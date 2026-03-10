പട്ടിണി മൂലം പൊറുതി മുട്ടി, ഒരാഴ്ച പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ 1.7 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റ് ആദിവാസി കുടുംബം
ആദിവാസി മേഖലകളിലെ ദാരിദ്ര്യത്തെയും നിയമവിരുദ്ധമായി കുട്ടികളെ കടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഗുരുതരമായ ആശങ്കകളാണ് കേസ് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്.
Published : March 10, 2026 at 1:56 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ദാരിദ്ര്യം മൂലം ഒരാഴ്ച പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ 1.7 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റ് മാതാപിതാക്കൾ. തെലങ്കാനയിലെ ലിംഗസാനിപള്ളി തണ്ട എന്ന പ്രദേശത്താണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം. ആദിവാസി മേഖലകളിലെ ദാരിദ്ര്യത്തെയും നിയമവിരുദ്ധമായി കുട്ടികളെ കടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഗുരുതരമായ ആശങ്കകളാണ് കേസ് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്. കാമറെഡിയിൽ നിന്നുള്ള ദമ്പതികൾക്കാണ് കുഞ്ഞിനെ വിറ്റതെന്നാണ് ആരോപണം.
സാധാരണയായി, മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് സർവീസസ് (ഐസിഡിഎസ്) പദ്ധതി പ്രകാരം നൽകുന്ന മുട്ടകളും പോഷകാഹാരങ്ങളും ശേഖരിക്കാൻ പതിവായി അങ്കണവാടി സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ, സ്ത്രീ അങ്കണവാടി സന്ദർശിക്കുന്നത് നിർത്തിയതോടെയാണ് സംഭവം പുറത്തുവന്നത്. സ്ത്രീയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള അഭാവം അങ്കണവാടി ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ സംശയമുണ്ടാക്കി. അങ്കണവാടി ടീച്ചർ സ്ത്രീയെ പരിശോധിക്കാൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ വീട് പൂട്ടിയിരിക്കുന്നതായി കണ്ടതോടെ സംശയം വർധിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ലിംഗസാനിപള്ളി തണ്ടയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആദിവാസി സ്ത്രീ ഫെബ്രുവരി 10 ന് മേഡക്കിലെ ഒരു മാതൃ-ശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു ആൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയതായി പ്രദേശവാസികളും ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ വിജയലക്ഷ്മിയും പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ, തണ്ടയിലെ ചില താമസക്കാർ ചെഗുണ്ട എന്ന സ്ഥലത്ത് ദമ്പതികളെ കണ്ടതായി ഐസിഡിഎസ് സൂപ്പർവൈസർ വിജയലക്ഷ്മിയെ വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നു.
ഇതേ തുടർന്ന് ഇവർ സ്ഥലത്ത് എത്തി ദമ്പതികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഹവേലിഘാൻപൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അന്വേഷണത്തിൽ, ഒരാഴ്ച പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ കാമറെഡിയിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് 1.70 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റതായി ദമ്പതികൾ സമ്മതിച്ചതായി പറയുന്നു. “ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ, പണത്തിന് പകരമായി കുഞ്ഞിനെ കാമറെഡിയിൽ നിന്നുള്ള ദമ്പതികൾക്ക് കൈമാറിയതായി ദമ്പതികൾ സമ്മതിച്ചു ഞങ്ങൾ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്” ഐസിഡിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
ദാരിദ്ര്യവും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുമായിരിക്കും കുടുംബത്തെ ഈ കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് നയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, ഇടപാടിൽ ഇടനിലക്കാർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അധികൃതർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയ ദമ്പതികളെ കണ്ടെത്താനും ഇടപാട് നടന്ന സാഹചര്യം പരിശോധിക്കാനും പൊലീസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നിയമവിരുദ്ധമായ ദത്തെടുക്കലോ കുട്ടികളെ കടത്തലോ ഉണ്ടായാൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ദുർബല കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെയും അവബോധത്തിൻ്റേയും ശക്തമായ നിരീക്ഷണം എത്രത്തോളം ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് ഈ സംഭവം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്.
ALSO READ: എൽപിജി സിലിണ്ടറുകള്ക്ക് ക്ഷാമം, രാജ്യത്ത് ഹോട്ടലുകളും റെസ്റ്റോറൻ്റുകളും അടച്ചുപൂട്ടും?