത്തിന്‍റെ പ്രോട്ടോകോള്‍ അനുസരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ വിവരം അറിയിച്ചതായും ഇവരുടെ പ്രസ്‌താവനയില്‍ പറയുന്നു.

ഇന്നലെ( ഒക്ടോബർ 19 ) ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നാഗാലാൻഡിലെ ദിമാപൂരിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തിയ 6E 2107 വിമാനം, സീറ്റ് ബാക്ക് പോക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പവര്‍ ബാങ്കിനാണ് പെട്ടെന്ന് തീപിടിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് വിമാനം തിരിച്ചിറക്കതായും എയര്‍ലൈന്‍ പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്‌താവനയില്‍ പറഞ്ഞു.

ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാക്കിംഗ് വെബ്‌സൈറ്റായ Flightradar24.com-ൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, എയർബസ് A320 നിയോ വിമാനം ഉപയോഗിച്ച് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന AI2107 വിമാനം ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2:33 ന് പറന്നുയർന്ന് 4:45 ന് ദിമാപൂരിൽ (നാഗാലാൻഡ്) എത്തി. ഈ വിമാനം ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് 12:25 ന് പറന്നുയരേണ്ടതായിരുന്നു.

ഈ സംഭവത്തില്‍ സഹകരിച്ചതിനും പരിഭ്രാന്തരാകാതിരുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. യാത്രക്കാർക്ക് ലഘുഭക്ഷണം നൽകുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അവര്‍ക്ക് അസൗകര്യങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ടീമുകള്‍ സാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്‌തു. " എയർലൈൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളൊന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല.

ഈ ആഴ്‌ച സമാനമായ സംഭവം നടന്നിരുന്നു. എയർ ചൈന വിമാനത്തിന്‍റെ ഓവർഹെഡ് കമ്പാർട്ടുമെന്‍റില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ലിഥിയം ബാറ്ററിക്ക് തീപിടിച്ചിരുന്നു. ഹാങ്‌ഷൗവിൽ നിന്ന് സിയോളിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുകയായിരുന്ന വിമാനമാണിതെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.

അടുത്തിടെ പൂനെയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് പറന്ന ആകാശ എയർ വിമാനത്തിൽ പക്ഷിയിടിച്ചിരുന്നു. വിമാനം ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് സുരക്ഷിതമായി ഇറക്കാനായി. എല്ലാ യാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

ലാന്‍ഡ് ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെ എഞ്ചിനീയറിങ് സംഘം പരിശോധന പരിശോധനയും സമഗ്രമായ പരിശോധനയും നടത്തി.

